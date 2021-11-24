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Neler oluyor hayatta

Sağlık personeline uygulanan şiddetle ilgili haberleri sıkça izler ya da okuruz. Onlarla ilgili şikayetler de hiç eksik olmaz. Sağlık Bakanlığı'na şikayetle yetinilmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetler yağdırılır.

CİMER, kendisine ulaşan şikayeti ilgili İl Valiliği'ne, onlarda sağlıkla ilgili konu olunca Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na, başkanlık da ilgili hastanenin Başhekimliğine durumu bildirir, onlardan gelecek cevabı bekler. Sonra bunlar yeniden aynı yolu izleyerek CİMER'e, CİMER de şikayette bulunan vatandaşa sonucu bildirir.

Batman'dan 11 Eylül 2021 tarihinde, bir vatandaş Özel Zilan Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Doktoru Yüksel Işık hakkında şikayette bulundu. Batman Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammet Atif Gür, şikayet üzerine hastane yönetiminden açıklama istedi. Şikayet konusunu o yazıdan okuyalım:

ÜZÜLÜP TARTIŞMIŞLAR

“CİMER başvurusuyla, …… adlı şahıs, ‘Batman Özel Zilan Hastanesi Kadın Doğum Doktoru Yüksel Işık, 11 Eylül 2021 tarihinde, hamile eşimin kontrolünü yaptığı esnada, eşimin talebi olmamasına rağmen çocuğumun cinsiyetini kendisine bildirmiş ve benim hayatımda yaşayabileceğim bu büyük heyecana engel olmuş bu da benim ve eşimin çok üzülmesine, tartışmamıza sebebiyet vermiştir' demiştir.

Bahse konu şikayetle ilgili hastane mesul müdürlüğünüzce gerekli incelemenin yapılarak 23 Kasım 2021 tarihine kadar konu hakkında müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na açıklama yapılması hususunda gereğini rica ederim.”

RESMEN KAFAYI YEDİK!

CİMER'in böyle bir yazı göndermesini şikayet dilekçesini inceleyen her doktor yadırgar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Şimşek de şaşkınlığını “Evet resmen kafayı yedik, belgesidir. Bu belgede adı geçen doktor bundan sonra (sarı zarflar, soruşturmalar, cezalar!) işini nasıl, hangi moralle, hangi güvenle ve mesleğinde ne umarak yapacak?” diyerek anlattı.

En iyisi biz hiç yorum yapmadan Prof. Dr. Şaban Şimşek'in gönderdiği nottan doktorların içinde bulunduğu durumu aktaralım:

ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDE DURUM

“Doktorluk, işte böyle böyle yapılmaz bir meslek haline getirildi, getiriliyor! Onun için artık bir çok branş hiç tercih edilmiyor. Örneğin Kadın Hastalıkları ve Doğuma asistan olarak kimse girmiyor. Kadın Doğum öyle de örneğin Dahiliye, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi vs daha mı iyi?

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 20 dahiliye doktoru kadrosu açılıyor ama başvuru sıfır. Evet duyduk duymadık demeyin tekrar ediyorum sıfır! Şimdi CİMER yetkilileri ve diğerleri, Cumhurbaşkanlığı adına halkın şikayetlerini alırken ve değerlendirirken nelere yol açtığınızı, bizzat onun adını taşıyan üniversitenin tıp fakültesini ne hale düşürdüğünüzü fark edebiliyor musunuz?

Ama kime anlatalım ki? Şimdi kalkıp birisi ‘Onların gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var hissetmezler' dese ne diyebilirsiniz?”

“BU BENİM GÖREVİM”

Belgede adı geçen doktoru aradım, bebek cinsiyetinin anne karnındayken yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti, “Cinsiyet karışıklığı şüphesi olabiliyor. Ben de gelen hastama bebeğinin cinsiyeti konusunda bilgi verdim. Bu benim hastaya karşı görevimdir” dedi.

13 yıllık uzman hekim, ilk kez böyle bir şikayetle karşılaşmış. Ne desin, “Güzel ülkemin güzel insanları” demekten gayrı…

Yeni çıkan kitaplar

■ SONALPEREN: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı “Son Alperen- Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” kitabını gazeteci Veli Toprak ve siyasetçi Selçuk Özdağ kaleme aldı. Kitap Elips yayınlarından çıktı.

■ DUVAR: Sedat Peker'in itiraf, ifşaat ve iddialarına ilişkin Türkiye İşçi Partisi'nin Araştırma Raporunu Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan kaleme aldı, İleri Kitaplığı yayınevinden çıkan “Duvar” raflarda yerini aldı.

■ ATATÜRK'ÜN LİDERLİK SIRLARI: Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in “Atatürk'ün Liderlik Sırları” kitabı Cumhuriyet yayınlarının ürünü.

■ TÜRK HAVACILIĞI: “İstikbal Göklerdedir” diyen büyük önderin Türk havacılığı için yaptıklarını Emekli Albay Cengiz Tatar, “Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Havacılığı” kitabında anlattı. Galeati Yayıncılığın kitabı raflarda yerini aldı.