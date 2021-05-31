Malatyaspor 1986 yılından bugünlere tabiri caizse her Anadolu kulübü gibi düşe kalka geldi. Bu güçlüklere sebep olan nedenlerin en başında ise ekonomik yetersizlik geliyordu. Bu kadar zorluklara rağmen tarihinde Malatyaspor büyük başarılara da imza atmıştır. Birinci ligde 1987-88 sezonunda 3. , bir kere de 5. olmuştur. Tabii kulüp tarihinden bahsederken efsane başkan Nurettin Soykan, iş adamı hemşerimiz Emin Cankurtaran ve kulübe destek olan tüm başkanları rahmet ve minnetle anmadan geçemeyeceğim.

Malatyaspor 2019-20 sezonunda ligden düşmüş fakat salgın nedeniyle ligden düşüşlerin TFF tarafından o yıla özgü uygulanmaması ile Süper Lig'de oynamaya devam etmiştir. Ve bu yıl kıl payı da olsa ligde kalmayı başarmıştır. Bu başarılarından dolayı Başkan, yönetim kurulu, teknik kadro ve tüm futbolcuları kutluyorum.

Takım, 6 sezondur kulüp başkanlığını yürüten Adil Gevrek ve şimdiki teknik direktörü Sayın İrfan Buz ile geçmişte yine 1. ligden Süper Lig'e çıkmıştı. Adil Başkan 6 yıllık süreçte kimsenin kapısını çalıp maddi destek istememişti. Kendi yağı ile kavrulmayı tercih etmişti. Bildiğim kadarı ile kulübe sadece Malatya Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin maddi katkıları oldu. Şimdi neden bunu yazdığıma gelecek olursak, geçmiş dönemlerde Turan Çevik hariç diğer başkanların dönemlerinde, Malatya'nın İstanbul'da yaşayan büyük iş adamlarının kapıları sık sık çalınmıştı. Daha öncelerde de defalarca belirttiğim gibi Malatyaspor, kente sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir destek sağlamaktadır.

Zira şehre, her 15 günde bir başka bir futbol takımı gelmekle kalmayıp binlerce taraftarı da destek için kente geliyordu. Bu sayede, hem kent tanınıyor hemde büyük bir maddi kazanç sağlanıyordu. Her hafta TV ekranlarında ve ulusal basında Malatyaspor'dan bahsediliyordu.

Hatta hatırlarsınız, Malatya, geçmişte rahmetli Hamido'nun bir suikaste uğraması ile büyük bir etnik çatışmanın eşiğine gelmişti. O yıl ve devamında, kentte zaman zaman acı olaylar yaşanmıştı. Bu olaylar yaşanırken, o yıl Malatyaspor'un birinci lige çıkmasıyla bu gerginlikler sadece ortadan kalkmakla kalmamış tüm kentte bahar havası yaşanmaya başlamıştı. Yani anlayacağınız futbolun bu özelliği asla ama asla hatırlardan çıkmamalıdır.

Değerli Okurlar; Covid-19 sadece tüm ülkeyi maddi manevi kavurmakla kalmayıp tüm spor kulüplerimizi de, tarihlerinde yaşamadıkları kadar büyük sıkıntılara soktu. Tabii bundan Malatyaspor da nasibini ağır biçimde aldı.

6 yıldır takımı tek başına sırtlayan Sayın Başkan'ın başında olduğu kulübümüze maddi destek verme vakti gelmiştir. Bu destek de acilen yapılmalıdır. Görüldüğü gibi takım ekonomik destek olmadan başarılı olamayacak ve devamlı yoğun bakımda yaşam savaşı vermeye devam edecektir. Şu an da her hafta Malatyaspor'un başarısı ile övünen, yenildiğinde üzülen sadece kentte yaşayan değil tüm ülkenin değişik kentlerinde yaşayan milyonlarca hemşehrimiz olduğunu da unutmayın .

Malatya'da ve özellikle İstanbul'da yaşayan büyük iş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Gün, bugün! Doğup büyüdüğünüz kentin spor kulubüne, maddi destek için lütfen bir araya gelin. Başkan Adil Gevrek'i siz davet edin gelsin, sizlere anlatsın. Anadolu kentlerinin ekonomileri yetersiz, öksüz kalmasın. Bugün vereceğiniz destekler, Z kuşağı dediğimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya da yardımcı olacaktır. Başkana da bir öneride bulunacağım. Bu destekler hem Malatya'da hem de Malatya dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin imkanları ölçüsünde maddi desteklerini az çok demeden kabul edilmelidir. Bir IBAN numarası verilir katkılar oraya yapılır.

Sayın Siyasiler; çoğu kentlerin milletvekilleri, kent Belediyeleri takımlarının başarıları için maddi manevi destek veriyorlar. Bu bakımdan hem kent içindeki hem de kent dışında yaşayan iş adamlarımıza ulaşıp destek istemelisiniz. Unutmayın, bu takımın başarısızlığı siyasi olarak size de yansıyacaktır.

Haydi Malatyalılar gün, bugün!.. Nasıl ki, 1985 tarihinde eğitim aşkı ile bir araya gelerek kurduğunuz, 36 yıldan bu yana 30.000 öğrenciye eğitim desteği veren MALATYA EĞİTİM VAKFI'nı yaşatıyorsunuz şimdi de Malatyaspor'dan desteğinizi esirgemeyin.

Malatya'da derler ki, “veren eli bıçak kesmez”.

SON SÖZ: Gönülleriniz bir olmadıktan sonra, çok olmanın bir anlamı yoktur. HZ.ALİ