Enflasyon yuva yıkıyor!

Enflasyon açıklandı. Klasik olarak dalga mı geçiyorlar yoksa kafa mı buluyorlar diye bir girizgâh yapmanın da anlamı kalmadı. Öylesine tadını kaçırdılar ki artık bulamıyorlar inananı…

Açıklanan enflasyon verilerine inanacağıma aklımdan sayı tutarım daha gerçekçi olur. Nitekim Metropoll şirketi bir araştırma yaptı, açıklanan enflasyona inanan sayısı 100 kişide 6 saflık abidesi kaldı. Yüzde 94 inanmadığını söyledi.

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Enflasyonun gerçek olduğuna inanan o 6 kişiyi bulursanız Boğaz Köprüsü'nü bile “kelepir fiyatına satıyorum” diye itelersiniz.

Aşının İngiltere'de, Almanya'da paralı olduğuna da inanırlar. Dünya lideri olduğumuza da… Bu kadar rahat doğruları söylemeyen bir yönetim varken gerçek enflasyonu mu açıklayacaklar?

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Erdoğan, “Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” demişti.

Sanıyorum şimdi bir kez daha görüşmesinin zamanı geldi. Açıklanan enflasyondan arındırılmış enflasyon rakamlarıyla bile ne temmuz-ağustos gibi ne de eylül, ekim gibi faiz falan düşürülemez.

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Üretici fiyat endeksi dediğimiz ÜFE enflasyonu var. Üretim maliyetlerini sorgular… Son bir yılda resmi olarak yüzde 42.89 artığını hesaplamışlar.

Hele artan elektrik ve doğalgaz maliyetleri beraber katlanılmaz hale gelen artışlar tüketiciye yansımayacak mı? İstatistik Kurumu bunların ne kadarını saklayacak?

Faiz indirimi için enflasyonun düşmesi elzemdir… Bu zamların dolaylı etkilerle birlikte enflasyona toplam yükü 1 ile 1.5 puan arasında… Bunu nasıl saklayacaksın bana anlatsana…

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İstatistik Kurumu devir daim makinesi gibi. Son iki yılda bu 4'üncü başkan… Sahi diğerleri neyi yapamadı? Saray ne istiyorsa o rakamı çıkardı.

Sadece onlar mı? Müdür yardımcıları, bölüm başkanları… Komple kovuldu, yenileri geldi.

Enflasyondan geçtim… Bütün dünyada işsizlik patlamışken, “Türkiye'de düştü” dersen gülünç olmakla kalmaz sabaha kadar dalga geçerler zekâ seviyeni sorgularlar.

Zira kullan-at modeliyle güven gelmiyor işte…

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Dolar artıkça enflasyon yükseliyor. Dolara bağlı bir enflasyon demek, artmaması için kurları suni olarak düşük tutacaksın demek…

Kur düşük kalınca cari açık artacak. Doların düşük kalması için faizler artırılacak… Artırılmazsa dolar fırlayacak. Enflasyon yükselecek… Döndük mü başa?

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Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu?

Tabii ki başkanlık sisteminin… Ağzınla kuş tutsan daha iyiye götüremezsin! Hangi denklemi kurarsan kur “güven” yoksa ulaşamazsın aradığına…

Hayat bazen karşınıza öyle mucizeler çıkarır ki bir anda bütün sıkıntılar geride kalır ya… Öyle bir şey olmayacak!