Kıraç-Korkmaz imzalı taahhütnamede ince ayrıntı

Bu köşenin okurlarına geçen çarşamba günü, İstanbul 25. İcra Müdürlüğü'nde bulunan bir dosyadan söz etmiştim. O dosyada, Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç'ın, halen Avustralya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan, 40 milyon dolarlık hisseleri 6 milyon dolara aldığı belirtiliyordu. Peki nasıl oluyor da Korkmaz, onca alacağından vazgeçiyor?

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın açıklamalarında çelişkiler olduğunu da belirtmiştim. Nahum ailesinden önce İnan Kıraç'ın, Silcolux firmasının hisselerini Sezgin Baran Korkmaz'a sattığı belirtiliyor.

İKİ İMZALI BELGE

Sezgin Baran Korkmaz, yurt dışında bulunduğu dönemde, Kıraç'ın avukatıyla görüntülü olarak konuştu. Sonra iki tarafın avukatları bir araya geldi. Kıraç, “Sezgin Baran Korkmaz'la konuştuk, 6 milyon dolara hisselerin alınması konusunda anlaştık” diyor. Konuyu irdeleyen birçok meslektaşımız gibi biz de İnan Kıraç'ın kapsamlı bir açıklama yapması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü her gelişme Kıraç'ın inandırıcı olması için kapsamlı bir açıklama yapmasını gerekli kılıyor. Bugüne kadar, Nahum kardeşlerin hisselerini önce sattığını bilirken, gelişmeler ilk satışın Kıraç tarafından yapıldığını ortaya koyuyor.

İnan Kıraç ile Sezgin Baran Korkmaz arasında imzalanan ve İstanbul 25. İcra Müdürlüğü'nde bulunan 20 Haziran 2020 tarihli taahhütnameye dönelim. Taahhütnamede İnan Kıraç, Silcolux SA nezdinde sahip olduğu tüm hisseleri SBK Holding'e devir ve temlik ettiğini kabul ediyor, ayrıca SBK'ya 40 milyon ABD Doları borçlu olduğunu, borcunu ise 30 Eylül 2020 tarihinde ödeyeceğini kabul ve taahhüt ediyor.

HANGİSİ DOĞRU

İnan Kıraç hem hisse devrediyor hem de borçlanıyor. Bu nasıl oyluyor? Yazılı taahhütnamedeki maddeler böyle, bu maddeleri taraflar birlikte serbest iradeleri ile kararlaştırmışlar. Konunun taraflardan açıklama gelmediği sürece elimize ulaşan belgeleri ve medyaya yansıyan diğer açıklamaları yorumlamakla yetiniyoruz.

Genel tabloya bakalım: SBK, Türkiye'de batık olan veya ortakları birbiriyle sorun yaşayan şirketleri satın almakta kamuoyunda nam salmış bir isim. İnan Kıraç'ın Nahumlarla ortaklığında yaşanan sorunlar sıkça yazıldı, konuşuldu. Nahum ailesi adına Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş'a yapılan açıklamada, İnan Kıraç'ın SÖZCÜ yazarı Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, Silcolux hisselerini kendilerinden önce İnan Kıraç'ın SBK'ya devrettiği söylendi.

İLGİNÇ TARİHLER

Tarihsel sıralama, Nahum ailesini haklı çıkarıyor. Çünkü, İnan Kıraç'ın hisseleri SBK'ya devrettiğini yazan taahhütnamenin tarihi 20 Haziran 2020'dir. SBK'ın, Nahumlar'dan Silcolux'ü satın aldığını duyurduğu tarih ise 25 Eylül 2020. Yani 4 ay sonra. Yazılı taahhütnamede, İnan Kıraç'ın SBK emru havalesine (emre yazılı havale) düzenleyeceği 40 milyon dolarlık bononun vade tarihi de 30 Eylül 2020'dir. Yani Nahumlar'ın hisselerinin SBK tarafından satın alındığı tarihe denk geliyor. Nahum kardeşlerin hisselerinin alınmasıyla birlikte Silcolux'ün tamamı ve dolayısıyla Kıraça Holding'in yüzde 45 oranında hissesi SBK'ya geçiyor.

İnan Kıraç bu defa SBK'dan, Kıraça Holding hisselerinin tamamını kendisine devretmesini istiyor. Böylelikle, Silcolux ve dolayısıyla Kıraça Holding'in yüzde 45 hissesinin tamamı İnan Kıraç'a geçmiş olacak. SBK, anlaştıkları gibi hisseleri devretmeyince, iddia o ki Cumhurbaşkanı'ndan mektupla yardım istiyor, İçişleri Bakanı devreye giriyor. Kıraç'ın avukatı ise Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanın konuyla ilgili olmadıklarını öne sürdü.

