2021 yerli ve milli “BABA” adlı dizi film vizyonda!! Bakmayın espri yaptığıma, aklım almıyor olanları. Resmen oturduk her hafta yeni bölümü bekliyoruz. Ne açıklanacak, kim ne cevap verecek ya da biri açıklama yapacak mı diye gözümüz medyada. Denildiğine göre bugüne kadar 30 milyon izlenmiş. Merak ediyorum 70'li yılları kasıp kavuran hakiki “Baba” filmi bu denli izlenilmiş midir?

Anlatılanlar o kadar vahim ki, yakın gelecekte bu yaşananları TV ekranlarına taşıyacak baba yiğit bir yapımcı çıkacağını dahi sanmıyorum. Ama uzun yıllar sonra mutlaka dizi olarak vizyona girer ve “Dallas” gibi yıllarca devam eder.

Anlatılanlar çok vahim. 90'larda yaşananlar bir trafik kazası ile başlamıştı, bu kez narkotik polislerin bir evde arama yapmasıyla başlıyor. Anlaşılan o ki bu dizi çok su götürür ve uzun süre de vizyonda kalır. Malum halkımız mafya konulu dizi ve filmlere bayılıyor.

Değerli Okurlar, neler olmuş neler anlatılıyor, neler!.. Bu anlatıların doğru olup olmadığı tüm açıklığıyla ortaya çıkıncaya kadar araştırılmalı. Ülkenin geçmişte çok önemli yerlerinde hizmet yapmış ve bugün de yapmaya devam eden insanlar için akıl almaz iddialar ortaya atılıyor. Peki, ülkeyi yönetenler bu anlatılanlardan rahatsız olmuyorlar mı? Tüm basın ve siyasi parti liderleri, sözcüleri, ülkenin savcıları neredesiniz diye, feryat ediyorlar. Kimseden ses çıktığı yok.

Ama muhalefetle ilgili en basit meselede bile anında mesajlar verilip gereği neyse yapılırken şu an da bu sessizliği anlamak mümkün değil. AKP'nin geçmişteki önemli isimleri Sayın Çiçek ve Sayın Arınç bile dayanamayıp isyan edip savcıları göreve davet ettiler.

Ah ülkemin güzel insanları, salgın nedeniyle canının derdine mi düşsün yoksa içinde bulunduğu yoksulluğun derdine mi ya da siyasetin akıl almaz biçimde çirkinleştiğine mi yansınlar?!

Ülkeyi yönetenler; farkında mısınız bu olanlardan sadece Türkiye'deki siyaset değil, devletinde ne kadar büyük bir güven bunalımına uğradığının?

İddia edilenler çok vahim, bir an önce sonu nereye varırsa varsın TBMM'de araştırma komisyonu kurulup gerçekler ortaya çıkarılmalı. Bakın geçmişte “SUSURLUK” olayı yaşandığında, hani o devamlı eski dediğiniz Türkiye'de hemen TBMM'de soruşturma komisyonu kurulmuştu. Araştırılmış ve gereği yapılmıştı.

Ama siz hep övündüğünüz bu yeni Türkiye'de, yüksek fiyatla deterjan aldığı için Ticaret Bakanı'nı sadece görevden aldınız ama TBMM'de soruşturma açılmasına müsaade etmediniz!….

Sayın Soylu, siz deneyimli bir siyasetçisiniz, yerinizde olsam istifa ederim. O koltukta otururken kime dava açarsanız açın, çıkacak sonuçlar kamu vicdanında sizi aklamayacaktır.

Sayın Ölmezyiğit'in Sedat Peker'e yazdığı açık mektuptaki sorularına ek olarak benim de kendisine bir sorum olacak.

Vatan sevginizden, devlete olan saygınızdan bahsediyorsunuz ki kesinlikle buna inanıyorum, peki bu yaşadıklarınız olmasaydı bu sadakatiniz zamanında gördüğünüz tüm yanlışları görmezden gelmenize bir sebep miydi? Gördüğünüz haksızlıklara zamanında dur demeniz de bir vatan borcu değil midir?

Tabii bu soruyu size sorana kadar, bu ülkenin istihbarat birimlerinin bu konularla ilgili hiçbir bilgisinin olmaması nasıl oluyor, aklım almıyor. Vah benim güzel ülkem, vah!.. Ne günlere kaldık.

SON SÖZ: ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' diyerek yaşattığınız bu yılanların, bir sonraki hedefi siz olursunuz. AZİZ NESİN