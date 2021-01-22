“Tosuncuk Brezilya’da”

Cudi Cumhur Yurdakul, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede 130 bin insanın para koyup en az 322 milyon TL'nin buhar edildiği Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı…

Kaçmadığı ve kendisi 400 bin TL kaybettiği halde 14 ay cezaevinde tutulan ve halen yargılanan Yurdakul, sessizliğini SÖZCÜ'ye bozdu.

Yurdakul, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın şu an Brezilya'da olduğunu kaydediyor. Tosuncuk'un yerli ve milli araba projesine girişmeyi tasarladığını belirten Yurdakul, ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün imajından ötürü bundan vazgeçtiğini vurguluyor. Tosuncuk ile altı ay Arjantin, Brezilya ve Uruguay'da yaşayan Yurdakul, Aydın'ı tarif ediyor: Kokain, kadın ve kumar tutkunu. Eşi sigara içebilsin diye Arjantin'den Türkiye'ye jet kiralayacak denli lüks düşkünü.

Çiftlik Bank nasıl bir modeldi? Kim geliştirdi?

Sistemi Aydın'ın arkadaşı Eray Aker geliştirdi. Rusya'dan kopyalanan Çılgın Tavuklar adlı bir oyundan uyarlanmış. Piyasada başka örnekleri vardı. Bu yapının ayakta kalabileceğini düşünmemiştim. Aydın, bir yerde tökezleyecekti. Ben para yatırmadım.

Sistemin çökeceğini tahmin ettiniz mi?

Şirket sürekli borçlanıyordu. Absürt ve ütopikti.

Onca tesis ve fabrika hayata geçmedi mi?

Tabi ki geçti. Hatta ‘Acaba başarabilirler mi?' diye düşünmedim değil. Gidişat olumlu bir vizyon gösteriyordu. Aydın'ın ‘Kaçacağım' gibi bir söylemi olmadı. ‘Bir yere gitmiyoruz' dedi. Çiftlik Bank batmadan üç ay kadar önce Türkiye'deydi.

Mehmet Aydın, nasıl biriydi?

Personeli insan olarak görmüyor. Fakat politik ve tutarlıdır. Liderdi.

Politik görüşü nedir?

Ak Partili'dir. Babasından mutassıptır.

Ama rap müzik yapıyor, uyuşturucu kullanıyor.

Evet, hem Ak Partili'dir, hem de kadın, uyuşturucu ve zevk düşkünlüğü vardı.

Bilgisayardan anlar mıydı?

Yazılım bilgisi ve teknolojiye hakimiyeti yoktu.

Tarımdan?

Tarım veya hayvancılık bilgisi yazılım bilgisinden daha kötüdür.

Çiftlik Bank'ı cazip kılan neydi?

Aydın, 24 saat para çekilebilsin istedi. Gece gündüz çalışan çağrı merkezi ve yazılım departmanı vardı

Gerçekten bir yatırımı amaçladı mı?

“Avrupa'nın en büyük çiftliğini açacağım, dokunulmaz olacağım” derdi. Bir ara yerli ve milli araba yatırımı düşündü. Jet Fadıl'dan dolayı çekindi. Şüphe çekerim diye korktu. Bir ara ‘İngiliz devleti peşimizde' dedi ya, inanarak söylüyordu. Bunun sebebi, tiyatrocu Mehmet Çevik'in açılışlarda “Kudüs kırmızı çizgimizdir” şeklinde sözler söylemesiydi.

Etrafındakiler yetkin miydi?

Ehliyet sahibi değiller. Gerçekten de çiftlik gibi yönettiler.

İnsanlar ne umarak para yatırdı?

Daha fazla para kazanmak. Bu kadar basit. Eniştem kazandı. Ben de kazanırım diye.

Siz de Aydın ile Güney Amerika'ya gittiniz. Bu ülkelerde neler yaşandı?

Ben beş arkadaşımla 24 Temmuz 2017'de Arjantin'e gittim. Porto Madero diye bir mahallede, rezidans dairesinde altı ay yaşadık. Üç ay sonra Uruguay'a gittik. Bizi Aydın'ın köylüsü ve iş ortağı Osman Naim Kaya karşıladı. Uruguay'dan oturum alalım dedik.

Bahamalar?

Sanırım, 2017'nin ekim ayıydı. Aydın, eşi Sıla'nın doğum gününe jest olarak Bahamalar'da otel ayarlamış. Sıla, Türkiye'ye dönünce hazırlıklar boşa gitmesin diye jest olarak bizi Bahamalar'a götürdü.

Lüks araçla dolaştığı doğru mu?

Evet, doğru. Uruguay'da Sıla Aydın'ın doğum gününe gittik. Kapıda kurdeleli beyaz Ferrari'yi fark ettik. Ferrari'yi Mehmet kullanıyordu.

Sıla sigara içsin diye Türkiye'ye özel jetle geldikleri doğru mu?

Mehmet'ten şunu duydum: “Tarifeli uçakla gelecektik ama Sıla sigara içmek istedi diye jet kiraladık.”

Yurtdışındaki şirketler nasıl açıldı?

Sanal ofisti. Almanya'dan gelir elde edildi. Kıbrıs'taki şirket, vergi kaçırmak içindi.

Şirketin batacağını ne zaman anladınız?

Ben 3 Mart 2018'de fark ettim. Mehmet Aydın'la şirketimin alacağını görüşmek üzere Brezilya'nın Santos kentine gittiğimde anladım. “Türkiye'de işler düzelmeyecek. Bana verilen sözler tutulmadı. Geri dönmeyeceğim. Artık bu iş bitti” dedi.

Manisa'daki 500 adet Bitcoin cihazı kayıp…

Mehmet Aydın bana “Cihazları buraya getirdim” dedi.

Sizce şu an nerededir?

Brezilya'dadır. Aydın'ın bu ülkeyi sevdiğini biliyorum. Artık parası yoktur.

Cezaevi günleriniz nasıl geçti?

Ben tutuklanacağımı düşünmedim. Zaten Mehmet Aydın, “Sen kal, birlikte çalışırız” dedi. Reddettim. Uçakla dönerken, Çiftlik Bank ile ilgili haberler çıktı ve tutuklandım. Cezaevinde herkes sizde para var sanıyor.

Mehmet Aydın'a kızgın mısınız?

Değilim. Fazla bilgi verdiğim için o bana kızgın olabilir.

Sizce dolandırıcı mıdır?

Bence insanlar kendilerini kandırdı.

Bu kişi nasıl olur da 130 bin kişiden para toplayabilir?

Herkes yapabilirmiş. Tesadüfler zinciri… Çiftlik Bank'ın Balıkesir bayisi, geçmişte askerdi. 4 bin TL alıyordu. Bu adamın hesabına bir yılda 76 milyon TL girmiş. Üçüncü dünya ülkeleri dışındakiler kaynağını sorarlar. Türkiye'de o sıralar bu yoktu. Bu düzenleme olsaydı Aydın yükselemezdi.