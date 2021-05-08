17 Mayıs sonrası ne olacak?

Türkiye 29 Nisan 2021 gününden bu yana kağıt üzerinde “tam kapanma” yaşıyor.

“Kağıt üzerinde” diyorum çünkü fiilen “tam kapanma” demek zor.

Zira kısıtlamalardan muaf insan sayısı hayli fazla. En azından 16 milyon insan çalışıyor, toplu taşım araçlarına biniyor, iş yeri ortamlarında ve yemekhanelerinde birlikte oturup kalkıyordu.

Neyse ki dün geceden itibaren kamu kurumlarında idari izinler başladı.

Bu durum, tedarik zinciri dışındaki özel şirketlerin personel hareketliliğini de büyük ölçüde düşürecektir. Çalışan sayısı azaldığında toplu taşım, iş yeri yemekhaneleri gibi bulaşma ortamları da azalacak.

Bu öngörüden yola çıkan hükümet, 17 Mayıs'ta vaka sayısının 5 binler seviyesine düşeceğini tahmin ediyor. Bu çerçevede de 17 Mayıs'tan sonra tam kapanma sürecinin uzatılması değil, kademeli bir “normalleşmeye geçiş” programı planlıyor.

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Geçen hafta, ilgililere “17 Mayıs'tan itibaren nasıl bir yol haritası izlenecek” sorusunu yönelttim ve aldığım cevaplardan sizin için bir özet çıkardım. İşte ulaştığım bilgiler:

■ Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak.

■ 17 Mayıs'tan itibaren restoran ve kafeler Londra formülüyle açılacak. Yani sadece açık hava bölümleri olacak. Peki açık alanı olmayan restoranlar ne yapacak? Hükümet, yerel yönetimlere açık alanı olmayan kafe ve lokantalara kapı önüne masa konulması konusunda kolaylık sağlanması yönünde telkinde bulunacak.

■ 17 Mayıs'tan itibaren AVM'ler, spor salonları, berberler de açılacak.

■ Sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00'den itibaren sürecek. Hafta sonları ise pazar günü yasak olacak.

■ 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.45'e çekilecek ve pazar günü yasak olmaktan çıkacak.

■ Her şey öngörüldüğü gibi giderse temmuz ortasından itibaren akşam yasağı 23.45'e ya da 24.00'e çekilecek.

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Normalleşme döneminde aşı işine de ağırlık verilecek. Mayıs sonuna dek üç ayrı kaynaktan 30 milyon doz aşı gelmesi öngörülüyor. Bu aşılar mayıs ayı boyunca uygulanırsa ve normalleşme planlandığı gibi giderse, Türkiye rahat bir yaz sezonu geçirebilir. Bu rahatlık sadece lokanta- kafe sektörüne değil, turizm sektörüne ve turizm sektörünün etkilediği onlarca sektöre de yarar.

Daha önce de yazmıştım: Tam kapanma kararının arkasındaki en önemli motivasyon, 1 Haziran'dan itibaren turizm pazarını kaybetmemekti.

Normalleşme sürecinde ve aşılamada işler planlandığı gibi giderse ertelenen 600 milyon Euro'luk Rusya turları da Avrupalı turistler de Türkiye'yi tercih edebilir.

Antalya kökenli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendi vatandaşlarını kızdırma pahasına turistlere verdiği, “Türkiye'de göreceğiniz herkes aşılanmış olacak” güvencesi de bu bakış açısının bir sonucu.

Geçen yıl turizm sezonu sırasında, Türkiye salgınla mücadelede dünyaya göre iyi bir noktadaydı. Turizm Bakanlığı bu durumu avantaja çevirdi ve bu sayede salgında 16 milyon turist geldi.

Bu yıl turizm sezonunda ise Türkiye'nin İspanya ve Yunanistan gibi rakipleri daha avantajlı hale geldi.

Türkiye, turizm rekabetinde yeniden sahneye dönebilmek için, 17 Mayıs'tan itibaren aşılamada ve normalleşmede başarılı olmak, bunu da dünyaya iyi anlatmak zorunda.