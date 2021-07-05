Ankara-Konya YHT’yi kimler yaptı?

Ankara-Konya YHT (Yüksek Hızlı Tren) hattı, aşırı yağışın yol açtığı zarar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İyi oldu. Menfezler taşmış, rayların altındaki dolgu alanları boşalmıştı çünkü. Fotoğrafları gören herkesin aklına 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı Çorlu Tren faciası geldi. Çorlu'da da hat ulaşıma kapatılsaydı, katliam gibi o facianın yaşanmayacağını düşündü birçok kişi.

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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın o dönem hazırladığı rapordaki çarpıcı bir tespiti hatırlatma zamanı. Rayları askıda bırakan tren yolu altındaki menfez dolgusu içindeki malzemede “kırık mermer, fayans ve beton parçaları bulunduğu” görülmüştü. Evet, kırık fayans ve mermer parçaları…

Gerçek sorumluların üç yıldır itinayla (!) saptanmadığı, kayıp yakınlarının ömrünü tüketen acısını çoğaltan yargılama, o çok iyi bildiğimiz “cezasızlık” atmosferinde devam ediyor.

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TCDD'nin Ankara-Konya hattının kapanması dolayısıyla yaptığı açıklama da bir tuhaf. Bakım ve onarım ekipleri inceleme yapacakmış, önlemler alacakmış. Seferler başlayınca kamuoyuyla paylaşılacakmış. Orada ne olduğuna dair bir aydınlatma bilgisi yok.

Oysa herkes bu projeyi kimin yaptığını merak ediyor ve bilmek, vatandaşın en doğal hakkı. Ankara-Konya YHT'yi kimlerin yaptığını açık kaynaklardan okurlarla paylaşalım.

Ana yüklenici, Yapı Merkezi. (Şirket; garantili Avrasya Tüneli ile inşaatı devam eden garantili Çanakkale Köprüsü'nün müteahhidi. Yapı Merkezi'nin sitesindeki bilgilere göre şirket projedeki üstyapıyı gerçekleştirmiş.)

Projenin Kapsamı

Projedeki tüm hat üstyapısı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve merkezî kontrol sistemlerinin tasarım, üretim, montaj, işletmeye alınma ve personel eğitim hizmetleri Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hat üstyapısı: (balast altı ve balast tabakaları, travers, ray, makas vb.) Yapım ve işletmeye alma işleri.

Elektrifikasyon: (transformatör merkezleri, katener sistemi, uzaktan kumada merkezi) Tasarım, üretim, montaj ve işletmeye alma işleri.

Sinyalizasyon: Tasarım, üretim, montaj ve işletmeye alma işleri.

Telekomünikasyon: (gsm-r sistemi, transmisyon sistemi, fiber optik ve haberleşme kablo altyapısı, telefon-anons-yolcu bilgilendirme sistemleri) Tasarım, üretim, montaj ve işletmeye alma işleri.

Altyapı Öztaş İnşaat'tan

Ankara-Konya YHT hattının altyapı işlerini de Öztaş İnşaat üstlenmiş. Yine şirketin kendi sitesinde sorumluluk sahaları şöyle tanımlanmış:

İşveren: TCDD Konum: Konya

Proje Tanımı:

250 km/h yüksek hızlı demiryolu altyapı inşaatı.

Proje kapsamında tamamlanan işler:

■ 15.6 milyon m3 kazı

■ 5.9 milyon m3 dolgu

■ 17 adet üst geçit

■ 25 adet alt geçit

■ 52 adet menfez

■ 1 adet köprü

■ 1.485 metre tünel

■ 18.472 metre telçit

Belki bu bilgiler doğrultusunda, TCDD yönetimi açısından sorumluluk tespiti kolaylaşır, kim bilir…

Eti Bakır'a (yani Cengiz'e) yatırım teşviki

Devletin sektör ve firma bazında kime ne tür teşvik verdiği Resmi Gazete'de yayımlanır. Mayıs ayı teşvikleri dün yayımlandı. Listede Eti Bakır da yer almış. Cengiz İnşaat'ın sahibi olduğu Eti Bakır'ın Adıyaman'daki tesisinin genişletme yatırımı teşvikten yararlanmış. Teşvik verilmemiş, adeta yağdırılmış. Şöyle:

■ Sigorta primi işveren hissesi 10 yıl

■ Gelir vergisi stopajı desteği 10 yıl

■ Sigorta primi desteği 10 yıl

■ Vergi indirimi yüzde 90

■ YKO (Yatırıma Katkı Oranı) yüzde 50

■ KDV istisnası

■ Faiz desteği

Bulu'nun özel güvenliği

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Melih Bulu'nun atandığı gün başlayan protestolar devam ediyor. Bulu'nun 6 ay ömür biçtiği direniş öngörüsü tutmadı. Gerek akademisyenler, gerekse öğrenciler itirazlarını her gün, ama her gün ifade özgürlüğü sınırları içinde dile getiriyor.

Cuma günü işler çığırından çıktı. Görevi; üniversiteyi, öğrencileri korumak olan özel güvenlik; öğretim üyelerini ve öğrencileri kampüse almadı. Akıllara durgunluk verecek bu uygulama, özel güvenliğin, öğrencileri darp etmesi, kafalarını tekmelemesi ile de “taçlandı (!)”

Maaşlı özel güvenlikçilerin, öğrencilere beslediği hınç ortadaydı.

Rektör Bulu'ya sosyal medyadan sorduğum soruyu buradan da tekrar ediyorum:

Öğrencilerin darp edilmesi, yerlerde sürüklenmesi ve kafalarının tekmelenmesi talimatını siz mi verdiniz? Bu uygulamanın barbarlık olduğunun farkında mısınız?