Umudumuz, gururumuz Z kuşağı

Bu ülke, Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük yoksulluklar, zorluklar ve acılar yaşamıştı. O yüzden bugün içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik, siyasi ve sosyal duruma rağmen gelecek Türkiye'si için asla ama asla umutlarımı kaybetmediğim gibi çok da umutluyum. Neden derseniz? Aydın, özgürlükçü, her zorluğu yenme azmine sahip, soran sorgulayan pırıl pırıl bir “Z Plus” genç kuşak geliyor!

Bu gençler Laik, Demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimin tarafından kimlere emanet edildiğinin bilincindeler!.. Emaneti devralan bu pırıl pırıl gençlere, emanetin sahibini biz elimizden geldiğince anlatıyoruz ama gelin bu sefer Küba'nın Devrimci liderinin ağzından dinleyelim.

“Gazeteciler, Fidel Castro'ya sorarlar.

Siz bu ülkenin kurucu liderisiniz.

Normal olarak sokaklarda

sizin heykellerinizin olması beklenir.

Üstelik bunca ünlü sosyalist önderler dururken

siz sadece Mustafa Kemal'in

heykeline izin verdiniz,

NEDEN..?

Bizler daha çok devlet adamıyız…

O İSE BİR KAHRAMAN…

Sokaklara devleti yönetenler değil

KAHRAMANLAR yakışır” der

DEVAM EDER…

Biz bağımsızlık ve devrim ruhunu

Ondan öğrendik…

Evet biz de savaştık.

Ancak bir devlete karşı savaştık..

O ise Dünyanın en güçlü ordularının

hepsini birden yendi…

Hiç yenilgi almamış tek askerdir O” der…

Üstelik sadece

Cephede değil

Her alanda savaşmış

Ve başarılı olmuş

Müthiş bir insan…

Yıllar sonra

FİDEL CASTRO

TÜRKİYE'ye gelince yine

Benzer sorular sorulur.

Şöyle cevaplar;

“Ben de çok zorlu

bir savaşın içinden çıktım.

Onca kitaplar okudum…

Ancak savaş meydanlarında

Kitap okuma rekorları kıran

başka bir asker görmedim, duymadım.

Her şeyi anladım da

bunca güçlüğü ve değişimi

nasıl başardı hafızam almıyor” dedi.

Bunlar o günlerin medyasında

yer almıştı…

Dünyada,

kendi topraklarını işgal ederken

canlarını vermiş düşman askerlerinin analarına,

“Ey evlatlarını bu topraklarda kaybetmiş analar;

Silin gözyaşlarınızı, onlar artık bizim de evlatlarımızdır. Bırakın Mehmetçiklerle koyun koyuna uyusunlar”

diyebilecek ruha sahip

bir tek devlet adamı

ve asker gösteremezsiniz…

Dünya tarihinde,

“VATAN SAVUNMASI İÇİN YAPILMAYAN HER SAVAŞ BİR CİNAYETTİR” diyen

başka bir lider, devlet adamı yoktur…”

Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin tüm imkanlarından yararlanıp da hala Atatürk'ün değerini anlayamayanlara yazıklar olsun…

Ruhun şad olsun Atam…

SON SÖZ: “OKUYUN. ZİRA MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDE KAN AKIYOR!” ALİ ŞERİATİ