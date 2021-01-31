Berat Albayrak’ın ekonomi kadrosu gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'nda yeni ekonomi kurmaylarını ilan etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan “affı kabul edilen” Berat Albayrak'ın görevden ayrılmasından 81 gün sonra, atama yaptığı koltuklar boşaltılıp; yerlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “adamları” geldi…

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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınıp yerine Naci Ağbal'ın atanması, ekonomi bürokrasisinde yapılacak değişikliklerin ilk işaretiydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanmasıyla ekonomi kadrolarında beklenen “değişim”, 3 aya yakın zaman aldı.

Ekonomik reform paketi açılmadan da adım atmak gerekliydi!

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Resmi Gazete'nin 30 Ocak 2021 tarihli sayısında yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları, ekonomi bürokrasisinde yapılan değişlikler ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı; görevden aldığı Hazine ve Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş'ın yerine Cengiz Yaviloğlu'nu, Bülent Aksu'nun yerine de Şakir Ercan Gül'ü atadı.

Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olduğu dönemde AKP Erzurum Milletvekili Yaviloğlu da komisyon üyesiydi.

Yaviloğlu'nun atanmasında Elvan'ın inisiyatifi ağır basmış olabilir.

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Diğer Bakan Yardımcısı Gül'ün atanmasının Erdoğan'ın seçimi olduğunu ileri süren kaynaklarım, “Denge aranmış” görüşünü ileri sürüyorlar.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ilk Başkanı Ahmet Ertürk'ün yerine atanan Gül, bu görevi yalnızca 2010-2012 döneminde sürdürmüştü.

2018 seçimlerinde İstanbul'dan AKP milletvekili aday adayıydı.

Aday bile yapılmamış, TMSF'de de 2 yıl gibi kısa bir süre görev yapmıştı.

Gül'ün bakanlığa gelişi sürpriz oldu.

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Halkbank ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişliği, İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunan Gül, bakanlıkta hangi konulara bakacak?

Aksu'nun bakanlıkta bıraktığı görev alanlarına bakalım…

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2018 seçimleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Albayrak, eski mesai arkadaşı Bülent Aksu'yu Bakan Yardımcısı olarak yanına almıştı.

Albayrak 2003 yılında Çalık Grubu Amerika ofisinin finans müdürüyken, Aksu da aynı grubun İstanbul'daki merkezinde finansın başındaydı.

Aksu, Mart 2020'de de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Halen bu görevini sürdürüyor.

Erdoğan, Erişah Hoca'yı Varlık Fonu'na “yediemin” olarak atadı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirketlerinin toplam yıllık cirosu neredeyse Türkiye'nin milli gelirinin 3'te birine denk geliyor.

Bağımsız denetim firması KPMG raporuna göre, TVF'nin toplam bilanço büyüklüğü 2019 yıl sonu itibarıyla 245 milyar dolar.

30 Ocak tarihli atamalarda asıl dikkat çeken değişiklik TVF'de yaşandı.

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Banka-sigorta, enerji, madencilik, şans oyunları, telekomünikasyon, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin gözbebeği 23 şirketi bünyesinde barındıran TVF, 2016 yılında kuruldu.

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Aralarında Türkiye Petrolleri, Botaş, Kayseri Şeker, Çaykur, Eti Maden ve Kayseri Şeker'in de olduğu 10 şirket kamu iktisadi teşekkülü (KİT) olduğundan, yıllık cirosunun yüzde 57'si Sayıştay tarafından denetleniyor.

2018'de “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine” geçiş ile birlikte Erdoğan kendini TFV Başkanı, Albayrak'ı da Başkanvekili olarak atamıştı.

TVF Başkanvekilliği pozisyonunun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldiğini düşünerek, “Bakanlıktan ayrılan Albayrak, TVF'den ne zaman istifa edecek?” diye sorduk…

Bakanlıktan ayrıldıktan 20 gün sonra TVF'den istifa eden Albayrak'ın yerine, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan atanmadı.

Demek ki, “TVF Başkanvekili” bakanlığı temsil etmiyormuş…

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Erdoğan Albayrak'sız yapılan ilk TVF toplantısında bugünün sinyallerini verdi.

TVF yönetim kurulu üyelerinden Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye'nin en büyük bankası Ziraat'in Genel Müdürü Hüseyin Aydın bu göreve atanabilirdi.

TVF Başkanı Zafer Sönmez, ön hazırlıklarını yapmış, atama Erdoğan'ın imzasına kalmıştı.

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Erdoğan, Sönmez'e imza yetkisini devretmedi.

Erdoğan, 4 torununun babası Albayrak kadar kime güvenecekti?

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TVF yönetim kurulu üyeleri belli: Devletten Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağoğlu, reel sektörden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, finans kesiminden de Aydın'ın oturduğu masada, sermaye piyasalarından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, akademisyen kökenli Prof. Dr. Erişah Arıcan.

30 Ocak kararnamesi ile TVF Başkanvekilliği'ne Prof. Arıcan atandı.

Kafalar karıştı. Arıcan Albayrak'ın “doktora tez hocası” olarak AKP iktidarında makam mevki sahibi olmuştu.

Albayrak gitmiş, yerine hocası oturtulmuştu.

Bu durumu tek bir şey açıklıyor: Erdoğan'ın artık tek bir kriteri var. Güveneceği bir eleman!

BİST'ten başka bir yerden “maaş almayan” ender bürokratlardan Arıcan'ı, TVF'nin “yediemini” olarak atandı!

Ziraat Bankası'nda “oğul” krizi

Bu köşenin okurları, “TVF Başkanvekili olarak neden Hüseyin Aydın atanmadı?” sorusuna yanıt arayanlar zorlanmayacaktır.

Ziraat'in yapılandırdığı 140 milyon dolarlık Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov kredisi ve Ziraat Girişim'in bünyesine kattığı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın

halen yönetim kurulu başkanlığını sürdüğü Central Oto Kiralama şirketini yazmıştım.

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En önemli ayrıntıyı paylaşayım:

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın oğlu Harun Can Aydın'ın 19 Nisan 2019 tarihinde kurduğu Otopia Otomotiv Filo Ticaret şirketi ile eski unvanı MTL Oto Ticaret olan Ziraat Girişim'in şirketi Central Oto Kiralama aynı adresi paylaşıyor.

Ziraat yönetiminde, bu birleşme ve “oğul” Aydın'ın girişimcilik öyküsü krize yol açmış. İstifalar olmuş.

Birkaç soru meseleyi çözer:

Özkaya'nın şirketi Metal Oto ile Otopia arasında bir işbirliği kurulmuş mu?

Otopia, kamu bankalarına araç kiralıyor mu?

Metal Oto ve Otopia; sektördeki diğer rent a car firmalarına sağlanmayan kredi avantajlarıyla sahip olduğu araçları, çeşitli rent a car firmalarına kiralıyor ve rekabette avantaj elde ediyor mu?

Bu soruların cevabı bende var da, yetkililer kamuoyuna açıklasın isterim…