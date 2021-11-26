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Arap prensi neden 10 milyar dolar verdi?

Daha birkaç yıl önce 2018'de dolar Rabia (dört) oldu derken üzerine iki tane de kuma getirdi… Düşmüş hali 12… Çıktığı 13.5'tan nasıl geri çekildi?

Arap Emirlikleri'nin bir prensi Türkiye'ye davet edildi… Erdoğan ile görüştü… Arkasından açıklama geldi… “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır” denildi… Yeter mi? Güldürmeyin beni!

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Sahi darbe girişimini “Birleşik Arap Emirlikleri” yaptırdı diyenler kimdi? Yakında terörist ilan eder bunu dile getirenleri… İşin enteresan tarafı şeyhler tarafından seçilen emirlerin monarşi ile yönettiği Birleşik Arap Emirlikleri açıklama yapmasa, 10 milyar doların geleceğini, demokrasiyle yönetilen Türkiye'de neler döndüğünü bilemeyeceğiz! İşin güzel tarafı Birleşik Arap Emirlikleri toplamda 7 emirlikten oluşuyor ve 6 emirlik daha var. Her hafta bir prens gelse… Paraya bak…

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Denilen o ki, bir pazarlık yaptılar. O paranın istenilen seviyeden ülkeye girmesi için kuru yukarı çıkardılar. Giriş tamamlanana kadar kuru yukarıda tutacaklar… El alemin ağzı torba değil ki büzesin… Alternatif iddialara göre dolar 13.50 seviyesini gördüğü anı baz alıp bunu anlaşma şeklinde de yapmış olabilirler… Bilemiyoruz tabii… Birleşik Arap Emirlikleri açıklar belki… Öyle vizyonsuz bir yönetim var ki işbaşında… Para gelse bile ne yapacak? Söyleyeyim, yine beton dökmek için çukur açacak!

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Biz yurt dışından nasıl borç buluyoruz? Dünyanın büyük bankalarına, finans kuruluşlarına gidiyoruz. Şu kadar borçlanacağız bize para bul, komisyonunu al diyoruz… Onlar da bir faiz belirliyor, bize bildiriyor. Kabul edersek, “Kim Türkiye'ye bu faiz ile borç vermek ister?” diye pazarlamaya müşterilerine sormaya başlıyorlar.

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Bunlardan biri Goldman Sachs… Raporunda, Merkez Bankası'nın politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkartmasını beklediklerini yazdı.

Bir başka borç bulucu Societe Generale… Stratejistleri “hiperenflasyon” diyor… Tam bir felaket senaryosu… Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini anlatıyor raporunda…

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Credit Suisse… Yakında 500 baz puan faiz artıracağına işaret ediyor… Aslında gerekenin 1000 baz puan yani yüzde 10 olduğunu da söylemeyi ihmal etmiyor…Deutsche Bank… Bizi bizden iyi tanıyan banka… Neredeyse bütün Türk Lirası'nın veri tabanı şirketin kasasında… Topladıkları büyük veriye baktı, yatırımcıların geçen haftaya kadar agresif bir faiz indirimini fiyatladıklarını fakat şu an halihazırda 100 baz puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladıklarını açıkladı…

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Bunlar bazı yabancı finans kuruluşların raporları… Peki, yerli finans kuruluşlarımız bu döviz artışı için ne düşünüyor? Ne rapor yazıyorlar? Gelecekte ne bekliyorlar?

Yazamazlar! Ancak yuvarlak kelimelerle bir şeyler karalarlar… Haklılar… Bildiklerini yazsınlar da haklarında dava açılıp işlerinden mi olsunlar? Nicelerini sadece bu sebeple kovdurdular. Hadi “yok böyle bir şey” diye açıklama yapsınlar!