Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Yeni yılda her 100 TL verginin 40 TL’si KDV’den

ÖNÜMÜZDEKİ YIL 65-80 MİLYAR TL ARASINDA İLAVE TAHSİLAT BEKLENİYOR

İktidar önümüzdeki yıl KDV ve ÖTV gelirlerini artırmayı amaçlıyor. 2022'de tahsil edilen her 100 TL verginin 39.58 TL'si KDV, 15.43 TL'si ÖTV tahsilatından oluşacak. Toplamda her 100 TL'nin 55 TL'si harcamalardan alınan KDV ve ÖTV'den oluşacak

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Anayasa gereği şu anda Meclis'te görüşülmeye devam ediliyor. Bütçe teklifinde, önümüzdeki yıl bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL ve bütçe açığı ise 278 milyar 374 milyon TL olarak tahmin ediliyor.

TAHSİLAT HEDEFİ YÜZDE 19.4 ARTIRILDI

Teklifte, 2021 yılı bütçesinde hedeflenen 922 milyar 744 milyon TL vergi tahsilat hedefi, 1 trilyon 197 milyar 692 milyon TL olarak revize edilmiş ve 2022'de vergi tahsilat hedefi %19.4 oranında artışla 1 trilyon 430 milyar 41 milyon TL olarak belirlenmiş. Vergi tahsilat artış hedefinde 2021 yılının revize edilmemiş hali dikkate alındığında %64.5'lik oran, çok büyük ve iddialı bir artışa tekabül ediyor.

NE KADAR VERGİ ÖDEYECEĞİZ?

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'nde yer alan bütçe tahsilat hedefleri, vergi türleri ve toplam vergi gelirleri içindeki paylarına göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adet olduğu üzere her yılın sonunda astrologlar, gelecek yılla ilgili öngörülerde bulunurlar. Ben de bugün sizlere; yukarıdaki bütçe teklifinde yer alan rakamları değerlendirerek, 2022 yılında hangi vergi türlerinde artış olacağını tek tek anlatacağım.

– Maliye Bakanlığı'nın 7256 ve 7326 sayılı kanunlar ile yapılan düzenlemeler nedeni ile önümüzdeki yıl 65-80 milyar TL arası ilave tahsilat yapması beklenen bir sonuçtur.

– Yeniden değerleme oranının %36.2 olarak gerçekleşmesi nedeni ile de sınırlı artışlar tabii ki olacaktır.

– 2022 yılında akaryakıt ürünlerinde eşel-mobil sistemi devam edecek, araç sahipleri rahat olsun.

– Sıfır kilometre araç almayı düşünenlere, alkol ve tütün ürünleri tüketenlere haberlerim kötü, özel tüketim vergisi oran artışları hedeflerden açıkça anlaşılıyor.

– Dayanıklı tüketim mallarında Özel Tüketim Vergisi artışı olacağını da belirteyim.

KDV TAHSİLATI GELECEK YIL 275 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Yukarıdaki tabloda en çok üzerinde durulması gereken konu; hem dahilde hem de ithalde alınan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) konulan hedeftir. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı 2020'de 71 milyar 542 milyon TL, 2021 hedefi 71 milyar 571 milyon TL ve 2021 yılı ilk 9 ay tahsilat tutarı 90 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken (2021 yılı sonu tahsilat hedefi 228 milyar 500 milyon TL olarak revize edildi); 2022 yılında tahsilat, ne yapılacak da 275 milyar 100 milyon TL'ye çıkartılacak? Gelelim ithalde alınan Katma Değer Vergisi'ne; 2020'de tahsilat 159 milyar 170 milyon TL, 2021 hedefi 194 milyar 923 milyon TL ve 2021 yılı ilk 9 ay tahsilatı 172 milyar 855 milyon TL (2021 yılı sonu tahsilat hedefi 238 milyar TL olarak revize edildi); olarak gerçekleşti. Ne yapacaksınız da bu tahsilatı 2022 yılında 290 milyar 100 milyon TL'ye çıkartacaksınız? Yukarıdaki tahsilat hedeflerine göre; 2022 yılında tahsil edilen her 100 TL verginin 39.58 TL'si Katma Değer Vergisi ve 15.43 TL'si Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatından oluşacak. Toplamda her 100 TL'nin 55 TL'si harcamalardan alınan Katma Değer vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden oluşacak.