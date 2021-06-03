Yaklaşık 1000 gün önce; 2018 yılının haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulup dualarla çalışmaya başladığında “bu kadar kısa zamanda yalama olacağı” hesapta yoktu.

16 bakanlık.

9 kurul.

4 ofis.

8 başkanlık.

1 özel kalem.

Hepsi Cumhurbaşkanı'na bağlı ve ondan emir ve talimat alarak “tek vücut” çalışacaklar, aralarında hiçbir “yalama-yalpalamaya” izin vermeyeceklerdi. Türkiye'yi uçuracak ve dünyanın ilk 5 büyük ekonomisi içine 2023 yılında sokmuş olacaklardı. Fakat daha ilk 100 gün dolmadan; Katar Şeyhi'nin İsviçre üzerinden gönderdiği “VIP hediye uçak” alınarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne “ilk yalama” sokuldu.

Olsun!

Destekçiler umutluydu.

Uçacaktı Türkiye!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi göreve başladığında; 1 dolar: 4 lira 63 kuruştu.

Ve önceki gece.

1000 gün doldu.

1000'inci günde Cumhurbaşkanı, yine ilk günkü gibi “Faizleri indirmemiz lazım” diye konuştu ve dün 1 dolar: 8 lira 81 kuruşu gördü. 9 TL'ye dayandı.

Yalama çok hızlı.

★★★

Teorisi olmayan.

Pratiği bulunmayan.

İddia sahibiydi.

Merkez Bankası faizleri baskı altına alırsa enflasyon inecek, dolar da sinip makul ölçüler içinde (ihracata destek verici biçimde) kalacaktı. “Faiz sebep enflasyon sonuçtur” cümlesiyle ifade edilen bu iddiayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ortaya atmıştı. Önce Merkez Bankası başkanları “faizleri indirmeye” zorlandı.

Erdem Başçı vardı.

Güldü bu iddiaya…

Cahillik yapmayın dedi.

Tutarlılığını korudu.

Erdem Başçı gitti.

Murat Çetinkaya geldi.

Faiz: Yüzde 8.

Dolar: 2.82 TL idi.

Yönetilemedi Türkiye.

Dolar: 5.60'a yükseldi.

Faiz: 16 puan artırıldı.

Yüzde 24'e fırladı.

Dolar yine düşmedi.

İddia fos çıktı.

Murat Çetinkaya gitti.

Murat Uysal geldi.

Faizi 13.75 puan düşürdü.

Dolar: 8.46'ya çıktı.

İddia yine fos çıktı.

Murat Uysal da gitti.

Naci Ağbal geldi.

Faizi 8.75 puan artırdı.

Faiz yüzde 19 oldu.

Dolar: 7.10 TL'ye düştü.

★★★

Naci Ağbal için “kendinden önceki dönemde Merkez Bankası'nın eritilen 128 milyar dolarının kimlere, hangi kurdan, hangi gün satıldığını araştırıyor” diye kulaktan kulağa söylenti çıkınca bir gece şafak vakti Resmi Gazete yayınıyla gitti.

Şahap Kavcıoğlu geldi.

Faizi indirmeye geldi.

İndiremedi.

İddia 4'üncü defa fos çıktı.

Cumhurbaşkanı, önceki gece vakti aniden “faizleri indirmemiz şart…” dedi.

Dolar: 9 TL'ye dayandı.

Yalama derine iniyor.

Şahap Kavcıoğlu da gidici. Çünkü, ”erken gevşemeyelim” diyerek Cumhurbaşkanı'nın ve parti başkanın iddiasına karşı kabarma yaptı. Şahap Kavcıoğlu korkmakta haklı:

Enflasyon yüksek.

Faiz silahı bitti.

Kur zorluyor.

Eksi rezerv baskısı ağır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 1000 günün sonunda tek başarısı Diyanet'in kadrosu içinden tanıdık, bildik yüksek maaşlı imamları Ayasofya Camisi içinden Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ettirip, sövdürmek oldu.

Çakıldı Türkiye.

Yüksek faiz.

Yüksek döviz.

Yüksek enflasyon.

Yüksek işsizlik.

Yüksek yolsuzluk.

Yüksek yoksulluk.

Yüksek yalan.

Yüksek çürüme.

8Y ve…

PEKER'e koruma.

Tripot ve kamera.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Tayyip Erdoğan dönemi aydının zihniyet düzeyi!

Dün yayınlanan bir haber: “Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, “Açık ve Net” programında, hukukçu Ümit Kocasakal ile gerginlik yaşayan eşi Haber Türk yazarı Nagehan Alçı'ya sosyal medya hesabından önerilerde bulundu. İlk tweetinde eşi Alçı'dan “hoşgörülü” olmasını isteyen Kütahyalı, “Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var” dedi. Program sırasında paylaşımlarını sürdüren Kütahyalı, “Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol” ifadesini kullandı.” Tayyip Erdoğan dönemi gazete yazarı aydının zihniyet düzeyi bu… Dikkatinize sunmak ve tarihe not düşmek istedim.