“AKP’li kadın meclis üyesine taciz”

Ankara'nın Mamak Belediyesi'nde toplam 45 belediye meclis üyesi bulunuyor. Bunlardan 7'si kadın. 1 Şubat'ta yapılan meclis toplantısı son derece sakin başlamıştı. CHP Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, gündem dışı söz aldı, “Çok önemli ve üzücü, bir o kadar da vahim bir durumla karşı karşıyayız. Biz siyasiler olarak ahlaklı ve vicdanlı olmak zorundayız. Ahlaki değerlere sahip olmayan bir kişinin ne dini inancı ne adaleti ne hoşgörüsü ne de sabrı olamaz. Evet şu an o kadar üzgün ve öfkeliyim ki tarifi çok zor” dedi.

Ferat Tokmak'ı bu kadar öfkelendiren, üzen, utandıran olay neydi? Yapacağı konuşmayı, CHP'nin bazı üyeleri bir gün önceden biliyordu. İddia, AKP'li kadın belediye meclis üyesinin, belediyeye ait bir binada tacize uğramasıydı. Salonda, büyük bir sessizlik oluştu.

FELAKET ÖTESİ

Ferat Tokmak, son dönemlerde kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının arttığını belirtti. Arkasından gelen cümleler ise salonda bomba etkisi yaratıyordu:

“Şu an bu mecliste söyleyeceklerimden insan olarak utanç duyuyorum. Çünkü kadınlarımıza yönelik taciz ve şiddet olaylarından bir tanesi de maalesef bu mecliste görev yapan AKP'li bir kadın arkadaşımızın başına gelmiştir.

Net bir şekilde ifade ediyorum: Belediyemize ait olan Gönül Çarşısında, Mamak Belediyesi cenaze işlerinde görevli R.D., Başkanın Özel Kalem Müdürü M.D.'nin talimatıyla, AKP'li Meclis Üyesi bir kadın arkadaşımıza sözlü ve fiili olarak tacizde bulunmuştur. Bu durum felaket ötesidir.

‘GİYİMİNİZE DİKKAT EDİN'

Sözlerim Belediye Başkanı Murat Köse'ye. Başkanın bu konulardan haberi olduğunu da bilmekteyim. Siz bu iğrenç olay karşısında tacize uğrayan Meclis Üyesi arkadaşımıza ‘Abartmaya gerek yok, sizde biraz giyiminize kuşamınıza dikkat edin' gibi insani hiçbir açıklaması olmayan söylemlerde bulunurken vicdani olarak ne hissettiniz?

Özellikle yaşanan bu ahlaksızlığı kapatmaya çalışırken, bu tacizi yapan personelinizin size yakın olmasının etkisi oldu mu? Başkan, rahatsız olmadınız. Hiçbir sorumluluk da hissetmediniz. Eğer ki gerçekten unvanınıza layık şekilde görev yapıyor olsaydınız bu iğrençliği duyar duymaz tüm sorumluları görevlerinden alıp adalete teslim ederdiniz.

Sizin için kadın, ‘Vitrin süsü müdür?' Bakınız, çok açık sözlerle ifade ediyorum sakın ha bu durumu kınamakla bırakacağımız düşünülmesin. Ben bir insan olarak inancım gereği hem de partimin ilkeleri doğrultusunda asla ve asla bu konunun peşini bırakmayacağım. Sayın başkan, kesin bir dille söylüyorum üstünüze düşeni derhal yapın. İvedilikle sorumluları adalete teslim edin. Sizden tartışmasız isteğimiz budur.

SİYASİ KİMLİĞİ

Amacım, bu konuyu gündeme getirip partizanca davranıp fırsatçılık yapmak değildir. Bu taciz olayı partizanlıktan öte ahlaki bir durumdur. Şahsım ve partim için bu iğrenç tacize uğrayan kadın arkadaşımızın siyasi kimliği zerre kadar önemli değildir. Tacize, şiddete uğrayan her kadın bizim için aynıdır.

Bu işin sonuna kadar peşinde olacağım. Bu vaka için tüm Türkiye kamuoyunu bilgilendirip suçlular hesap verene kadar mücadele edeceğim ve bu uğurda hiçbir şekilde yılmayacağım. Bunun böyle bilinmesini isterim. Bu Meclis'te böylesi iğrenç bir durumun yaşanmasını şiddetle kınıyorum.”

Başkan Murat Köse, konuşmayı dinledi. Ardından, “Kimse bu ifadeleri hak etmiyor. Tüm sözleri iade ediyorum. Konunun bu şekilde dile getirilmesi son derece yaralayıcıdır” dedi. Tokmak'ın cevabı ise “Mahkemeye verin” oldu.

BAŞKAN NE DİYOR?

Toplantının bitiminde AKP ve CHP'li üyeler arasında 15 dakika kadar süren bir arbede yaşandı. Özel kalem müdürü konu hakkında hiç konuşmadı. Tacizde bulunduğu öne sürülen R.D'yi ise tüm aramalara rağmen bulamadım. Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise iddialara karşı şunları söyledi:

“CHP Grup Başkanvekili Sayın Ferhat Tokmak, hiç utanmadan masum insanlara iftira atıyor. Tokmak, doğru bilgiye dayanmayan iddialarını ve kendi hezeyanlarını gerçekmiş gibi ifade etti. Meclis üyelerimizle belediye çalışanları arasında Sayın Tokmak'ın bahsettiği şekilde, yakından uzaktan asla hiçbir olay olmamıştır. Sayın Tokmak'a sarf ettiği sözleri ve iftiralarını, onun seviyesine düşmeden aynısıyla iade ediyoruz. Ancak bu iftiralarını Sayın Tokmak'ın yanına bırakamayacağız ve sarf ettiği iftiraların hesabını mahkemede verecek, iftiralarını ispat edemeyecek, yerin dibine batacaktır.”

Bu açıklamadan sonra, Ferat Tokmak'a sordum, “Ben sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Konunun mahkemeye taşınmasından da memnuniyet duyarım. Söylediklerimin gerçek olduğunu mahkemede de kanıtlarım” dedi. Mamak Belediye Meclisi taciz iddiasıyla çalkalanıyor.