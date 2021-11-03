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Göller tek tek kururken!

ABD'liler 50 yıldır bu tip dünya lideri böbürlenmesini, büyüklenmesini, görmemişliği yapıyorlar. Başkanları bir uluslararası toplantı için Amerika dışında bir kente (Londra, Paris, Roma, İstanbul en son Glasgow) gitmek zorunda kalınca zırhlı makam aracını da önden gönderiyorlar. Bizim cumhurbaşkanı da aynısını istedi. ABD Başkanı Biden ile “onun neresi fazla” yarışına girdi. Kabul edilmeyince Glasgow'daki “iklim zirvesine” katılmadı.

İyi mi yaptı!

Önemli değil.

Dün Glasgow'da iklim değişikliği zirvesine katılan 105 ülke lideri “2030 yılına kadar orman kaybını durdurmaya ülkem adına söz ve garanti veririm” anlaşmasının altına imza attılar. Bu 105 ülke dünya orman varlığının yüzde 85'ine sahipler. Türkiye Cumhuriyeti liderinin de bu değerli metnin altında imzası olsaydı biz de gurur duyardık. Çünkü bu imza; doğayı, ormanı, nehirleri, gölleri, havayı, suyu ve toprağı acımasızca ve arsızca kirleterek “daha çok tüketme ve bu aşırı tüketimi de kalkınma modeli haline getirme” dengesizliğine (kapitalist kalkınma yolu- sömürgecilik- emperyalist talana) ciddi bir özeleştiri sayılır.

Neyse!

Bizim ormanlar.

Bizim topraklar.

Bizim göller.

Tehlike altında.

★★★

Mustafa Sarıipek, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Doç. Dr. Nedim Özdemir ve Türkiye'nin en yüksek yağış alan ikinci kenti Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdür yardımcısı Ali Tekkaya ile görüştü.

Acı tabloyu hazırladı:

Türkiye hızla kuruyor.

2023'te su fakiri ülkeler arasına gireceğiz. Sulak alanlar, nehirler, şelaleler ve dereler de çok büyük çapta yok olma tehdidi altındalar.

Afyonkarahisar:

Eber Gölü kurudu.

Acıgöl kurudu.

İscehisar risk altında.

Aksaray:

Eşmekaya Sazlığı kurudu.

Amasya:

Kocagöl kurumak üzere.

Ankara:

Mogan Gölü.

Eymir Gölü.

Güvenç kurumak üzere.

Antalya:

Karadayı ve Boğazak sazlıkları kurudu. Yamansaz ve Çakal gölleri kurumak üzere. Kocağöl- Boğazkent Kuş Cenneti kurumak üzere. Avlan, Girdev, Karagöl, Kurugöl, Küçükgöl, Müren, Akgöl, Genceli, Gölcük, İmecik, Keklicek, Kovada, Kırkpınar, Manay, Tecer, Mamak ve Söğüt gölleri büyük risk altındalar. Kurşunlu ve Düden şelalelerinin suyu azaldı. Uçarsu Şelalesi kurudu.

Aydın:

Arapapıştı Kanyonu'nun bir kısmı kurudu. Dereağzı Şelalesi (Nazilli) kurudu.

Balıkesir:

Manyas can çekişiyor.

Bolu:

Sülüklü kurudu.

Burdur:

Akgöl, Beylerli, Karaevli, Kestel, Heybeli, Mamak, Pınarbaşı ve Yazır gölleri kurudu. Burdur, Salda, Yarışlı, Çorak, Karataş, Gölhisar ve Acı Göl hızla kuruyor.

Bursa:

İznik tehlike sınırını geçti.

Uluabat can çekişiyor.

Çankırı:

Kırkpınar Gölü kuruyor.

Denizli:

Işıklı Gölü kuruyor.

Düzce Akçakoca:

Kurugöl kurudu.

Hatay:

Amik Gölü kurudu.

Isparta:

Alparslan ve Kovada Gölü kurudu. Eğirdir Gölü suyu hızla çekiliyor.

İstanbul:

Büyükçekmece.

Terkos can çekişiyor.

İzmir:

Karagöl suyu azaldı.

Kayseri:

Yay Gölü tehlikede.

Tuzla Gölü risk altında.

Kırşehir:

Seyfe can çekişiyor.

Konya:

Beyşehir ve Tuz Gölü tehlike sinyali veriyorlar. Akşehir Gölü haritadan silindi. Bolluk, Çavuşoğlu (Ilgın), Güvenç, Kulu, Meke, Musalar, Tersakan, Samsam, Uyuz, Suğla, Arapçayırı, Çumra Ovası, Yarma Bataklığı, Hotamış Sazlıkları, Karapınar Ovası, Ereğli Sazlıkları tehlike sınırındalar. Kulu ilçesinde “Flamingo cenneti” olarak da bilinen Düden Gölü ve komşu Küçük Göl kurudu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Böyle giderse içecek su bile bulamayacağız” dedi.

Manisa:

Sarıgöl kurudu.

Gölmarmara da…

Mersin:

Aynaz Bataklığı kurudu.

Regma Bataklığı da…

Sakarya:

Akgöl kurudu. Sapanca risk altında. Sakarya Nehri'nin neredeyse tüm kolları kurudu.

Sivas:

Acıgöl'de kurbağa bile kalmadı. İmranlı ilçesinden doğan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi hiç olmadık kadar azaldı.

Bitlis Adilcevaz:

Arin yüzde 15 çekildi.

Van:

Van Gölü tükeniyor.

Tunceli:

Munzur su seviyesi düştü.

Ağrı:

El değmemiş doğasıyla “saklı cennet olarak bilinen” Türkiye'nin deniz seviyesinden en yüksek gölü “Balıklı Göl”ün suyunda ciddi azalma belirdi.

★★★

Küresel iklim değişikliğinin yanı sıra vahşi sulama, kuyu açma, hatalı su politikası, yüksek kâr hırsı saldırganlığı ile ormanları kesip mermer ve maden ocağı yatırımlarını teşvik etme, daha az su isteyen bitkilere yönelmeyi tarımsal üretim politikasının temel parçası yapmama sonunda gelinen tablo: Göller, nehirler, şelaleler, sazlıklar, kuş cennetleri, tabiat harikaları kuruyor.

Dünya:

Glasgow'da uyandı.

Türkiye:

Makam aracı derdinde.