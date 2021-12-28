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Suçlu bulundu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kasten asılsız haber yayarak bankacılık kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla; Durmuş Yılmaz, Selçuk Geçer, Emin Çapa, Güldem Atabay ve Burhanettin Bulut hakkında suç duyurusunda bulundu.

Asılsız haberin ne olduğu açıklanmadı. Bu sebeple kanuna muhalefet ettikleri için mi yoksa iktidara muhalif oldukları için mi suçlanıyorlar, emin olamadım şimdi…

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Kuvvetle muhtemel hukuk süreci tam işlerse sorun yaşamazlar. Nasıl? “Kendisine veya başkasına doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlamayanlar” maddesi ile…

Suç duyurusunda bulunabilirler tabii… Yalnız soruşturma tek yönlü olmaz! Her şey çok güzelmiş gibi davrananlara, halka yalan söyleyip bilgiyi çarpıtanlara da açılacak mı soruşturma?

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yerel seçimler arifesinde müjdeyi vermişti. “Seçimden sonra doların 5 TL'nin altına ineceğini” söylemişti. O konuşma sırasında dolar 5.25 seviyesindeydi!

Konuştuğu günden beri dolar yükselmeyi hiç kesmedi. Önce 6 seviyesini geçti sonra 7 derken son operasyona kadar 18 lirayı aştı gitti. Kendisine güvenip ellerindeki doları satanlara var mı bir söyleyeceği?

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Ekonomi coşuyor, Türk Lirası şahlanıyor diyen yandaş medya alacak mı madalya? İstediğinizi söyleyebilirsiniz lakin sadece iyi şeyler söyleyebilirsiniz şeklinde mi yoksa?

Ekonomiyi batıranı eleştirmeyip, ekonominin battığını söyleyene verirsen ceza, adil olmaz kanımca!

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Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanı Yiğit Bulut; “Bir dolar bir lira olacak” deyince, sayılmıyor haliyle… MÜSİAD başkanı; “4.30'un üzeri köpük” diye tüyo verince, inanıp satan olsa bile… Sonuçta bakılır niyete…

Hepsi iyi güzel de… “Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilir” kim demişti? “Sakın dolar almayın, duvara çarparsınız” da aklıma geldi. Zira tam hatırlayamadım ismini şimdi…

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Ekonomik güvenliği tehdit içeren eylem, bizzat dolar kurunun kendisi… O okudu Türk Lirası'nın canına… Dava açsanıza dolara…

Uluslararası finans habercisi Bloomberg'de, “Türkiye'de 11 özel bankanın üst düzey yöneticisi son iki yıl içinde banka denetim kurumlarından gelen direktiflerle işten atıldıkları” şeklinde haber çıktı. BDDK yalanladı… Yasal yollara başvuracağını söyledi. Ne oldu o iş sahi? Başvurdu mu? Yoksa konuyu kapattı mı?

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Esas BDDK, 22 Mart 2019 tarihinde, Amerikan JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle kurum hakkında inceleme başlatılmıştı.

Takibatı ilk olarak Erdoğan duyurmuştu. İdari ve hukuki süreç yürütülecekti. Otuz iki ay geçti. Bir şey çıktı mı? Hiç açıklanmadı!

Açıklamayı yapan Amerikalı olunca sorun değil ama Türk olunca mı sorun oluyor yoksa?