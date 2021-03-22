Sahada başkan oynamıyor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, ev sahibi kazansaydı lig bitmişti. Çok iyi oynamasına rağmen girmiş olduğu net pozisyonları golle sonuçlandıramayınca kazanamadı ve ligdeki şampiyonluk yarışı bu sonuçla devam etti. Maçta neler oldu, bakalım…

1- Beşiktaş, sağdan ve soldan çok etkili akınlar yaptı. Sağdan Rosier ve Ghezzal, Beşiktaş'ın tüm akınlarını başlattı. Etkili asistler ve ortalar yaptılar. Larin ve Aboubakar'la buluşamayan asistler golle sonuçlanmadı. Soldan ise N'Sakala ve Larin'le yapılan akınlar ise istenilen seviyede ve üretkenlikte değildi. Merkezden ise Türk futbol tarihinin en kötü 10 numarası olan Ljajic, performansıyla hiçbir üretkenlik sağlayamadığı için tüm ataklar etkisiz oldu. Hal böyle olunca Beşiktaş, orta sahadaki üstünlüğü Fenerbahçe’ye kaptırdı.

2- Beşiktaş'ın en etkili silahlarından bir tanesi, duran topları çok iyi kullanması. Özellikle Vida ve Welinton'un yan toplarda kazandırdıkları gollerin Fenerbahçeli forvetlerden daha çok olduğunu düşünürsek Erol Hoca'nın bu iki futbolcuya özel önlem almasına rağmen Beşiktaş'ın gol bulması büyük bir kazançtı siyah-beyazlılar için.

3- Fenerbahçe, şampiyon olabilir. Bu sezon kadrosuna kattığı başta forvet hattı olmak üzere tüm gereksiz futbolcuları elinden çıkarıp Beşiktaş'ın forvet oyuncularını transfer ederse şampiyon olacağı kesindir. Zira bu forvet hattında Başkan Ali Koç'u oynatsanız bile şampiyon olamazsınız.