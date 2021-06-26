Akladı pakladı el alemin diline doladı!

Türkiye asansör gibi… Hangi katta duracağı belli değil… Zemin… Eksi bir… Eksi iki… Avrupa ve Amerika basınında kara para aklama haberleriyle yedi kat dibine gitmek için bastık düğmeye…

Sezgin Baran Korkmaz Amerikan devletini dolandırmak gibi bir hata yaptı. Türkiye'den kaçtığı Avusturya iade ederse fena… Toplamda 225 yıl istenen ceza…

Amerikan şirketi falan olsa hadi neyse de, devlete 50 dolar az vergi ödesen yollarlar kodese… Birini öldür, kurtarırsın bir yolla… Para saklayıp vergi kaçırırsan nefes aldırmazlar adama…

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Dolandırdığı ortakları Kingston kardeşler… Ailelerinin kökeni Mormon kilisesi cemaati… İşin ilginci bu cemaate göre devletin dolandırılması caiz…

Tıpkı Türkiye'ye benziyor değil mi? Hıristiyan da olsa Müslüman da… İşin içerisine girince para… Cennet bu dünyada…

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Kingston kardeşler, elde edilen milyonlarca dolarlık parayı aklamak için Türkiye'yi seçti. Neden acaba?

Parayı aklamak için şirket gerek… Gelir göstermek için bolca fatura… Parayı yasal hale getiremezse harcama da yapılamıyor.

Dikkat çekmemek için parası olduğu halde pahalı hiçbir şey alamıyor. Tam bir paran mı var, derdin var Amerika'da…

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Oysa Türkiye'de böyle bir olay hayatın olağan akışına aykırı… Adamlar Türkiye'de olsa, biri çıkıp “nereden buldun parayı?” diye sorsa abes kaçar ama cevap hazır nasıl olsa…

“Düğünde takılan altınları bozdurdum!” ya da “Oğlumun sünnetinde yapıştırdılar” der geçer. Ne kaydı ne kuydu var.

Bunlar da ayıp olmasın diye verilen cevaplar… “O arabayı nasıl aldın memur maaşıyla?” diye soruyorsun… Cevap bile vermiyor. Kimi ırgalar?

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Nitekim “Varlık Barışı konusunda da gerek yurtdışı gerekse yurtiçinde, yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız, inanıyorum ki ülkemiz için de bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız için de yeni bir ufuk sağlayacaktır” diye en üst düzeyden açıklama yapıldı. Yeni bir şey mi? Hayır! Yıllardır vardı.

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Bu gelişmeler karşısında Avrupa Birliği, Türkiye'yi vergiyle ilgili kara listesine soktu gibi… Şimdilik gri… Neden? Türkiye'yi vergi cenneti olarak görüyorlar!

Ankara'nın vergilendirme alanında şeffaflığı sağlama yönünde yeterince çaba sarf etmediğine inanıyorlar. Uyarıyorlar! İnsan neresiyle güleceğine şaşırıyor.

Güzel kardeşim, bu ülkede neler dönüyor bizim haberimiz yok, gidip de size açıklama mı yapacaklar? Yolsuzluklar ya “ticari sır” ya “devlet sırrı” kapsamında…

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Sahi limonataya bile lüks vergisi konulan bir ülkenin cennetle ne alakası olabilir? Bu nasıl cennet ki, aldığımız nefesten bile vergi kesilir!

Peki, halk ağır vergiler altında ezilirken kime cennet bu ülke? Kime hizmet ediyor bunca huri? Yine yediğimiz hurmalar meselesi… Vatandaşla ilgisi yok yani! Ülke zenginlerin cenneti…