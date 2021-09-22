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5 general niçin istifa etti?

2020 yılında, Yüksek Askeri Şura toplantısı yapılmış, bir üst rütbeye terfi edenler, görev süresi uzatılanlar, emekliye sevk edilecek komutanlar açıklanmıştı. Ama açıklanmayan, hiç duyulmayan bir şeyler vardı. Aralarında çok sayıda kurmay albayın da bulunduğu 630'a yakın albayın emekliye sevk edildiğini, hatta bazılarının göreve başlatıldıktan birkaç saat sonra görevden alındıklarını öğrenmiştim.

Askerlerle ilgili haberler çok risklidir. İlk öğrendiğimde 900 albayın emekliye sevk edildiği söylenmişti. Şaşırmış, bu kadar albayın emekliye sevk edilmiş olabileceği açıkçası pek gerçekçi değildi. Araştırırken bu olayı hiç duymadığını söyleyen de, 800 civarında olduğunu belirtenler de oldu. Bir başkası ise 600 civarında emekliye sevk olduğunu ifade etti.

ÜRKEREK, ÇEKİNEREK

Albayların emekliye sevk edildiğini Genelkurmay Başkanlığı'ndan doğrulatma olanağı yoktu. Ama bu kadar önemli haber mutlaka yazılmalıydı. Araştırmaya devam ettim ve sonunda biraz ürkerek, biraz da çekinerek 600 albayın emekliye sevk edildiğini duyurmuştum. İşte o sayının daha sonra 624 olduğu anlaşıldı.

Yüzlerce komutanın tutuklandığı “Balyoz Davası” günlerinde de, gazetemize yakın bir caddede karşılaştığım çoğu gazetecinin çok yakından tanıdığı emekli bir pilot, “120'ye yakın savaş pilotu istifa etti” dediğinde, açıkçası “Amma da attı” diye düşünmüştüm. Ama bunun peşini de bırakmamak gerekiyordu. Araştırdım, soruşturdum ama sayıyı yüksek buluyor, o yüzden araştırmaya devam ediyordum.

Haberlerde hep “Aman fazla olmasın da eksik olsun”a dikkat ederim. İstifa eden pilot sayısını 90 olarak duyurmuştum. Daha sonra edindiğim bilgilerle sayının 120 olduğunu doğrulattım. Gerçekten bir anda 120 savaş pilotunun ayrıldığını öğrenmek inandırıcı olmuyor. O yüzden bazı haberleri doğru olduğunu bilmemize rağmen, ürkerek, çekinerek duyurduğumuz oluyor. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın Covid-19'dan vefat ettiğini de yine riski göze alarak Türkiye'ye duyurmuştum.

İSTİFA 5'E ÇIKTI

Komando birlikleri, özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat Bölgesinde bulunmuş üç generalin istifa ettiğini pazar günü bu köşede duyurmuştum. Ancak, komutanların isimlerini bilmeme rağmen açıklamamıştım. Hemen belirteyim, istifa eden general sayısı 5'e çıkmış. Bu kesin ve teyitli bilgidir.

İlk yazımda da belirtmiştim, istifa dilekçelerinin ardından, bazı komutanı istifadan vazgeçirme girişimleri de oluyor ve zaman zaman bu da gerçekleşiyor. O zaman haberiniz de yalanlanıyor ve birilerine “SÖZCÜ'nün haberi yalanlandı” demek için gün doğuyor.

Evet, biz üç generalin istifa dilekçesini verdiğini belirtmiştik. Bazı gazetelerde istifa edenlerin Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı.

SIKINTI MI VAR?

Bu üç generalde komando birliklerinde, özel kuvvetlerde görev yapmış, 34 kiloluk sırt çantasıyla yıllarca operasyona çıkmış, çatışmalara girmiş, yeri gelmiş pusulara düşmüş. Bir operasyon planlanırken önce teröristin pususuna düşülmesi halinde yaralıyı nasıl sevk edileceğinin üzerinde durulur. Yaralı tahliyesi yapamıyorsan, operasyon da yapılmaz.

Burada akla gelen “Komutanların niçin istifa ettiğidir.” Her istifa görevle ilgili olmayabiliyor. Eğer sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediliyorsa o zaman bazı sıkıntılar var demektir. O sıkıntıların ne olduğu konusunda değişik yorumları da televizyonlarda emekli komutanlar yeri geldiğinde ifade ediyor. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Çünkü, istifa edenler de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım.

Yeni çıkan kitaplar

-Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in “100. Yılında Sakarya Savaşı” kitabı Cumhuriyet yayınlarından çıktı. 22 gün ve gecesinde süren meydan muharebesi, genel iradeye dayalı mecliste “Savaş Demokrasisi” uygulamasının en özgün ve dünyadaki başarılı örneği olduğu da anlatılıyor.

-Gazeteci-yazar Mehmet Ali Güller'in Kırmızı Kedi yayınlarından “Tampon Ülke- Emperyalizmin Göç Stratejisi” kitabında, Türkiye'nin “Geri kabul Anlaşması”yla nasıl göçmen deposu haline getirildiği, izlenen politikalar ortaya konuluyor. Kitapta göç sorununun çözümünün nasıl başlayabileceğini de Güller yazıyor.

-Gazeteci-yazar ve RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın öykü kitabı “Rüzgarımı Kestiler” Kırmızı Kedi Yayınlarından çıktı. Taşçı kitabında, sulugöz taşra tuzağına düşmeden taşranın, gurbetin, memleket özleminin, kalabalık ailenin, aşkın, gidenlerin ve geride kalanların hikayesini yazmış.

-Emekli diplomat Hüner Tuncer, özellikle dış politika konusunda çok kıymetli eserler ortaya koymaya devam ediyor. Tuncer'in “Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası” kitabı da Sia yayınlarından çıktı.

-Avukat Feyiz Erdoğan'ın 12 Eylül 1980 öncesini anlattığı romanı “Eylül Fırtınası”nı Mona yayınlarından raflarda yerini aldı. Erdoğan, “1980 dönemini objektif olarak anlatan ve içerisinde bir çok dersler barındırdığına inandığım bir kitap oldu” diyor.