ARACI OLARAK MI KULLANILDI?

Taahhütnameyi inceleyince, şu soru akla geliyor: SBK, Silcolux'ün tamamının devralınabilmesi için bir aracı olarak mı kullanıldı? Araları bozuk olduğu bilinen İnan Kıraç'a hisselerini devretmeyen Nahum ailesinin hisselerini alabilmek için SBK mı kullanıldı? Nahumlar'ın hisselerinin, SBK tarafından satın alındığı tarih ile SBK adına düzenlenecek olan 40 milyon dolar tutarlı bononun tarihinin birbirini izlemesi ve vadenin aynı zamana denk gelmesi rastlantı mı?

İnan Kıraç, SBK'ya hem hisse devredip hem de SBK'ya nasıl borçlu olabiliyor? SBK'nın 40 milyon dolar alacağı, Silcolux'ün tamamının İnan Kıraç'a devrolması için bir hamle mi? Sonuçta, 40 milyon dolarlık hisse, nasıl oldu da 6 milyon dolara SBK'dan alındı?

Başında da belirttik, bunun için İnan Kıraç'ın, kamuoyunda beliren soruları cevaplandırması gerekiyor. Acaba, bazı siyasilerin devreye sokulduğu iddiaları yüzünden mi Kıraç'ın bu sessizliği?

Korkmaz Karaca: Evet, aracı kullandım, yanlış yapmışım

Sedat Peker'in gündeme getirdiği isimlerden birisi de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi, AKP MKYK Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca oldu.

Peker'in iddialarını Korkmaz Karaca'ya sordum. Sezgin Baran Korkmaz'ı, 2017 yılının aralık ayından bu yana tanıdığını belirtti ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Ben Ardahanlı, Sezgin Baran Korkmaz da Kars'ın Digor İlçesi'nden. Yani hemşehriyiz. Kendisini eğitime yaptığı destek ve yardımlarla tanıdım. 2019 yılının ocak ayında Ardahan Valiliğine gönderdiği yardımlar nedeniyle video çekip teşekkür ettim. Öğrenciler de ‘Biz okuyacağız, meslek sahibi olacağız' diyordu. Yine yardım yapsa, yine teşekkür ederim.

MAAŞ ALMIYORUM

Hayatın içinde olan insanım. Dokunulmazlığa, hukuki zırha sahip değilim. Açıklanamayacak hiçbir ilişkim yok. Bir Audi A-6, bir Passat marka otomobilim var. Bunları kendim aldım. Audi'yi Ankara'da kullanıyorum. 2018 yılının ekim ayından bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesiyim. devletten maaş, hak ediş almıyorum, otomobilini kullanmıyorum. Hiçbir bankadan kredi kullanmadım.

Passat otomobilimi hasarlı olduğu için tamire verdim. Baran Korkmaz'ın araç kiralama şirketinden araç kiralamak istedim. Ancak, ısrarla para ödetmedi. Yaklaşık 3 ay kadar aracı kullandım. Yanlış yapmışım. Keşke parasını ödeseymişim. Ama insan bir arkadaşının otomobilini kullanamaz mı? Kendi otomobilimin tamiri bitince de bıraktım.

50 KEZ GİTMİŞİMDİR

SBK Holding'e belki 50 defa gitmişimdir. Bana gelen hemşehrilerimiz genelde Baran Korkmaz'ı da tanıyordu. Oteline defalarca davet etti ama gitmedim. Uçağına binmedim. Ama gidebilirdim de. Bugüne kadar gittiğim otellerin faturalarının tamamı bende duruyor. SBK Holding'in hiçbir şirketinde yönetimde görev almadım. Doğum günüm nedeniyle Baran Korkmaz'ın videosu konuluyor. Baran'a gelinceye kadar kimlerin mesajları var. (Ünlü bazı siyasetçilerin de doğum günü video mesajlarını da bilgi olarak gönderdi.) Bunlar normal şeyler.”

VALİ: YARDIM GELDİ

Ardahan'da 1.5 yıl görev yapan ve halen Amasya Valiliği görevinde bulunan Mustafa Masatlı, Sezgin Baran Korkmaz'ın yaklaşık 500 öğrenci için okul malzemeleri, mont, bot gibi yardımlar gönderdiğini, diğer gelen yardımlar gibi bunların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Bu sorular da cevap bekliyor

Sedat Peker'in gündeme getirdiği önemli iddialar tartışılıyor. Gündeme getirilen konularla ilgili soruşturma başlatılmaması insanımızda hayal kırıklığı yarattı. Birileri “İki gün yazar, beş gün yazar sonra olay unutulur” düşüncesinde. Peker'den her ay 10 bin dolar alan milletvekili, istendiği öne sürülen 10 milyon Euro, uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları hepsi bekliyor.

