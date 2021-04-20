CHP’li belediyeler üzerinden insan kaçırıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, hizmet damgalı pasaport temin ederek, kamu görevlisi olmayanları yurt dışına çıkardıkları iddiasıyla altı belediyeye daha soruşturma başlattı.

Bunlardan yalnızca, SÖZCÜ'nün gündeme taşıdığı Ordu'nun Korgan ilçesi AK Parti tarafından yönetiliyor.

Adıyaman Gölbaşı, Balıkesir Gömeç, Burdur Yeşilova belediyeleri CHP'nin; Yozgat Yerköy belediyesi ise İYİ Parti'nin elinde.

HDP'li Suruç'a sonradan kayyum atandı.

Dün Korgan ve Suruç hariç, adı geçen ilçeleri tek tek aradım.

Başkanlarla görüştüm.

Belgeleri istedim.

GÖMEÇ'TEN 21 KİŞİ GERİ DÖNMEDİ

Gömeç Belediyesi geçmişte servis aracı kiraladığı Ayvalık'taki bir seyahat acentesinin önerisi üzerine 30 Ocak-2 Şubat 2021'de Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılan ‘Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na 34 kişi gönderdi.

Gerçekten böyle bir organizasyon düzenlendi.

Davetiyede şu yazıyor:

“Festivalin amacı, çeşitli halk dansları grupları arasında iletişim sağlayarak, iş birliği oluşturmak ve herkesin kendi milli kültürünü sunmalarına olanak tanımak…”

Ama gidenlerden 21'i geri gelmedi.

BAŞKAN HİMAM: ŞOFÖR DE…

Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam, tanıdıkları acenteci ve folklor öğretmeninin isteği üzerine onay verdiklerini vurgulayarak, şöyle diyor:

“Festivale katılacaklarını söylediler. ‘Gri pasaport çıkarsak vize almak kolay olur' dediler. İkna oldum.”

Himam, “Hepsini folklorcu mu sanıyordunuz?” sorusu üzerine “Aklıma gelmedi ki. Bana gelenler folklorcu. Suç seyahat acentesinde. Sanırım, folklorcular bu işte ortaklar” diyor. “Kalanlar folklorcu mu?” sorusuna karşılık “Büyük ihtimalle değil” diye konuşuyor.

Himam, şöyle devam ediyor:

“Korona tedbirleri yüzünden iki araba gitmişler. Bir araba döndü, diğeri dönmedi. Şoför bile… Bizi tek kelimeyle yediler.”

YEŞİLOVA'DA 23 PASAPORT EKSİK

Yeşilova Belediyesi ise 2018 yılında AB'nin Erasmus programı kapsamında 1300'den fazla gencin katıldığı, Roma'da düzenlenen ‘Dünya Mirası Turizm Delegeleri' etkinliğine çağrıldı. Pamukkale Üniversitesi'nden 387 öğrenciye pasaport çıkarıldı.

Gençler üç grup halinde 2018'in haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Roma'da ikişer hafta kaldı. Pasaportlardan 23'ü bugün kayıp…

Başkan Mümtaz Şenel, kararın kendisinden önce alındığını kaydederek, şöyle diyor:

“23 pasaport iade edilmemiş. Bu, Türkiye'ye dönmedikleri anlamına gelmiyor. Belediyeye bir şey bağışlamamışlar.”

GÖLBAŞI'NDA BİR KİŞİ KAYIP

Gölbaşı Belediyesi ise 21-25 Şubat 2020'de Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Folklor Karnavalı'na mehteran takımı gönderdi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, karnavala 64 kişi gittiklerini, bir kişinin dönmediğini belirterek, şunları söylüyor:

“Bizimki gerçek bir programdı. Öbürleri gibi hayali değildi. Selanik'in göbeğinde ezan ve İstiklal Marşı okuduk. Ekibimiz Yunan polisi eşliğinde sınıra kadar getirildi. Çok sıkıntı yaşadık.”

YERKÖY'DE FİRE YOK

Yerköy Belediyesi sponsor olduğu Anadolu Folklor Vakfı'na bağlı müzisyenleri ve dansçıları 15-21 Temmuz 2019'da Polonya Halk Festivali'ne yolladı. Festivalde birincilik kazanan 40 kişi tam kadro Türkiye'ye döndü. Başkan Ferhat Yılmaz, AK Partili belediyelerin karıştığı insan kaçaklığı skandalını örtmek için böyle bir açıklama yapıldığını ileri sürüyor.

İKTİDAR ELİNİ TEMİZLEYEMEZ

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı listede yer alan, AK Partili Korgan dışındaki ilçelerde insan kaçakçılığı bulgusu görünmüyor. Bunlardan ikisi folklor festivali, diğeri mehteran gösterisi, ötekisi Erasmus programı…

Varış noktaları Almanya değil.

Kaçakçılıktan ziyade…Bir seyahati fırsata çevirmişler gibi görünüyor.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun insan kaçakçılığıyla kirletildiği bu bağışlanmaz suç bütün partilere dağıtılarak, hatta skandalın merkezi CHP'li belediyelere kaydırılarak, iktidarın eli temizlenmek isteniyor.

İkinci el kamyon, bir çanta para yahut kıyak bir yurt dışı gezisi için Türkiye'nin uluslararası itibarına kastedenler hesap vermelidir.

Gölköy ve Hasanbeyli, Vali'den döndü

Korgan Belediyesi üzerinden 49 kişiyi Almanya'ya kaçıran suç şebekesi aynı yöntemi Ordu Gölköy'de de denedi. Evraklara bakarsak, Münih Türkiye'm Folklor ve Spor Derneği, ‘Bir Öyküye Yaşam Ver' projesi kapsamında Gölköy'e bağlı Damarlı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile anlaştı.

Projenin çerçevesi şu şekilde:

“Kültürler arası bir köprü oluşturmak, son yıllarda artan ırkçı söylem ve İslamofobiye karşı çalışma…”

Bu kapsamda 50 kişi 8-15 Mart 2021'de Almanya'ya götürülecekti.

Vali Tuncay Sonel, Covid gerekçesiyle onaylamadı.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Almanya bağlantısının nasıl kurulduğu sorusu üzerine “Hiç bilgimiz yok. Meclis üyelerimiz araştırma yapmadan önerge vermiş” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Sosyal etkinlik olarak gidilecekti. Hamdolsun gidilmedi. Gerçekten böyle bir proje var mıydı, yok muydu, şey yapmadım. Bizim için ders oldu.”

Bu arada, Vali Sonel Ankara'dayken, Korgan için izin alındığı iddia edildi. Vali Sonel, pasaport veren nüfus müdürlüğü yetkilisi ile Korgan Belediyesi'nde görevli Selahaddin Emirosmanoğlu'na soruşturma başlattı.

Öte yandan, Osmaniye'ye bağlı Hasanbeyli Belediyesi de ‘Engelleri Kaldır' adlı proje kapsamında bir haftalık Avrupa turu için 100 tekerlekli sandalye karşılığında 81 kişiye gri pasaport çıkardı. Neyse ki proje Osmaniye Valiliği'nce geri çevrildi.

Başkan Selahaddin Denizoğlu “Biz de bilmiyorduk ne olduğunu. İyi ki olmamış. Çok memnun olduk” diyor.