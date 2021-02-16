Takımdaşlık değil futbolaşlık felsefesi

BEŞİKTAŞ, Gençlerbirliği deplasmanında ortaya mükemmel bir futboldaşlık felsefesi koydu. İlk 11'de sahaya çıkan, daha sonra oyuna giren tüm futbolcular tam kapasitelerini ortaya koydu, taktik ve mevkii disiplinine sadık kaldı ve farklı bir Beşiktaş izledik. Cenk girmeden önce Aboubakar ve Larin, buldukları pozisyonları değerlendirse maç, erken kopardı. Onların kaçırdığı golleri Cenk girip attı.

KARTAL, kırmızı-beyaz formaları giyinince sahada bir milli takım gibi oynuyor. Sanki bir milli ruh taşıyor. Bu kırmızı-beyazlı formalar, Beşiktaş'a ekstra bir motivasyon sağlıyor. Sağ tarafta Rosier ve Ghezzal, Gençlerbirliği'ni adeta tek kanattan çökertti. Ghezzal, geldiği günden beri fark yaratmakta. İsabetli pas yüzdesi oranı, asistleri ve dün attığı gol gerçekten çok özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor.

G.BİRLİĞİ'Nİ de kutlamak gerekiyor. Antalya gibi, Malatya gibi 10 kişiyle defans yapmadı. Çok kimlikli ve kişilikli bir futbol ortaya koydu. Her pozisyonda üç kişiyi ofansta tuttu. Oyunu çirkinleştirmeden, etkili akınlar yaparak hep hücumu düşündü.

BEŞİKTAŞ'TA iki oyuncu var ki, orta sahanın ve defansın her bölgesinde oynatabileceğiniz Necip ve Dorukhan. Hangi mevkide görev verilirse verilsin savaşıyorlar, mücadele ediyorlar, doğru mühadaleler yapıyorlar ve yürekleriyle oynuyorlar. Her iki oyuncuyu da bundan ötürü kutluyorum. Galibiyet Beşiktaş'ın hakkıydı.