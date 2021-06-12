İtalya rakibimiz değil

Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında şampiyonanın favorisi olan ve 27 maçtır yenilmeyen İtalya'ya hiçbir varlık gösteremedi. Ay-Yıldızlı takım kendisinden beklentileri boşa çıkardı.

1- Milli Takımımız taktik ve mevki disiplini olarak ilk yarıda iyiydi. Rakibe ilk yarı boyunca boş alan bırakmadı, savunmada ters kademe anlayışını Çağlar ve Merih ile çok iyi uygulayarak, rakibe pozisyon vermedi.

2- Rakipten kaptığımız toplarda öne doğru garanti pas yaparak, Burak Yılmaz ile topu buluşturmalıydık. Ancak rakibin yaptığı baskı ve prese boyun eğdik ve yapmamız hızlı atakları pas yüzdemizin düşük olması ve top kayıplarından dolayı başaramadık.

3- Orta sahada Okay, Ozan Tufan ve Hakan rakip hücumlarında doğru pozisyonlar aldılar ancak top bize geçtiğinde takımı hücuma taşıyamadılar, Oyunun ofansif anlamında hiç katkı sağlayamadılar.

4- İkinci yarıda Şenol Hoca oyuncu değişikliklerinde yanlışlar yaptı. Şenol hocanın yaptığı oyuncu değişiklikleri ve oyuna yaptığı müdahaleler hiçbir şeye yaramadı. Hatta oyuncu değişiklikleriyle iyi giden şey bozuldu ve bu mağlubiyet de kaçınılmaz oldu.

İtalya şampiyonanın favorisi, çok iyi bir jenerasyon yakalamış, hem bireysel hem takım olarak çok iyi oynuyorlar. Bu mağlubiyetin bizi çok fazla olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. İtalya'nın favori olduğunu biliyorduk, fakat milli takımımız güçlü rakibi karşısında çok daha iyi performans sergileyebilirdi. Galler ve İsviçre maçlarında çok daha iyi bir Türkiye göreceğimi düşünüyorum.