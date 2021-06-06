İşte Sedat Peker iddianamesi

“Köfteci Yusuf”un işyerlerine “çökmekle” suçlanan ve Sedat Peker'le bağlantılı olduğu öne sürülen sanıkların davası devam ederken, yaptığı açıklamalardan sonra Sedat Peker de bu davanın ek iddianame ile “şüphelisi” oldu. Peker'in çetenin önde gelen ismi olduğu öne sürülen Erhan Kılıç'la telefonla yaptığı konuşma iddianamede önemli kanıt olarak yer aldı.

“Köfteci Yusuf” lokantalar zincirinin sahibi Yusuf Akkaş'a, Afyonkarahisar'da bulunan et entegre tesislerini değerinin üzerinde satmak isteyen ve organize bir biçimde hareket ettiği öne sürülen 18 sanık hakkında dava devam ederken, Peker'in adı ilk iddianamede geçmesine rağmen şüpheliler arasında yer almıyordu.

DAVANIN ŞÜPHELİLERİ

İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından sonra Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Peker hakkında “Yakalama” ve “Kırmızı Bülten” çıkarılmasını da talep etti. İddianamede Peker, “varsayılan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla” suçlanıyor.

İddianamede Erhan Kılıç, Ahmet Akabey, Mehmet Sağlam, İbrahim Akmanlar, Mehmet Aydın, Cüneyt Günal, Ahmet Özbek, Cengiz Var, Reşat Çohadar, Mehmet Ali El, Remzi Yılmaz, Semih Çetinbaş, Tuncay Yazıcı, Köfteci Yusuf Akkaş'a karşı gerçekleştirdikleri nitelikli yağma eylemi ile yine şüpheliler Furkan Parmaksız, Hakan Koç, İsmail Gül, Kürşat Erkut, Suat Şen de ise silahlı örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Yargılama sonucuna kadar bu onların suçlu olduğu anlamına gelmez.

BU KONUŞMA, ÖNEMLİ KANIT

Bursa 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/316 E. sayılı dosyasından kamu davası devam ederken şüphelilerin el konulan telefonları incelendi. Şüpheli Erhan Kılıç'a ait telefon incelendi. Bir videoda Erhan Kılıç ile Sedat Peker'in yaptığı konuşmanın, üçüncü bir kişi terafından kayda alındığı anlaşıldı. Görüntüde Ahmet Özbek de bulunuyor. Erhan Kılıç ile Peker arasında, iddianamede yer alan bilgilere göre şu konuşma geçiyor:

-Erhan Kılıç: Reisim telefon geldi sanırım.

–Sedat Peker: Yoo kesildi.

– Heee, kesildi.

-Kardeş dediğim gibi bu şekilde iletirsin, bi de Ahmet Bey'e söylersin, Bursa'da işadamlarından böyle Ahmet Bey'e söylersin kulağı böyle açık olsun, orda sıkıntıya uğrama ihtimali olan işadamları olursa onlarla bizi şey yapsın tanıştırsın, bizim kimsenin parasında pulunda gözümüz yok, yardımcı oluruz.

– Tabi ki

– Söylersin sen.

– Reisim yarın ben Silivri'den sonra Bursa'ya geçiyorum. Bursa'da işlerimiz var. Bir dostla beni tanıştıracaklar, sağlam bir arkadaşımız.

-Böyle milletin ayağından vurup 10 milyon 15 milyon lira gibi ciddi paralar alınıyor, yani bu tip şeyler mesela uğrama ihtimali olan kendini sıkıntıda hisseden dostlar bizimle tanıştıklarında böyle bir şeyin olmayacağı..

– Koruma altına. Anladım Reisim anladım reisim.

– Tamam mı dostum?

– Reisim artı şunu da söylemek istiyorum. Yusuf Bey'den (Köfteci Yusuf) talep geldi, tekrar görüşmek istiyorlar bilginiz olsun. Sizi de orada görüntülü arayacağım zaten.

– Tamam

– Reisim Karadağ'a daveti Yusuf Bey'e siz yaparsınız.

– Tamam, inşallah yarın güzel bir şey olur.

– Reisim bu hafta yüzde yüz hayırlı haber alıyoruz Allahın izniyle. Hiç merak etmeyin bu hafta tapuyu yapmak üzereyiz diye düşünüyorum.

– Tamam.

– Reisim ellerinden öpüyorum, saygılarımla, hürmetlerimle.

HEPSİ AYAĞA KALKTI

İddianamede, şüpheli Sedat Peker'in örgüt yöneticisi şüphelilerden Erhan Kılıç ve Ahmet Akabey'e, Köfteci Yusuf'a karşı gerçekleşen nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği belirtiliyor ve şöyle deniliyor:

“Erhan Kılıç'ın, Yusuf Akkaş'la işyerinin güvenlik kameralarına da yansıyan Sedat Peker'le görüntülü görüşmeyi planladı. Şüpheli Sedat Peker'i aradıkları görüşme esnasında tamamının ayağa kalkarak Yusuf Akkaş üzerinde örgütün korkutucu gücünü daha çok hissettirmek, daha sonra ilerleyen süreçte müştekiden istediklerini kolay şekilde elde edebilmeyi amaçladıkları anlaşılmıştır.

Erhan Kılıç ın görüşme sırasında bahsettiği tapu işinin Müşteki Yusuf Akkaş'a zorla satmaya çalıştıkları tesise ilişkin olduğu bu konuda Sedat Peker'e bilgi verdiği tespit edilmiştir. Telefon tapelerinde, zorla satmaya çalıştıkları tesisin Köfteci Yusuf tarafından alınmaması üzerine şüpheli Sedat Peker'in kızdığı, sonuçlarının ağır olacağının belirtildiği, tapu devrinin gerçekleşmemesi üzerinde Sedat Peker'in daha önce Yusuf Akkaş'a hediye ettiği tespihi geri istettiği, verilmesi üzerine de Sedat Peker'in Yusuf Akkaş'a kızdığının belirtilerek barışma adı altında para istedikleri tespit edilmiştir.”

KIRMIZI BÜLTEN

Sedat Peker, birilerinin uyarısı üzerine 30 Kasım 2019 tarihinde yasal yollardan yurtdışına çıktı. Yaptığı açıklamalardan sonra Peker hakkında Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Mayıs 2021 tarih ve 2021/2970 sayılı kararıyla “yakalama emri” çıkarıldı. Peker'in uluslararası yakalama ve tevkif müzekkeresi niteliğinde olan “Kırmızı Bülten”le aranması ve yakalandığında iadesini öngören talepname düzenlendi

21 Mayıs 2021 tarihli iddianame kapsamında, Peker'in henüz ifadesinin de alınmadığını belirtelim.