Milletvekillerinin soru önergesi verme görevi var. İç Tüzüğe göre, yöneltilen soruya bakanın 15 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Ama milletvekilini dikkate alan kim? Onların özenle hazırladığı önergeler ne yazık ki hep “Çöp” oluyor.

“YURT DIŞINA ÇIK” DENİLDİ Mİ?

İçişleri Bakanı, cevap vermese de milletvekilleri önergelerinin kayıtlara geçmesine önem veriyor. “Mafya- siyaset- ticaret ilişkileri” hiç bu kadar gündeme gelmemişti. Bu olayı fırsat bilip kararlı bir biçimde olayların ortaya çıkması için çaba göstermesi gerekenlerin suskunluğu dikkat çekiyor. Suskunluklarının da bir nedeni olmalı… CHP Milletvekili Yunus Emre'nin, İçişleri Bakanı'nın cevaplandırılmasını istediği sorulardan bazılarını sıralayalım:

-Hakkında soruşturmalar olan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından Ankara'ya çağırıldığı iddiaları doğru mudur? Üst düzey emniyet bürokratının, hakkında soruşturma yürütülen bir kişi ile ilişkileri varsa bu ilişkiler nasıl açıklanabilir?

-İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yurt dışına çıkmadan önce 4 Aralık 2020 tarihinde yapılan görüşmede kendisine “Yurt dışına çık” dediğiniz iddiaları doğru mudur?

YANINIZDA KİMLER VARDI?

-Aynı iş insanıyla tanışıklığınız var mı? Adı geçen ile bu görüşmenin öncesinde başka tarihlerde de bir araya geldiniz mi?

-4 Aralık 2020 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüyseniz birden fazla kez görüştüğünüz iddiaları doğru mudur? Doğru ise nerede ve ne görüştünüz? İlk görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine İstanbul'a doğru yola çıkan Korkmaz'ın geri dönüp bir kez daha görüştüğünüz belirtiliyor. Görüşmede neler konuşuldu?

-Bu kişi görüşmeye gelirken yanında kimler vardı?

-Sezgin Baran Korkmaz'ın ilişkide olduğu iddia edilen personel hakkında herhangi bir iş ve işlem yapıldı mı? Yapıldıysa süreç hangi aşamada?

-Sezgin Baran Korkmaz hakkında İnterpol'e kırmızı bülten başvurusu ne zaman yapıldı?

-Avusturya'da gözaltına alınan Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi ve yargı önüne çıkarılması konusunda yapılan girişimler ve işlemler nelerdir?

MASAK RAPORU VAR MI?

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da 30 Eylül 2020 tarihinde SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına tedbir konulduğunu, 6 Kasım 2020 tarihinde de “Mal varlıklarıyla banka hesaplarına tedbiri kaldırdığını, söz konusu kararının gerekçesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) mahkemeye gönderdiği belirtilen 5 Kasım 2020 tarihli yazıya atıfta bulunduğunu” hatırlattı. Buna dayanarak yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta yurt dışına çıktı. 29 Aralık 2020 tarihinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu soruşturmanın, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığına dair raporunu savcılığa göndermesi üzerine başlatıldığı belirtildi. MASAK 9 Haziran 2021 tarihinde yazılı açıklama yaptı, “İddia edildiği gibi 5 Kasım 2020 tarihli yazıyla İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne herhangi bir rapor gönderilmediğini” duyurdu. O zaman, şimdi de MASAK'a soralım:

O SÖZLEŞME NASIL YAPILDI?

-İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 06.11.2020 tarihinde verdiği kararda MASAK'ın mahkemeye gönderdiği 05.11.2020 tarihli yazısına atıfta bulunduğu halde, MASAK, mahkemeye rapor göndermediğini açıklamak için neden 09.06.2021 tarihine kadar bekledi?

-MASAK, Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding hakkında “Kara para” aklama şüphesi ile ilk raporu ne zaman hazırladı, ne gibi işlem yapıldı?

-Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Silcolux S.A. 28 Ocak 2021 tarihinde Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç hesabına avukatı Pay Devir Sözleşmesi'ni nasıl imzalayabildi? Hakkında kara para soruşturması bulunan SBK Holding bünyesindeki Silcolux S.A. hisse devir işlemini nasıl yapabilmiştir?

ABD'de hakkında dolandırıcılık davası açılan bazı kişilerin paranın önemli bir bölümünü ülkemize getirdikleri anlaşılıyor. Güzel ülkemiz, son yıllarda yabancıların da karıştığı mafyatik ilişkilerin ve olayların merkezi oluyor. Buna nasıl seyirci kalınıyor?