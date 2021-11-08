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Bitmeyen Melen’in ağır maliyeti

10 yıllık inşaat geçmişi olan Melen Barajı'nın, 2020 yılı başında yapılan güçlendirme ihalesine rağmen verilen sürede bitmeyeceğini yazdım. Konuya dair İBB'ye ekim ayında sunulan rapor, yer seçiminde yapılan değişikliğin başı çektiği yanlışlar serisini analiz ediyor.

DSİ'den herhangi bir açıklama gelmedi. Buna karşın, jeoloji mühendisleri ile farklı meslek gruplarına mensup çok sayıda okurdan ileti ulaştı. Okurlar, 2012'deki ilk ihaleden bu yana maliyeti ve sorumluların neden hesap vermediğini merak ediyor. Doğrusu bu duyarlılık sevindirici. Özellikle de kuraklık kapıdayken, yoksulluk kasıp kavururken.

EROĞLU'NUN DÖNEMİ

Konuya gelmeden önemli not: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Ilısu Barajı'na adı verilen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Melen projesi macerasının neredeyse tamamında genel müdür ve bakan olarak sorumluydu.

Eroğlu, 2003-2007 arasında DSİ Genel Müdürü; 2007-2018'i içine alan 11 yıl boyunca Çevre ve Orman ile Orman ve Su İşleri bakanlıkları görevinde bulundu. Aralıksız 15 yıl…

Gelelim harcanan kaynaklara. Melen Barajı için yapılan ihaleler, geniş zamana yayıldı. Paranın dokuz yıl önceki değeriyle bugünkü aynı değil. Dolayısıyla ihaleleri ve bedellerini paylaşırken, döviz kurundaki değişimi dikkate almak zorunlu…

1. İhale (29.05.2012): Ece Tur İnşaat A.Ş.&Yöntaş İnşaat A.Ş. ortaklığı: 213 milyon 850 bin TL

O tarihte 1 ABD Doları: 1.83 TL = 116 milyon 857 bin $

2. İkmal ihalesi (29 Aralık 2016): Ece Tur İnşaat: 271 milyon 548 bin TL

O tarihte 1 ABD Doları: 3.5 TL = 77 milyon 585 bin $

3. Güçlendirme ihalesi (28 Şubat 2020): Everest Madencilik: 412 milyon 151 bin 148 TL

O tarihte 1 ABD Doları: 6.2 TL = 66 milyon 476 bin TL

Üç ihalenin döviz cinsinden toplam bedeli: 260 milyon 918 bin $

Bu tutarın TL karşılığı ise 2 milyar 530 milyon 904 bin 600 TL.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ

Hemen belirtelim, bu tutara kamulaştırma bedeli dahil değil. Daha önce de yazmıştım. (11 Aralık 2019/Sözcü) Dönemin Bakanı Veysel Eroğlu, Melen Barajı için Ağustos 2017'de kamulaştırma bedeli olarak 845 milyon TL ödendiğini açıklamıştı.

Yanısıra Melen Barajı için sadece inşaat ihalesi açılmadı. Baraj hidroelektrik santrali ve santrali yerinin jeoteknik çalışmaları için de ayrıca danışmanlık hizmet alımları yapıldı.

Gelinen noktada ortaya çıkan kayıp sadece İstanbul halkının su ihtiyacından ibaret değil. Ortada devasa bir kamu kaynağı kaybı söz konusu. Üstelik, Melen Barajı, su ihtiyacının yanı sıra elektrik enerjisi üretimine de katkıda bulunacaktı.

İSKİ, DSİ'ye ne ödedi?

Cuma günkü ilk yazımda İBB yönetimine sunulan bir uzman raporundan söz etmiştim. O raporda İBB'ye bağlı İSKİ'nin, Melen Barajı için DSİ'ye ödediği kaynakların da bir listesi yer alıyor.

– 21 Mayıs 2007: 190 milyon TL

– 8 Mayıs 2014: 200 milyon TL

– 31 Mayıs 2016: 200 milyon TL

Bu tutarların toplamı, ödemelerin yapıldığı döviz kurları üzerinden hesaplandığında 300 milyon ABD Doları'nı geçiyor. Bu da günümüz kuruyla 3 milyar TL'nin üzerinde bir İSKİ kaynağına karşılık geliyor.

Biri ikmal, biri güçlendirme olmak üzere 3 inşaat ihalesi. Birkaç danışmanlık ihalesi. İSKİ'den aktarılan kaynaklar, kamulaştırma bedelleri.

En az 8 milyar TL düzeyinde bir kamu kaynağından söz ediyoruz. Şimdi bu tablo için de sormak gerekmiyor mu, Melen başarısızlığının sorumluları kimdir? Bu sorumlular ne zaman ve nasıl hesap verecek?

Ankara Film Festivali 32. kez

İnat, körü körüne bir inatlaşma değil de bir kararlılığı ifade ediyorsa dönüştürücü bir güç taşır. Onca engele karşın, sanatı izleyiciyle buluşturma inadı böyledir sözgelimi. İrfan Demirkol'un (Dünya Kitle İletişim Vakfı Başkanı) 32 yılı geride bırakan Ankara Film Festivali işte bu dönüştürücü inadın ürünü. Başındayken genç bir muhabir olarak içinde yer aldığım Ankara Film Festivali yine izleyiciyle buluştu. Pandeminin ikinci yılına rağmen bütün Covid önlemlerini alarak Cer Modern'deki açılış, duygulu anlara sahne oldu. Festivalin onur ödülleri Erendiz Atasü, Gani Müjde, Perihan Savaş'a takdim edildi.

Geçen ay galası yapılan ve unutulan değerleri yeni kuşaklara hatırlatmayı amaç edinen Tuluhan Tekelioğlu'nun “Efsaneler” belgeseli, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özel gösterimler seçkisinde yönetmen Tayfun Pirselimoğlu ile film ekibi, “Kerr” filminin gösteriminin ardından izleyiciler ile bir araya geldi. Filmin ekseninde, alışkanlığa dönüşen tepkisizlik ve vurdumduymazlık var. Ankara Film Festivali bu hafta boyunca başkentli sinemaseverleri kucaklayacak.