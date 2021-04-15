Sayın Rektör aylar geçti, araziler için harekete geçilmedi

Bundan bir süre önce vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Yüreğir Devlet Hastanesi'nin yanındaki büyük boş araziyle ilgili sorunları kaleme almıştım.

Sorun, Adana'nın en büyük hastanelerinden birisi olan ve konumu itibariyle sadece Adana'nın merkez ilçelerine değil yakın ilçelerine de hizmet veren Yüreğir Devlet Hastanesi'nin hemen bitişiğindeki boş arazinin güvenlik ve pislik tehdidi oluşturmasıydı.

Burada mülkiyeti Çukurova Üniversitesi'ne ait olan, onlarca futbol sahasının sığabileceği genişlikteki arazi, yıllardır boş biçimde bekletiliyor, üzerinde hiçbir üretim ya da düzenleme yapılmadığı için de artık pislik, çöplük, uyuşturucu kullananların mekanı haline gelmiş.

Hele son yağan yağmurlardan sonra da büyük bir bataklığa dönmüş. Her türlü zararlı hayvan, yılan, çıyan, böcek, sinek üretimine müsait bir ortam olmuş.

Düşünün bir yanda insanlara sağlık hizmeti sunmaya çalışan, hijyen kurallarına azami dikkat etmeye çalışan ve etmesi gereken bir hastane var, yanında ise bir sinek ve mikrop yuvası olan bir bataklık.

Pis kokusu, güvenlik sorunu yaratması da çabası…

Son olarak ben de geçenlerde gittiğim hastanede aynen bu manzaralara tanık oldum.

Yandaki bataklıkta oluşan kurbağa sesleri karşılıyordu bizleri…

İşte ben halktan gelen şikayetler üzerine bu konuları birkaç kez gündeme getirince Çukurova Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, yanına, başta Ziraat Fakültesi Dekanı'nı da alarak bölgeye gitti ve inceleme yaptı.

Sonra da “Burayı Ziraat Fakültemiz, tarımsal eğitime ayıracak. Hem bölge atıl kalmaktan kurtulacak, hem üretim yapılacak hem de ziraat öğrencilerinin pratik eğitim alanlarını da arttırmış olacağız” demişti.

Bunu bir müjde olarak karşılamıştık.

Çünkü bölge atıl kalmaktan, bataklık olmaktan, uyuşturucuların mekanı ve sinek yuvası olmaktan kurtulacak; belki tarla bitkileri ya da büyük ihtimalle narenciye, zeytin gibi bahçeciliğe uygun biçimde değerlenecek, üniversitemiz, ülkemiz kazanacak, hastanede bu pislikten kurtulacaktı.

Ancak aradan aylar geçmesine rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadığını görüyoruz.

Buradan Çukurova Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'e şunları söylemek isterim:

Sayın Rektör, aradan aylar geçmesine rağmen Ziraat Fakültesi Dekanlığı burada bir girişim başlatmadı. Bu arsa yine aynı bataklık şekliyle kaldı, sorunlar aynen devam ediyor. Lütfen buraya el atmakta gecikmeyiniz. Rektörlük olarak bu işleri takip etmeniz gerekiyor. Eğer Ziraat Fakültesi Dekanınız bunları gerçekleştirmede ağır kalıyorsa gerekli uyarıları yapmalı ya da işi yapabilecek kişilere devretmelisiniz. Biz şimdiye kadar sizlere destek olduk ve zaman tanıdık. Çünkü ABD'den gelmiştiniz, Adanalı hemşehrimizdiniz, size zaman tanımak ve her türlü destek olmak gerekirdi.

Yine de oluruz elbette ancak sizde verdiğiniz sözleri tutmalı, görevlendirdiğimiz, yetki verdiğiniz kişilerin işlerini denetlemeli, takip etmelisiniz.

Ben bu konuları takip edeceğim.

Her zaman gözüm bu arazilerin üzerinde olacak.

Bakın Yüreğir Devlet Hastanesi yöneticileri, hastanenin hizmet kalitesini yükseltmek için canla başla çalışıyor.

Hastanede hijyen sağlamaya çalışıyor.

Fakat atıl duran arazileriniz hastane için ve halkımız için sağlıksızlık tehdidi olmayı sürdürüyor.

Lütfen bu işe müdahale ediniz.

Bir an önce bu arsaların sağlıklı biçimde düzenlenmesini ve hem üniversiteye hem de Yüreğir'e değer kazandırmasını bekliyoruz.