Gündemin yoğunluğunu az buldular herhalde, şimdi de dünya şampiyonu güreşçimizin, lise diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkarttılar!! Kardeşim, siz, her şeye muhalif olmak zorunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Televizyonda, haber de mi izlemiyorsunuz? Daha yeni, Meclis'te bir AKP'li vekil büyük bir heyecanla, hatta ortalığı yıkan ses tonuyla, elindeki belgeleri sallayarak sahte olan hiçbir şey yok demedi mi? Neden inanmıyorsunuz? Orası Cumhuriyet'in Gazi Meclisi. Bir milletvekili, yemin ettiği kürsüden, gerçek olmayan bir şey söyleyebilir mi? Neyse, bu pehlivan muhabbeti uzun süre daha devam eder.

Değerli Okurlar, hazır yeni bir yıla başlarken, önce sizlere SAĞLIKLI, HUZURLU günler dilemek isterim. Sonrasında ise nereden aklıma tekrardan geldiyse, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın başından geçen bir anıyı paylaşmak isterim.

“Yıl 1931 Atatürk, yurtdışında Türkiye’yi layıkıyla temsil ettiğini duyduğu Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la tanışır. Ve o günün gece yarısı, kendisine bir mektup yazar.

Mektubunda, “Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O, bu mektubumla beraberdir. Pehlivan ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim” der…

Gece yarısı mektubu, Salih Bozok'a vererek otelde kalmakta olan Kurtdereli'ye yollar. Mektubun içinde, 1000 Liralık da bir İş Bankası çeki vardır. Çekin üzerinde, “Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a 1000 T. Lira veriniz. Bu para, Aralık ayı aylığımdan faiziyle kesilecektir.” diye yazmaktadır.

Kurtdereli, bankaya gider. 1000 Lira kendisine ödenir ama Kurtdereli bankadan ayrılmaz. Niçin beklediği sorulunca,

“Çeki vermenizi bekliyorum,” der. Banka müdürü,

“Parayı aldın, çek bizde kalacak. Usul böyledir,” deyince de Kurtdereli,

“O halde alın bu 1000 lirayı, benim çekimi geri verin,” diye karşılık verir. Şaşırır müdür;

“Neden?” diye sorar. İşte Kurtdereli'nin cevabı:

“Orada Mustafa Kemal'in resmi ve altında da imzası vardır.” Alır çeki ve çıkar gider.”

Sırf Atatürk'ün el yazısı ve imzasının üstünde bulunduğu çeki bir ömür saklayabilmek için Atatürk'ün kendi maaşından keserek verdiği ödülü almayan pehlivanın hikayesi de size “Nerdeeeen nereye” dedirtmedi mi?

SON SÖZ: “Güreşirken, bütün Türk Milleti'ni arkamda hisseder ve onun şerefini korumak için her şeyi yapardım.” KURTDERELİ MEHMET