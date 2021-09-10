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Haddini aşma

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray Üniversitesi'nde organize edilen 18. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşma yaptı. “Hani ‘inanç sokakta olamasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun’ diye bir anlayış var ya. ‘İnanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adeletine, yargısına yansımasın’… Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar, adeta bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir” dedi.

İşte, özlemini duyduğunuz siyasi islam!! Bir de aşağıyı okuyun da Osmanlı'nın son dönemlerinde sizin ulema sınıfı ne işlerle uğraşıyordu, onu görün!..

“1600'lü yıllarda Osmanlı medreselerinde fen bilimleri ve matematik öğretiminin meşru olup olmadığı tartışılıyordu.

Avrupa'da Harvey kan dolaşımını;

Toriçelli, cıvalı barometreyi buldu.

–

* 1600'lü yıllara gelmeden Takiyüddin'in yaptığı ve Avrupa'da benzeri olmayan gözlemevi Kadızadelerin “Uğursuzluk getirir, yıkılmalıdır.” şeklindeki kışkırtmalarıyla yıkıldı.

Alman Kepler güneş sistemi yasalarını keşfetmişti.

–

* 1600'lü yıllarda Osmanlı’da Hızır Peygamberin sağ olup olmadığı tartışılıyordu.

Avrupa'da Gueriche ilk jeneratörü; Thomas Savery de ilk buharlı makineyi yaptı.

–

* 1600'lü yıllarda Osmanlı’da Hazreti Peygamber’e saygı olsun diye “Sallallahu aleyhi vesellem” demenin gerekip gerekmediği tartışılıyordu.

Avrupa'da Pascal, ilk hesap makinesini; Newton, yerçekimi yasasını buldu.

–

* 1700'lü yıllarda Osmanlı’da Hz. Peygamber’in anne ve babasının mümin kabul edilip edilmeyeceği tartışılıyordu.

Avrupa'da Newton, ”Optik” adlı kitabını yayımladı.

Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı.

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* 1700'lü yıllarda Osmanlı’da firavunun imanla ölüp ölmediği tartışılıyordu.

Avrupa'da J.Watt, uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı;

Montgolfier kardeşler ilk uçan balon yolculuğunu gerçekleştirdiler.

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* Osmanlı bu yüzyıllarda Muhyiddin Arabî'nin Şeyh-i Ekber (Büyük Şeyh) kabul edilip edilmeyeceğini tartışırken

Avrupa'da Trevithick, ray üzerinde giden ilk treni (1804) yaptı.

–

* Bu yüzyıllarda Osmanlı kahve ve tütünün haram olup olmadığını tartışırken

Avrupalı stetoskobu ( Kalp ve akciğer dinleme cihazı,1816) bulmuş;

Ampere, elektrik akımını ölçen ampermetreyi yapmış,

Faraday, elektromanyetik kuramları geliştirmişti.

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* Bu yüzyıllarda Osmanlı ezanı güzel sesle okumanın gerekli olup olmadığını tartışırken;

Avrupalı Londra'da ilk yer altı trenini (metro) (1863) yapmış;

Plante, kurşunlu akümülatörü(1859) ;

Graves Otis ise asansörü bulmuştu.

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* Bu yüzyıllarda Osmanlı medresesi Yezit'e lanet etmenin gerekip gerekmediğini tartışırken;

Batı'da Cooke ve Wheatstone ilk elektrikli telgrafı buldu.

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* Kanuni'den sonra yozlaşmaya başlayan Osmanlı medresesi türbelerin ziyaret edilip edilmeyeceğini tartışırken

Batı'da Lavoisier (1781) kimyaya nicel yöntemleri yerleştiriyor, kütlenin korunumu yasasını buluyordu.

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* Bu tarihlerde Osmanlı medresesi, kandillerde toplu olarak namaz kılınıp kılınamayacağını tartışırken

Batı'da Avogadro Birleşen Hacim Oranları Yasası'nı buluyor (1811) ve kimyada yeni bir çığır açıyordu.

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* Yozlaşan ve gittikçe geriye giden medrese “Selamlaşırken eğilmeli mi?” gibi (!) çok önemli bir soruya yanıt ararken

Batı'da J.J. Thomson atomun yapısındaki elektronları keşfediyordu.

Osmanlı yobazlara aydınlık bir kafa yapısı geliştirecek felsefe oluşturamadı. Yani Osmanlı’yı her şeyden önce, ama her şeyden önce FELSEFEDEN VE BİLİMDEN uzak olmak, TASAVVUF ve TARİKATLARA YOL”

Son paragrafı lütfen dikkatli okuyun ve gerçeği görün…

SON SÖZ: “DÜNYADA HERŞEY İÇİN UYGARLIK İÇİN BAŞARI İÇİN EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK