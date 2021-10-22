Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Avrupa’da çok farklı

GALATASARAY, Türkiye Ligi'nde farklı, Avrupa kupalarında farklı. Takım, Avrupa kupalarında çok daha farklı konsantre oluyor. Taktik ve oyun disiplini başka oluyor. Pas isabet oranı çok yüksek oluyor. Ve oyun mesafe uzunluğunu 30 metre olacak şekilde kontrol ediyor.

ÇOK enteresan ki rakibin kanat organizasyonlarında sekiz Galatasaraylı oyuncuyu kendi ceza sahasının içerisinde görmekteyiz. Müthiş bir savunma anlayışı. Kutlamak ve takdir etmek lazım. Bu Avrupalı futbol kültüründe Derwall'den Galatasaray'a, Piontek'ten Fatih Hoca'ya miras kaldığını oynanan birçok Avrupa kupası müsabakasında görmekteyiz.

GALATASARAY'DA eksek olun şu… Forvet oyuncularının zenginliği var fakat orta sahadan forvete katkı sağlayacak olan ofansif orta sahaların, yani Berkan ve Cicaldau'nun yeterli olmadığını, Galatasaray'da skora katkı sağlamayacağını, skor üretmeyeceğini görmekteyiz. Rakip savunma oyuncuları Galatasaray'ın forvetlerini durdurduğu zaman rakip defansı zorlayacak sürpriz derin ve delici koşular yapacak, duran topları iyi kullanacak ve forvetlere asist yapacak orta saha oyuncularının çok yetersiz ve skora katkı sağlamadığını görmekteyiz. Berkan, Cicaldau ve Taylan Galatasaray'ı bir üst seviyeye taşıyacak maalesef orta alan oyuncuları değil.

HELE hele rakibin katı savunmasını bireysel yetenek ve yaratıcılığıyla açabilecek bir orta saha gözükmemektedir. Bu da Galatasaray'ın net pozisyon üretememesinde büyük rol oynamakta. Ofanstaki hücum gücünü de artıramamaktadır. Galatasaray kanatlardan hücum yapamadı. Barış çok hızlı etkili oyuncu. İleriki yıllarda Galatasaray'a çok şey katacağı kesin. Feghouli ile uğraşmaktansa Barış'ı kazanmak Galatasaray adına büyük kazanç olacaktır. Nitekim bu sürpriz koşuyu yapan Kerem oldu, golü de attı.