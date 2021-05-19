İki kupa da hakkıyla

Serrgen Yalçın, Ersun Yanal'ı kendi silahıyla vurdu. Bu silah kontra atakla hücuma çıkmaktı. Antalyaspor birinci bölgeye çekilip kontra ataklarla gol arıyordu. Bunu bilen Sergen Hoca aynı Sakarya Muharebesi'nde Atatürk'ün uyguladığı taktiği uygulayarak geri çekildi, daha sonra sağdan, soldan, merkezden saldırdı, rakibi dar alana sıkıştırıp, az adamla yakalayarak sonuca ulaştı ve golleri buldu.

Beşiktaş ligdeki Karagümrük ve Göztepe maçlarında çok stres yapmıştı. Bu maçta gördük ki stres yapmayan Kartal, daha kontrollü, bilinçli oynadı, hücumda ihtiyacı olan boş alanları yaratarak Ghezzal, N'Koudou, Larin, Atiba ve Josef ‘in etkili performansıyla istediği sonuca ulaştı.

Necip’e bir özel bir yer açmak istiyorum. Benim gençliğim gibi. Taraftarı zaman zaman kızsa bile oynamış olduğu en az 5 mevkide başarılı olup; yüreğini ortaya koydu. Beşiktaş'ta çok özel bir oyuncu, hep kalmalı iki kupayı da kazanan Sergen Hoca tarih yazdı, çok başarılı bir teknik direktör. Kadroyu ve taktiği belirleyen Sergen Hoca. Ancak bu başarıda ekibinin de emeğini göz ardı etmemeliyiz. Yardımcı antrenörler Ozan Köprülü, Gürsoy Yalçın ve Murat Şahin diğer yardımcılarıyla mükemmel bir ekip ruhu oluşturdular. Michael Jordan'ın bir sözü vardır: ‘Yıldız maç kazandırır ama takım şampiyon yapar' Şampiyonluğa bu ekip ulaştı.

Hakem Ali Palabıyık dün akşam mükemmel maç yönetti. Avrupa standartlarında bir hakemlik performansı ortaya koydu. Beşiktaş iki kupayı da hak ederek kazandı. Son yıllarda ilk defa hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı hak eden kazandı.