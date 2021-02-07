Güçlendirilmiş tek adam anayasası mı?

Hayrolsun, yine “buna da mı denk geldik” dönemlerinin birinden daha geçiyoruz. Bizler içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarla boğuşurken, ülkeyi yönetenler, iktidara geldiklerinden beri bilmem kaçıncı kez yeni anayasa telaşındalar. Bu telaşın nedenini ben de, sizler de biliyoruz ama dile getirip büyüklerimizi üzmeyelim. İki büyüğümüzün dillerinden düşürmedikleri ”BEKA” sözcüğü vardı ya, işte yeni anayasa ile o düşündükleri beka'yı daha da sağlamlaştıracaklar.

Hatırlarsınız, 2017'de yeni bir anayasa önerisi ile gelinmiş hatta bu kardeşinize yetkiyi verin Türkiye uçacak, denmişti. Sandıklara gidildi, oylar verildi ama sıra sayma işlemine geldiğinde YSK bir anda “mühürsüz oylarda sayılacak” dedi! Sayıldı ve atı alan Üsküdar'ı geçti, dendi!

Atı alan Üsküdar'ı geçti ama halkın büyük çoğunluğu hala geçemedi, geçemiyor da. Bırakın uçmayı, zaman zaman tökezliyor, zaman zaman da tosluyorlar.

Takati kalmadı halkın… İnsanlar işsiz, esnaf kan ağlıyor, iş yerleri kapalı. Salgın kasıp kavuruyor. Aşı geldi ama yetecek mi sorusu şu an çoğu sorunun kilit noktası.

Bir taraftan Milli Eğitim Bakanı, daha öğretmenlere bile aşı yapılmadan yüz yüze eğitim başlayacak derken diğer taraftan bilim insanları “yüz yüze eğitim henüz başlamamalı” diyor. Ne olur bir karar verin. Bu ikilemleri artık halk taşıyamıyor.

Değerli Büyüklerimiz, yeni anayasa diyorsunuz da halihazırdaki anayasada eksik olan ne, onu söylemiyorsunuz. Bizim gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla istediğiniz her şeyi yapabildiğiniz. O zaman sorun nedir?

Zaten Anayasa Mahkemesi kararlarını, yerel mahkemeler uygulamıyor ki! Uygulansa neden ikinci kez bir milletvekili için verdiği kararı yineleyip, uygulayın, desin? Meclis Başkanı Sayın Şentop, Anayasa Mahkemesi yetkisini aşıyor bize akıl veremez demedi mi?

O yüzden, yeni anayasa yapıp, referandumdan geçirmekle uğraşmayın sizi daha da rahatlatacağını düşündüğünüz küçük, büyük ne varsa değişikliklerle halledin ki, öylede, böylede olan bize olacak, bari hafif atlatalım! Şu geldiğimiz hale bakın…

Hiç araştırdınız mı, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri sizin döneminiz haricinde uygulanmayan başka anayasa mahkeme kararları var mıdır acaba? Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararları desek, onu da uygulamıyorsunuz. Bu yüzden ödenilen tazminat miktarlarını bir açıklasanız keşke. Üstelik Avrupa insan hakları mahkeme kararlarına uyacağımıza dair imza da atmıştık!…

AKP'nin Değerli Genel Başkanı, çok iyi biliyorsunuz ki siz ve küçük ortağınızın oyları yeni bir anayasa referandumu için yeterli değil. Ama yine de bir hazırlık!.. Çoğu yorumcular, dile getirdiğiniz hukuk ve ekonomik alanlardaki reform gibi, yeni anayasa söyleminizi de gündem değiştirme diye yorumluyorlar. Ben bu yorumlara katılmıyorum. Bu söylem bir gündem değiştirme değil, bagajdaki geleceğe dönük hazırlıklardan birisidir. Hatırlayın Ayasofya içinde gündem değiştirme denmişti. O da yılların kafalardaki yapılması gereken düşüncelerden birinin gerçekleştirilmesi değil miydi?

Milletim dediğiniz kesim inanılmaz zor bir durumda. Yerinizde olsam şu an her işi bırakır bu zorlukları aşabilmenin çözümlerini ararım. Sanırım danışmanlar sizi yanlış bilgilendiriyorlar çünkü kapalı dükkan yok, diyorsunuz. Var, hem de çok sayıda, Sayın AKP Genel Başkanı. Sıkıntı tahmin edemeyeceğiniz boyutlarda. Siz danışmanlarınızın söyledikleriyle yetinmeyip, lütfen halkın içine inin. Siz hep halkın içinden gelen birisi olduğunuzla övünürsünüz. Sizi halktan kopardılar.

Halkın büyük bir bölümü size küs. Yeni anayasa ilk eyleminiz olmasın, o çok seviyorum dediğiniz milletinizle barışmak ve dertlerine derman olmak olsun.

– Eğitim pandemi darbesiyle iyice çöktü

– Sağlık zorda, aşıdan dolayı halk çaresiz

– Ekonominin durumu belli

-Turizm sezonu geliyor

-Tehditkar bir terminolojinin kimseye faydası olmadığını kabul edin

– Bir an önce gözbebeğimiz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gerginliği ortadan kaldırmak için atadığınız rektörü görevden alın. Bu gerginlik bizi batı dünyasında da çok zor durumlara düşürüyor

– Cumhurbaşkanlığı kararları ile Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bölümler açmayın. 2547 sayılı YÖK yasasına göre yeni açılması gereken bölümlerin kimler ve nasıl açılacağı bellidir

-Ve belki de en önemlisi, halk, herhangi bir nedenle anayasal haklarını kullanmak için sokağa çıktığında, güvenlik güçlerinin kontrolsüz güç kullanmasına izin vermeyin Değerli AKP Genel Başkanı, hepimiz çok yorulduk. Halk her geçen gün daha da geriliyor. Geleceğe dair, insanların elinde bir tek kalan umuttu, o da tükenmek üzere.

SON SÖZ: TECRÜBE, HAYATIN SEN KEL KALDIKTAN SONRA SANA TARAK VERMESİDİR. ANONİM