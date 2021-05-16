AKP Doğa Koleji sınavından çaktı!

Geçen yılın başında mali krize giren Doğa Koleji, Külliye'den atanan akıl hocaları ve eski İTÜ Rektörü Mehmet Karaca'nın bulduğu formülle düze çıkamadı, borçlar kabardı; yönetim değişti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yeni rektörü borç batağındaki Doğa Koleji'ni sırtlanmadı, yönetim değişti.

1 milyar 600 milyon liraya ulaşan borç yükü, kamu bankaları ve SGK'ya kaldı.

Yani bize!

KARACA GİTTİ DENİZ GELDİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Eta Doğa Koleji'ni işleten Arı İnovasyon A.Ş. yönetiminden alındı, yerine yine İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Deniz atandı.

Karaca'nın ekibinden Orhan Kenan Çolpan ve Erhan Çitil'in yerine de, Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde danışmanlarından Hatice Düzgün atandı.

Arı İnovasyon Başkan Vekili Prof. Dr. Serhat Özeren yönetimde kaldı.

Karaca'nın 2020'de üçüncü kez seçilemediği İTÜ rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu atandı. Koyuncu, Doğa Okulları'nı İTÜ bünyesine almayı kabul etmedi.

AKP ile Doğa yönetimi yeniden masaya oturdu.

AKP ne alaka diye soracaksınız, hemen açıklayayım…

BAHÇEKAPILI VE UÇUM FORMÜLÜ

Doğa Okulları'nın eski sahibi Metal Yapı Konut'un iştiraki Asist Öğretim Kurumları A.Ş.; öğretmenlerinin, çalışanlarının maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma gelmişti.

Türkiye'ye yayılan anaokulu- ilk-orta-lise düzeyinde kampüslerde öğrenim gören 80 bin kadar Doğa öğrencisinin açıkta kalmaması için formül üretilmek istendi.

Sorunun çözümüne Cuhurbaşkanı Başdanışmanları Ayşenur Bahçekaplı ve Av. Mehmet Uçum memur edildi.

İkili “kurtarma planı” hazırladı.

Uçum, aynı zamanda Doğa Koleji'nden alacaklıların avukatıydı…

KORU FLORYA AVM TMSF'YE ALINDI

Külliye'dan atanan danışmanların arabuluculuğunda banka ve SGK borçları yapılandırıldı.

Özel bankalar devreden çıkarıldı; kredi borçları 3 kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank havuza alındı.

Üçüncü dönem İTÜ rektörlüğüne göz koyan Karaca'nın başkanı olduğu Arı İnovasyon borçların altına imzayı attı.

Metal Yapı Konut ile birlikte ortakları arasında FETÖ'den 8 yıl 9 ay hüküm giyen Ömer Kavurmacı'nın şirketi Aydınlı'nın da olduğu Koru Florya AVM, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) alındı.

300 milyon lirayı aşan SGK borçlarına mahsuben TMSF'ye geçen Koru Florya, umdukları gibi çıkmadı; oraya da geleceğiz….

SANDIKTAN VAKIF ÇIKARDI

Okulların marka değerini artırmak için Türkiye'nin köklü üniversitelerinden İTÜ'de bir vakıf arandı.

Karaca'nın ısrarına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüksek arzularına rağmen, akademik kadronun itirazları üzerine Doğa, İTÜ Vakfı'na kakalanamadı.

Elektronik ve telekomünikasyon alanlarında araştırmalar yapmak üzere 1989 yılında kurulan Eğitim, Teknoloji ve Araştırma (ETA) Vakfı devreye sokuldu.

1989 yılında Beko, Vestel, Netaş, Aselsan önderliğinde kurulan, ancak 2000'lerden sonra uykuya yatan İTÜ ETA Vakfı, Karaca'ya can simidi oldu.

Kurucu şirketler vakıftan çekildi. Karaca, tüzüğünü değiştirdiği bu vakfa Doğa Koleji'ni monte etti.

Siyaset de, Karaca da okulla fiilen hiçbir ilişkisi olmayan İTÜ'nün “marka değerinden” prim yapmayı tercih etti.

PATRON OLMAK KOLAY MI?

Okulların işletmesi için 2017 yılında Karaca'yla ilintili kurulan Zülal Teknoloji şirketi hazırdı. Bir genel kurul yapıldı, şirketin adı değişti; Arı İnovasyon A.Ş. oldu.

Arı İnovasyon ve İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Karaca ve bu projenin başından beri içinde olan yardımcısı Özeren ile direksiyona geçti.

Yeni İTÜ ETA Vakfı'nın üç iştiraki var; İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji ve bu okulların işletmesini üstlenen Arı İnovasyon A.Ş. ile teknoloji transfer ofisi İTÜ Nova TTO…

Özetle vakfın okulun hamisi olmaktan başka bir işi yok.

SGK BORÇLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bir yanda yönetsel sorunlar, diğer yandan pandemi koşullarında beklenen talebin gerçekleşememesi ve tahsilat güçlükleri nedeniyle Doğa ikinci kez finansal krize saplandı.

Asıl kriz, SGK'nın yaklaşık 300 milyon liralık alacağının tahsilinde çıktı…

Bahçekapılı-Uçum heyetinin Koru AVM'ye biçtiği 300 milyon lira değerin abartılı olduğu ortaya çıktı.

Koru Florya ancak 30-35 milyon lira ediyordu.

SGK, kalan alacağı için Arı İnovasyon'un kredi limitlerini kapattı…

BU KEZ VEDAT DEMİRÖZ MASADA

AKP ikinci kez devreye girdi.

Bu kez AKP Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz olaya el koydu.

Demiröz başkanlığında oluşan “kriz masasında” Arı İnovasyon şirketindeki yönetim değişikliği şekillendi.

Eski yönetime çıkacak fatura, Doğa'da sürdürülen mali inceleme sonucunda görülecek.

KAHRAMANMARAŞ'IN İŞTAHI

2020 yılı başında patlak veren Doğa Koleji krizinde, İTÜ ile markalaşma fikrini en çok benimseyen franchise işletmecilerinden Kahramanmaraş Doğa Koleji sahibi Halil Gürsoy atak yaptı…

AKP Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın desteğini arkasına aldı.

Gürsoy, Adana ve Kayseri'de açtığı şubelere yenilerini ekleyeceğini söylüyor.

OKUL SAYILARI DÜŞTÜ

Okul sayısı 129'dan 103'e, öğrenci sayısı 40 binlere gerileyen İTÜ ETA Doğa Koleji okullarından yalnızca 56'sı Arı İnovasyon bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Diğerleri franchise olduğu için mali yönden “özerk” işletmeler…

Fethi Şimşek tarafından ilk olarak 2002 yılında Beykoz'da açılan ve mülkü İsmail Koç'a ait olan Doğa Koleji kampüsü de bu franchise işletmelerden…

Merkezi krizden bağımsız olarak kendi yollarında gidiyorlar.

HALKIN SIRTINDA KAMBUR

Doğa Okulları için icat edilen formül, halkın sırtında kambura dönüştü.

Geçen yıl vefat eden Ömer Sacaklıoğlu'nun kurucusu olduğu Metal Yapı Konut'un ve Doğa'nın borçları kamu bankaları, SGK'ya kaldı…

Protokole bağlanan kredi geri ödemeleri yapılamadığı gibi, yeni açılan işletme kredileri de dar boğaza girdi.

Geçmişi 250 yıla dayanan Türkiye'nin önde gelen üniversitesi İTÜ'nün itibarı; siyasi beka ve ranta kurban ediliyor.