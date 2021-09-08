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Son kaleyi de yıkmak istiyorlar!

Ülkemizde şeriat çığlıklarının atıldığı “laiklik karşıtı” bir dönem yaşıyoruz.

Kimi dolaylı olarak, kimi doğrudan doğruya bu çığlıkları atıyor!

Bir vakitler yerel seçimlerin bir beka sorunu olduğunu iddia eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerçek beka sorununun gericilik olduğunu artık görmesi gerekiyor.

Din adına yapılan siyaset ve dinin istismarı tehlikeli boyutlara ulaştı.

Yargıtay'ın açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı'nın katılarak “Bereketli ol ya yarabbi” diye dua etmesi ve yüksek hakimlere dini telkinlerde bulunması, Türkiye'nin nereye götürülmek istendiğini gösteriyor.

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Tüm bu tehlikelere karşı koyan Millet İttifakı (CHP+İYİ Parti) var.

Bu ittifak, ülkemizde demokrasinin son kalesidir.

Şimdi o kaleyi çökertmek istiyorlar!

Kimi iyi niyetli fakat düşüncesiz, kimi kötü niyetli ve hain kitleler, CHP'nin “Sine-i millet”e dönmesi, yani bütün milletvekilleriyle topluca Meclis'ten istifa etmesi için adeta kampanya açtılar…

Meclis'ten çekilmenin faydasızlığını ve zararlarını dün anlatmıştım.

Yazımın çıktığı sabah CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aradı:

“Üstadım, bugünkü yazınızdaki, doğru ve haklı tespitlere ilave olarak şunu da belirtmek isterim.” dedi ve tehlikenin boyutlarını anlattı. Özgür Özel'in tespitleri şöyle:

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“Anayasa'mızda da, yasalarımızda da, bir partinin milletvekillerinin kısmen ya da tamamen istifası durumunda seçimlerin yenileneceğine dair bir madde yoktur. Kamuoyunda yaratılan ‘CHP sine-i millete dönerse seçim olur algısı' doğru değildir. Bunu iktidara yakın medya köpürtüyor. Sebebi kanaatimce şudur:

Anayasa'nın 78'inci maddesi ara seçimi düzenler. ‘Milletvekillerinin yüzde 5'i, yani bugünkü sayıya göre 30 milletvekili, herhangi bir sebeple milletvekilliği sıfatını kaybederse, bunun 90'ıncı gününü takip eden Pazar günü, boşalan yerler için ara seçim yapılır' denilmektedir.

Bir an için CHP'nin ‘sine-i millete' döndüğünü varsayalım. Şu andaki boş 16 milletvekiline ek olarak istifa edecek 135 milletvekiliyle birlikte 151 milletvekili için 90 gün sonra seçim yapılacaktır. Bu seçime sine-i millete dönen CHP, doğal olarak girmeyecektir.

CHP'nin olmadığı seçimde 151 milletvekilinden 63'ünü Cumhur İttifakı (AKP+MHP) kazanırsa, iktidar cephesi Meclis'te 400 milletvekili ile Anayasa'yı referandumsuz değiştirecek sayıya ulaşacak ve Anayasa'yı hiçbir engel olmadan istediği şekle dönüştürebilecektir.

Sizin ‘Sine-i millet tuzağı' olarak ifade ettiğiniz konunun böyle tehlikeli boyutuna da dikkat çekmek isterim.”

TEBESSÜM

Temel'in yavru kedileri…

Temel, yeni doğan kedi yavrularını bir kutunun içine koyup evinin önüne çıkartır. Kutuya bir de ilan asar: “Bedava kedi yavruları.”

Badem bıyıklı bir adam yavrularla ilgilenir. Temel:

“Yeni doğdular… Daha gözleri bile açılmadı…” der.

“Peki, cinsleri ne?”

“Hepsi de AKP'li beyim… “

“Nee? Partili kedi olur mu yaa?”

“Neden olmasın? Bunlar AKP'li işte!”

Adam hemen telefona sarılıp partilileri arar, durumu anlatır. Bunun müthiş bir seçim propagandası olacağını düşünürler… Ertesi gün Temel'in sepeti önünde birçok yandaş TV'nin yayın aracı durur. İlçe başkanı, Temel'e:

“Medyaya bu yavruların ne cins olduğunu söyler misin?” der.

“Söylerim tabii… Bunların hepsi CHP'lidir beyim.”

“Yahu sen daha dün sabah bunların AKP'li olduğunu söylememiş miydin?”

Temel güler:

“Evet, öyle dedim ama dün onlar daha yeni doğmuştu, bugün gözleri açıldı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Çocuklarını kuzu gibi büyüten toplumlar koyun gibi güdülürler!