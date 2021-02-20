Murat Ağırel'in “Parsel Parsel” kitabını aldım elime… Yok artık! Vay canına! Bu kadar da olmaz! Yuh! Daha neler!

Murat ne yazmış ki? Önemli değil canım, belgeli gerçekleri…

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Zarara uğrayan kim?

BELKA yani Ankara…

Dolayısıyla Ankara halkı dolandırılmıştır.

BELKA 2013 yılında yönetimince, içme suyu paketleme ve satışı konusunda faaliyet gösterme kararı almış.

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Filiz Su, 2 Ekim 2013 tarihinde AFM Teknoloji şirketine 180 bin TL'ye devrediliyor. İlki gün sonra 4 Ekim'de aynı hisse 1.5 milyon TL bedelle BELKA'ya satılıyor.

Kalan diğer hisseler de yine AFM tarafından 120 bin TL'ye satın alınıp birkaç gün sonra BELKA'ya 1 milyon TL'ye satılıyor.

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Seğmen Su firmasının sermayesi 1 milyon 200 bin TL idi… Şirketin sermayesi nakit girişi olmadan 8 milyon TL'ye artırılmış gözüktü. AFM firması tarafından 6 Ocak 2014 tarihinde 8 milyon bedelle satın alındı. Bir gün sonra 7 Ocak 2014 tarihinde hiç kâr etmeden! BELKA'ya 8 milyon TL'ye satıldı. Yersen…

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Bağiçi İnci Su… Firmanın sermayesi 150 bin TL iken kağıt üzerinde 3 milyon TL'ye çıkarılmış. Firmadan alacak varmış gibi sermaye artırımı yapılmış. Firmanın sermayesi artırılmış ancak firmanın kasasına kuruş gitmemiş.

AFM firması tarafından düşük fiyatla satın alınıp sermaye artırımından sonra 9 milyon 500 bin TL'ye satılmış. İşin garibi satış işlemi dört gün sonra yapılmış. Fakat o dört günün iki günü cumartesi ve pazara denk gelmiş.

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Beynam Su… Bu firmanın ilk sermayesi 100 bin TL idi… Göstermelik sermaye artışı ile kasaya bir kuruş girmeden 2 milyon 750 bin TL'ye artırılıyor.

AFM 31 Ekim 2014 tarihinde 2 milyon 750 bin TL'ye satın alıyor. 11 gün sonra aynı bedelle BELKA'ya satıyor.

Zira gerçek değeri 100 TL olan, bilançosu itibarıyla pasifi aktifinden daha çok olmakla teknik anlamda iflas etmiş bir şirket 2 milyon 750 bin TL'ye BELKA'ya satılmış oldu.

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Ayyudum Su… Bu firmanın sermayesi 100 bin TL iken AFM tarafından düşük ücretle satın alınıp 2015'te kasaya kuruş girmeden yapılan sermaye artırımından üç gün sonra BELKA'ya 3.4 milyon TL'ye satıldı.

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Ortaya çıkan toplam yolsuzluk rakamı ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 223 milyon TL… Soygun sadece silahla olmaz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin soruşturmasına göre bu para tamamen havadan verilmiş. İçinizi sıkan satırlar bunlarla bitmiyor. Kimler kimler yok ki…

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Murat Ağırel, boşuna hapse girip girip çıkmıyor. Yeni kitabında bunlara benzer onlarca belgeli yolsuzluk dosyası yer alıyor. Bile bile kafa tutuyor, gözü kara… Tehdit ediliyor, o yine bildiğini okuyor. Kara kara düşündürüyor. Helal olsun!