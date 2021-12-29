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Sabiha Gökçen 2. piste iptal

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 yıldır tamamlanamayan 2. pist, kamu kaynaklarını tüketen bir projeye dönüşmüş durumda. Sürekli takip ettiğimiz dosyada, kamuya açıklanmayan gelişmelerin bilgisine ulaştıkça okurlara duyurmaya gayret ediyoruz.

İkinci pist için geçen ağustosta “güçlendirme” ihalesi açıldığını okurlar bu köşede öğrendi. Pendik sahilini otobana bağlayan tüneldeki çatlak ve çökmeler için yapıldı bu ihale. Haziran ayında 21/b usulüyle yapılan ihaleyi, (geçenlerde iki yazımı mahkeme kararıyla engelleten) Met-Gün ile Kalyon Grubu'na yakın İs-Pa'nın kazandığını da duyurduk.

İhalenin adı: Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı Yolu Tünelinin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatların Yapılması İşi

Yaklaşık maliyet: 842 milyon 239 bin 810 TL, 66 kuruş.

Yedi şirketin teklif verdiği ihaleyi Met-Gün/ İspa ortaklığı 779.5 milyon TL bedelle üstlendi.

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Projede ilginç bir gelişme ortaya çıktı: Bitmesi 10 yıldır yılan hikayesine dönen ikinci pistte, bu defa yargıdan iptal geldi. Sarka Madencilik adlı bir şirketin açtığı davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.

Şirket, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) aleyhine açtığı davada ilansız yapılan ihaleye davet edilmediğini belirtmiş. Kamu ihalelerinde asıl usulün açık ihale yöntemi olduğunu, temel ihale usullerinin ihlal edildiğini kaydederek ihalenin iptalini istemiş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu pistin yapım tekniği açısından özellik arz ettiğini ve yapım ile uçuş güvenliği nedenleriyle yatırımın ivedilikle gerçekleşebilmesi amacıyla 10 istekli davet edildiğini bildirmiş.

BAKANLIK'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Bakanlığın mahkemeye sunduğu savunmada dikkat çeken bir ayrıntı var: “Davacı şirketin daha önce idaremizce yapılan herhangi bir yapım işinin yüklenicisi olmadığı, ve bu kadar büyük kapasitedeki bir ihale işine teklif verebilecek mali güce sahip olmadığı”…

Altını çizelim: Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist ihalesinin “davet edilmediği” gerekçesiyle iptalini isteyen firma, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hiçbir ihalesine katılmamış. Bakanlığa göre bu kapsamdaki bir işe teklif verecek mali gücü de yokmuş.

DHMİ SAVUNMASI

Mahkeme kararında DHMİ'nin de savunma özeti yer alıyor. DHMİ savunmasında, 28 Temmuz 2021 tarihli yönetim kurulu kararına atıfta bulunularak, ihalenin Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan protokol ile bağlantısına vurgu yapılmış. Şu ifadeye dikkat.

“Sabiha Gökçen Havalimanı mevcut trafik yoğunluğu ve pistle ilgili bakım çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda mevcut pist kapasitesinde yakın gelecekte karşılaşılabilecek sorunların bertaraf edilmesi amacıyla yatırımın önemi ve aciliyeti… can ve mal güvenliğini teminen pazarlık usulü yapıldığı”…

Tıpkı Ulaştırma Bakanlığı gibi DHMİ de savunmasında, davacı şirketin yeterli iş deneyim belgesine sahip olmadığını vurgulamış.

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Bütün bu savunmalara karşın Ankara 5. İdare Mahkemesi, ihalenin iptaline karar verdi. İptal gerekçeleri özetle şöyle:

– İhale konusu işin yapım tekniği açısından özellik arz eden işlerden olmaması,

– Can ve mal güvenliği sağlanması açısından ivedilikle yapılmasını zorunlu kılan herhangi bir somut gerekçenin mevcut olmaması,

– İki yıllık süre ve yaklaşık maliyet tutarı dikkate alındığında “ivedi” gerçekleştirilmesinin gerekli olmadığı.

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Pist ihalesinin yargıda iptalinin önemli sonuçlara yol açması beklenir. Bunların başında mahkemenin “ivedi değil” dediği pistin devreye alınmasının daha da sarkması ve ayrılacak kamu kaynaklarının yeni ihalelerle artması gelecek.