Umudumuz, gururumuz Z kuşağı

Bu ülke, Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük yoksulluklar, zorluklar ve acılar yaşamıştı. O yüzden bugün içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik, siyasi ve sosyal duruma rağmen gelecek Türkiye'si için asla ama asla umutlarımı kaybetmediğim gibi çok da umutluyum. Neden derseniz? Aydın, özgürlükçü, her zorluğu yenme azmine sahip, soran sorgulayan pırıl pırıl bir “Z Plus” genç kuşak geliyor!
Bu gençler Laik, Demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimin tarafından kimlere emanet edildiğinin bilincindeler!.. Emaneti devralan bu pırıl pırıl gençlere, emanetin sahibini biz elimizden geldiğince anlatıyoruz ama gelin bu sefer Küba'nın Devrimci liderinin ağzından dinleyelim.
“Gazeteciler, Fidel Castro'ya sorarlar.
Siz bu ülkenin kurucu liderisiniz.
Normal olarak sokaklarda
sizin heykellerinizin olması beklenir.
Üstelik bunca ünlü sosyalist önderler dururken
siz sadece Mustafa Kemal'in
heykeline izin verdiniz,
NEDEN..?
Bizler daha çok devlet adamıyız…
O İSE BİR KAHRAMAN…
Sokaklara devleti yönetenler değil
KAHRAMANLAR yakışır” der
DEVAM EDER…
Biz bağımsızlık ve devrim ruhunu
Ondan öğrendik…
Evet biz de savaştık.
Ancak bir devlete karşı savaştık..
O ise Dünyanın en güçlü ordularının
hepsini birden yendi…
Hiç yenilgi almamış tek askerdir O” der…
Üstelik sadece
Cephede değil
Her alanda savaşmış
Ve başarılı olmuş
Müthiş bir insan…
Yıllar sonra
FİDEL CASTRO
TÜRKİYE'ye gelince yine
Benzer sorular sorulur.
Şöyle cevaplar;
“Ben de çok zorlu
bir savaşın içinden çıktım.
Onca kitaplar okudum…
Ancak savaş meydanlarında
Kitap okuma rekorları kıran
başka bir asker görmedim, duymadım.
Her şeyi anladım da
bunca güçlüğü ve değişimi
nasıl başardı hafızam almıyor” dedi.
Bunlar o günlerin medyasında
yer almıştı…
Dünyada,
kendi topraklarını işgal ederken
canlarını vermiş düşman askerlerinin analarına,
“Ey evlatlarını bu topraklarda kaybetmiş analar;
Silin gözyaşlarınızı, onlar artık bizim de evlatlarımızdır. Bırakın Mehmetçiklerle koyun koyuna uyusunlar”
diyebilecek ruha sahip
bir tek devlet adamı
ve asker gösteremezsiniz…
Dünya tarihinde,
“VATAN SAVUNMASI İÇİN YAPILMAYAN HER SAVAŞ BİR CİNAYETTİR” diyen
başka bir lider, devlet adamı yoktur…”
Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin tüm imkanlarından yararlanıp da hala Atatürk'ün değerini anlayamayanlara yazıklar olsun…
Ruhun şad olsun Atam…
SON SÖZ: “OKUYUN. ZİRA MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDE KAN AKIYOR!” ALİ ŞERİATİYAZARIN TÜM YAZILARI