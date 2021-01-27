Ahmaklığın bu kadarı!..

Sevgili okurlarım, dünyanın her yerinde ve her ülkesinde kötü olaylar yaşanır ve biz bunların çoğunu medya kanalıyla en kısa zamanda öğreniriz.

Her olumsuz olayın belli sorumluları vardır.

Daha doğrusu var olduğu düşünülür!

Örneğin bir kaza oldu ve onlarca insan can verdi.

Ya da yetkililerin hatası nedeniyle su baskınları yaşandı.

Binalar deprem veya başka nedenlerle çöktü, yangınlar oldu, insanlar öldü.

Mutlaka hatalı birileri vardır.

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Size yakın geçmişten birkaç örnek vereyim…

-Mısır'da bir tren kazası olmuş, yolculardan bir bölümü ölmüştü… Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat derhal istifa etti.

-Başkentte alışveriş merkezinin çatısı çökünce Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis istifa etti. “Madem böyle bir olay olmuş ve insanlar can vermiştir, olayın siyasi sorumluluğunu üstleniyor ve istifa ediyorum” demişti.

-İsveç Ulaştırma Bakanı evinde sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalmıştı.

-Japonya Tarım Bakanı okullara ve huzurevlerine küflü pirinç verildiği ortaya çıkınca istifa etti. Bu durumdan haberi olmadığını, ancak sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

-Japonya Adalet Bakanı “Benim işim çok kolay” dedi. Gaf yapmakla suçlandı ve istifasını derhal sundu.

-İsrail Dışişleri Bakanı, hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya çıkınca istifa etti. “Yolsuzluk yapmadım ama istifa ediyorum” dedi. Yapılan soruşturma sonunda temize çıktı ama makam elden gitmişti!

-Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir gece kulübünde yangın çıktı, 32 kişi öldü. Başbakan Victor Ponta “Bu işin sorumluluğunu üzerimde hissediyorum” deyip istifa etti.

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Gel zaman git zaman bu gerçeklere yenileri eklendi.

-Güney Kore'de üniversite giriş sınavlarında sorulan iki soru hatalı çıkmıştı. Eğitim Bakanı özür diledi. Soruları hazırlayan kurulun başkanı olan Kim Sun Hoon istifa etti.

-Portekiz'de eski başbakan Jose Socrates serveti artış gösterdiği ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve istifasını vermek zorunda kaldı.

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Birkaç gün önce medyada yine bazı haberler yer aldı:

-İspanya'da Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villaroya ile bazı üst düzey komutanların korona aşısı yaptırmaları kriz çıkardı. Villaroya'ya aşıda öncelikli gruplar arasında olmamasına karşın aşı yapılması büyük tepki çekti. Genelkurmay Başkanı istifa etti.

-Moğolistan'da bir anne ile bebeğinin korona tedavisinde ihmal ve özensizlik gösterildiğinin ortaya çıkması üzerine halk sokaklara dökülüp bu olayı protesto etti. Tepkiler üzerine Başbakan Ukhnaa ile birlikte Sağlık Bakanı da istifa etti. Başbakan özür dilemek zorunda kaldı. “Maalesef o annenin yerini değiştirirken hata yaptık. Bu durumda sorumluluğu üstlenmem gerekiyordu” dedi.

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Sevgili okurlarım, size şunu açıkça söylemem gerekiyor.

Yukarıda birkaçını verdiğim örneklerde istifa eden başbakanlar, bakanlar ve genelkurmay başkanları, hiç kusura bakmasınlar ama ahmak, keriz ve geri zekalıdır!

Ulan gelin bize bakın da ders alın.

Bakanlar ve çocuklarının rüşvet aldığı belgelenir, suçüstü yapılır, bütün rezillikler ortaya dökülür ama hiçbir şey olmaz. Hele istifa falan hiç olmaz!

Soma'da bir anda 301 madencimiz can verir, iş kazalarında her gün nice insanlarımız ölüp gider ama hiçbir yetkilinin aklına ben istifa edeyim demek gelmez.

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Hele şu Güney Kore'deki geri zekalılara bakın siz…

Bizde hakimlik sınavlarının soruları bile FETÖ tarafından çalınmıştı, kim istifa etti?

Litvanya'da alışveriş merkezinin çatısı çökmüş, insanlar can vermiş ve başbakan istifa edip gitmiş. Gerekçesinde “Siyasi sorumluluk bana aittir” diyor. Sen o binanın müteahhidi miydin kardeşim, betonunu sen mi dökmüştün? Sana ne çöktüyse…

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Dünya ne yazık ki böyle ahmak siyasetçiler ve bürokratlarla dolu…

A benim istifacı salak kardeşlerim bu gibi işlerin Türkiye'de mektebi var.

Gelin de, işin püf noktalarını burada bizim yüzsüzlerden, bu işin üstadı olanlardan öğrenin.

Gelin de, bizim siyasetçiler ve bürokratlar sizi burada topluca eğitsin.

Bizim mektepte pişkinliği, yalancılığı ve umursamazlığı öğrenin, sonra dönün ülkenize…

Sizin yüzünüzden dünyalar yıkılmış olsa bile, bir daha da istifayı aklınızdan geçirirseniz gelin yüzüme tükürün.

Market çöktü diye başbakan, tren kazası oldu diye bakan istifa eder mi be!

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Dünkü son habere göre, aşı sırası gelmeden forsunu kullanıp aşılanan İspanya Genelkurmay Başkanı da bastı istifayı ve gitti.

Sayın komutanım buraya uğra da sırası gelmeden aşı olan uyanık büyüklerimizi, siyasetçileri ve torpillilerimizi gör!

Hem de kameraların önünde göstere göstere, milletle alay edercesine aşı oluyorlar, insanların yaşam hakkını bile göz göre göre çiğnemekten sıkılmıyorlar.

Gelin kardeşim bizim buraya, öğrenin…

Dünyalar yıkılsa istifa etmeyeceksiniz, tam tersine ortamdan “İstifade” edeceksiniz.

İşi pişkinliğe vurup direneceksiniz…

“Biz seçimle geldik. Bizi buraya millet getirdi, ancak millet götürür. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir” deyip makamınıza, saray ve köşklerinize sımsıkı sarılacaksınız!

Bütün kabahati muhalefete yükleyeceksiniz.

Bir terslik olduğunda hemen istifayı basıp kaçan sizin gibi geri zekalılara yuh olsun.

Anladınız mı, anladınız mı!