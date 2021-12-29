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İmamoğlu’nu aday yapma çabası mı?

Cumhur-başkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na yönelik ciddi bir yıpratma kampanyası yürütüyor. Son olarak, birtakım rakamlar açıkladılar ve İBB‘ye bilumum terör örgütlerine iltisaklı isimleri doldurduğunu iddia ettiler.

İmamoğlu çıkıp açıklanan istihdam ve işten çıkarma rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Terör örgütüne iltisaklı isimlerin işe girmesi konusunda ise İmamoğlu‘nun açıklama yapmasına dahi gerek yoktu, çünkü kamu kuruluşu olan belediyeler güvenlik soruşturması olmadan eleman alamıyorlar.

Eğer iltisaklı isimler belediyeye girmeyi başarmışsa, burada güvenlik soruşturmasıyla ilgili kuruluşların büyük bir eksikliği, hatta ihmali söz konusu.

Onun hesabını da İmamoğlu‘na değil ilgililerine sormak gerek.

Neticede belediyenin istihbarat kuruluşu yok. Güvenlik soruşturmasını ilgili kurumlardan istemek zorunda.

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İmamoğlu‘nu dün Ankara’da yakalayınca İçişleri Bakanlığı’nın iddialarına konu olan isimleri sordum. Şu yanıtı verdi:

“İnanın bakma gereği duymadım. Zaten isimlerini teşhir ettikleri insanların da dava açacağını duydum. Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyle iseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük. Allah akıl fikir versin.”

İmamoğlu, “ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum” dese de ben Erdoğan ve Soylu‘nun İmamoğlu‘nu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğini düşünmeye başladım.

Zira, Erdoğan ve Soylu vurdukça, muhalefet tabanında İmamoğlu‘nun karşılığı artıyor.

İki isim de 2019 Nisan ayından bu yana vurdukça İmamoğlu‘nu siyaseten büyüttüklerinin farkına varacak kadar deneyimli isimler.

Bunu bile bile İmamoğlu‘nu hedef tahtasına koyduklarına göre ya artık siyaseti okuyamıyorlar ya da millet ittifakının İmamoğlu’nu aday göstermesini istiyorlar.

Ercan Bey “nankör işsizleri” nerede arıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bir fabrikayı ziyaretinde şu ilginç iddiayı ortaya attı:

“Şimdi Ercan Bey'le onu konuşuyorduk, güzel bir tespit ki ben onu zaten biliyorum, o da şu; ‘Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz' diyor. Ama ne diyor birileri? ‘İş yok'. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak buyurun, Ercan Bey diyor ki ‘Ben eleman arıyorum bulamıyorum.'”

Erdoğan, sayıları 10 milyonu aşan işsizler için “nankör” gibi ağır bir ifade kullanıyor ve bu iddiasına referans olarak “Ercan Bey”i gösteriyor.

Kim olduğunu merak ettim Ercan Bey'in ve biraz araştırınca buldum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Eren Soft isimli şirketin fabrikasında yapmış bu konuşmayı. Şirketin iki ortağından biri Ercan Göğüş. İşçilikten patronluğa geçmiş bir isim. Tam bir başarı hikayesi. 900 çalışanı olan, ihracat yapan bir tekstil işletmesi Eren Soft.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sosyal medya mesajlarından anladığım kadarıyla Ercan Bey, Mehmet Yasal'la ortak ve iki hayırsever iş insanı 4 Ocak 2021 günü 32 derslikli bir okul yaptırmak için Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla bir protokol imzalamışlar.

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Türkiye Cumhuriyeti‘nin Cumhurbaşkanı‘nı “işçi bulamıyoruz” diye bilgilendiren Erdoğan‘ın sayıları 10 milyonu aşan işsizlere “nankör” demesine önayak olan Ercan Bey’in işçi arayıp aramadığını merak ettim.

İnsanların geçim derdine düştüğü, iş bulmak için çalmadık kapı bırakmadığı bir dönemde, bir iş insanının belki de Cumhurbaşkanı’na yaranmak için söylediği bu sözün gerçeği yansıtmadığını biliyordum ama emin olmak istedim.

Eren Soft’un 0(342)3371074 numaralı telefonunu aradım. İş için aradığımı söyledim. “Burada değil, diğer sanayi bölgesindeki merkezimizde alım var” yanıtını aldım.

Oraya nasıl ulaşabileceğimi sordum. “0(342)3371577’den ulaşabilirsiniz” dediler.

O numarayı aradım.

“İş için arıyorum” dedim. “Hangi iş için” karşılığını aldım. “İşçi olarak” dedim ve şu yanıtı aldım: “İşçi alımımız yok. Sadece mühendis alıyoruz.”

Sonra Kariyer.net‘e baktım. 13 Aralık 2021 günü Eren Soft adına açılmış iki iş ilanı vardı. “Endüstri Mühendisi” ilanına 773 kişi bakmış ve 100’den fazla insan başvuru yapmış. Aynı şekilde “Tekstil Mühendisi” ilanına 771 kişi bakmış 100’e yakın insan başvuru yapmış. İlan 11 Ocak‘ta kapanacakmış.

Yorumu size bırakıyorum.