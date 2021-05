Helallik istiyorum

Üzgünüm Değerli Okurlar, inanın çok üzgünüm. Duyduklarımdan, izlediklerimden, gördüklerimden, tanık olduklarımdan dolayı çok üzgünüm. Bundan tam 102 yıl önce Bandırma Vapuru ile çıktığı Samsun'dan, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına karşı mahcubiyetim büyük. Nasıl bu hallere gelinmesine izin verdik, neleri yanlış yaptık diye düşünmekten yorgunum…

Değerli Gençler, 19 Mayıs, en kıymetlimiz olan sizlere, Ulu Önder tarafından armağan edilmiş bir bayramdır. Kurtuluş Savaşı ruhunu her daim genç tutmak gerekirken hiçbir milli bayramın kutlanamadığı, değerlerin ters düz olduğu bu dönemde, umuyorum ki önce Ulu Önder Atatürk daha sonra da siz gençlerimiz, bizlere haklarınızı helal edersiniz. Etmezseniz de neden etmediniz diyemem…

“SİLEMEZLER GÖNLÜMDEN NE AŞKINI NE SENİ



80 küsür sene önce tenis maçı izlerken fotoğrafı var,

yüzerken fotoğrafı var,

sahilde kumda otururken,

kürek çekerken,

ata binerken,

konser izlerken,

zeybek oynarken

dans ederken,

heykel incelerken fotoğrafı var.

Salıncakta çocuk gibi

gülerek sallanan fotoğrafı bile var…

O dönemki kıyafetlerine bakıyorsun sanırsın dünya moda ikonu.

Hayvanlarla fotoğrafları var,

çocuklarla,

köylülerle…

Kalbine kurşun yemişliği de var,

ülkesi için savaştan savaşa

koşmuşluğu da…

Aşık olmuşluğu da var.

Oturup rakı içmişliği de…

Dua etmişliği de var vaaz vermişliği de…

Bana yeniden üniformamı giydirtmeyin deyip ultimatom vermişliği de var..

Birçok ülke liderini sofrasında ağırlamışlığı da…

Ne acıdır ki “Evde yiyecek kalmadı oğul diye mektup yazan Anacığına bu para milli mücadelenin parasıdır vatanı kurtarmak için topladık konunun ehemmiyeti büyük size şu an para gönderemem Anacığım şimdilik evdeki halıları satın” demişliği de var…

Bana söyleyin kaç babayiğit yapabilir şimdi bunu?

Ha bir de; bize uymuyor ilgilenmiyoruz ama düzenleyip yeniden göndersinler bakarız deyip Birleşmiş Milletler Cemiyeti kurallarının değişmesine sebep olmuşluğu da var..

Müzeyyen Senar, Safiye Ayla seven ve dinleyen bir Ata'mız var.

Onun getirdiği alfabe ile ona hakaret etmeye çalışan kansızların çoğaldığı günümüzde “Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir” diyebilmiş bir Ata'mız

hala ışık oluyor bize…

Türk halkına verilmiş çok büyük bir şansmış Mustafa Kemal Atatürk.

Son olarak; Adını, izini silmek isteyenlere inat Işığımızsın, Gururumuzsun Atam.

“Seni seven güzel insanların kalbindesin

daima… Sonsuza dek.” (Alıntı)

SON SÖZ: ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.