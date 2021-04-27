Kripto paranın Sülün Osman’ı

Bu köşede önceki gün kaleme aldığım, ‘Kripto parada ilk vurgun: Sistemkoin' başlıklı yazımda, iflas bayrağını çeken ilk şirketi açıklamıştım.

Adı, Sistemkoin.

Şirket Tolgahan Ç. liderliğindeki Bandırmalı bir arkadaş grubu tarafından kuruldu. Hindistan asıllı Türk vatandaşı Abdul Latif Tayyip'in 230 bin TL değerindeki varlığına çökmeleri sonlarını getirdi. Tayyip, 2019 yılında şikayette bulununca İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Sistemkoin'i takibe aldı.

Geçen 26 Mart'ta İstanbul, İzmir ve Bandırma'da operasyon yapıldı.

Tolgahan Ç. dahil dokuz kişi tutuklandı.

SABIKA KAYDI: HIRSIZLIK KAÇAKÇILIK, SAHTECİLİK

Şüphelilerden birinin ‘İsmet Sarçın' sahte kimliğini kullandığı saptandı.

Bu kişinin adı, Baha İ.

1969 doğumlu.

Edirne Uzunköprülü.

Baha İ.'ye ait UKASH İnternet Hizmetleri Limited Şirketi'nin yasa dışı bahislerde ödeme aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

Profesyonel dolandırıcı olarak anılan Baha İ., 1999'da hırsızlık, sahte ruhsat düzenlemekten…

2007'de yurda kaçak mal sokmaktan…

2011'de sahte kimlik kullanmaktan yargılandı.

PARA ÇİFTLİKTE!

Baha İ., 2017'de Çiftlik Bank'ın benzeri olan ‘Para Çiftlik'te adlı sanal oyunu devraldı. Kendini ‘Cengizhan Baybora' diye tanıtan Baha İ., yatırımcılara “Her şey kaldığı yerden devam edecek. Kazançlarınızı ödeyeceğim” dediği halde ödeme gerçekleştirmedi.

Sitenin adını www.ciftlikgeliri.com diye değiştirdi.

Para çekebilmek için 500 TL limit koydu. Şartı kabul etmeyenleri sistemden attı.

Site aynı yıl battı.

Çiftlik Geliri'nin Facebook hesabı şu an mağdurlar tarafından kullanılıyor. Hesapta, “Dolandırıcılık sitesidir. Sakın üye olup yatırım yapmayınız” diye yazıyor.

Baha İ.'nin görünürde Sistemkoin ile kurumsal bir ilişkisi yok.

Ancak grubun akıl babası olduğu ileri sürülüyor.

ŞAHİN'İN AVUKATI: ADINI BİLE DUYMADIK

Aynı yazımda Tolgahan Ç.'in “Sedat Şahin'in adamları paralarını üzerimizden yurt dışına aktarıyor” iddiasına yer verilmişti. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla cezaevinde bulunan Şahin'in avukatı Fatih Saat, yazılı açıklama gönderdi. Açıklamada, “Şahin'in şirketle hiçbir hukuki ve ticari münasebeti bulunmamakta olup adını ve varlığını bu haber vasıtasıyla öğrenmiştir” deniliyor.

Thodex'te her yol var

Thodex adlı kripto borsa vurgununa ilk elden tanık olan ve güvenlik kaygısından ötürü adını açıklamayan bir okurum şirketin iç yüzünü detaylarıyla anlattı.

Bakın, Thodex vurgununda neler yaşanmış.

THODEX MİMLİYDİ: Thodex, dış hizmet alımında Türkiye'de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs'taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı.

PARALEL HESAP: Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.

TELEFONA BAKILMIYORDU: Şirketin telefon numarası kağıt üstündeydi. Asla ulaşılamıyordu. Bant kaydı telefonda şikayetini bildirmek isteyen müşterileri karşılıyor ve yoğunluktan dolayı e-posta ile iletişim kurulmasını istiyordu. Sayısız müşteri şikayeti nedeniyle çok geç ve otomatik cevaplarla dönülüyordu.

GEÇMİŞTE BASKIN YEDİ: Kripto varlıklarının çalındığını iddia eden kullanıcı ofise polis eşliğinde geldi. CEO ofiste olmasına rağmen görüşmedi. Yani ofisin basılması olayı ilk 19 Nisan'da değil, çok öncesinde yaşandı.

VERİLER SATILIYOR: Müşterilerden profil tanımlama işlemlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki veri satıcılığı yapılıyordu.

AĞABEYLE AYNI BİNADA: Bazı ödemeler açıktan para göndermeyle oluyordu ki bu kanunen yasaktır. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in banka hesabından dışarıdan çalışılan kişilere ödeme yapılıyordu. İki kardeşin çalışanları aynı ofisi kullanıyor ve entegre şekilde çalışıyorlardı.

OFF SHORE: Yatırımcıların paraları onlardan habersiz bu off-shore hesaplarda vergi kaçırılarak ya da kara para aklamada kullanılarak işletiliyor ve geri konuyordu.

PORSCHE VERİLMEDİ: Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı gibi bundan kaçınmak için ABD'de kurudukları Wovi adlı paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu ama kazananların çoğu, zamanında alınan boş, kişilik verilmiş ve aktif kullanıcıymış gibi görünen hesaplardan oluşuyordu.

SANCAKLI İLE AYNI BİNADA: Faruk Fatih Özer'in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer'in sekiz ay önce Maslak'ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir koruma tuttuğu söylenmişti.