Lafla “peynir gemisi” yürümez!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yayımladığı 7. videoda; Bodrum Yalıkavak Yönetim Kurulu Başkanı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu merkeze alan iddialarının çerçevesini genişletti.

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Peker, kokainin Venezuela'dan Türkiye'ye uzanan ticaret yolunu çizerken eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın gemi taşımacılığı yapan oğlu Erkam Yıldırım'ın Karakas Limanı'nda depo kiraladığını iddia etti.

Peker'in iddiası o ki; kokain yüklü konyetner gemileri Amerika'nın denetiminde olmayan Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın Karakas Limanı'ndan yola çıkıp, Türkiye'ye varıyordu.

Bu iddianın ardından Erkam Yıldırım'ın 2 Aralık 2020'de Venezuela'daki Marif Okulu ziyaret eden Türk heyeti ile birlikte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Peker, Yıldırım'ın, ocak-şubat aylarında Venezuela'ya gittiğini ileri sürmüştü.

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AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım gazetecilerin “ziyaretle” ilgili sorularını yanıtlarken özetle, “Oğlum Venezuela'ya aralık ayında gitti. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla test kiti, maske gibi birtakım sağlık malzemeleri götürüp, dağıtmıştır” açıklaması yaptı.

Okuyucularım dün twitter hesaplarından 23 Aralık 2020 tarihli yazımı paylaştılar.

Paylaşılan “Hazine'de tanı kitine ödeyecek para mı kalmadı?” başlıklı yazımda; Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) açtığı ihale sonucu 3 ayrı firmadan alınan, Sars –Cov-2 PCR testlerinin tahsilat sürelerinin 100 güne kadar çıktığını belirtmiştim.

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Aynı tarihlerde 7 günlük ortalama yeni vaka sayısı Venezuela'da 343 olurken, Türkiye'de 31 bin 520'ye tırmanmıştı…

Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınla mücadelede başa koyduğu önerisini de hatırlayalım: Test, test, test.

Yıldırım'ın Venezuela günlerinde Türkiye'de “test” basıncı yükselmişti!

Salgının Çin'de başladığı Ocak 2020'de, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) özel bir şirket olan Bioeksen Ar-Ge Teknolji Limited ile Biospeedy markasıyla tanı kiti anlaşması imzaladı.

Yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) bu kitleri piyasaya veriyordu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine yöneltilen, piyasada PCR testi yapan 12 firma varken neden tek bir firmadan alım yapıldığı sorusunu yanıtlarken; Temmuz 2020'den sonra değişen satın alma sistemine işaret etmişti:

“PCR kitini yerlileştirmek istedik, bir firma yerlileştirdi. Bu firmadan aldığımız rakam 32 lira. Hepsini ihaleye soktuk fiyatı 9.8 TL'ye indirdik.”

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Velhasıl Türkiye'nin PCR test cihazı diye inim inim inlediği günler…

Erkam Yıldırım bavulunda test cihazları ile Venezuela'nın yolunu tutmuş.

Tanı kitlerine nasıl ulaşmış? USHAŞ'a gidip “Şuradan bana üç koli PCR kiti paketleyin mi” demiş?

Kıtlık zamanı devlet kontrolünde dağıtılan tanı kitlerine kim/kimler nasıl erişti, diye sormak gerekiyor…

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Türkiye, salgından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımını Nisan 2020'de başlattı.

Venezuela, 18 Temmuz 2020 itibarıyla salgınla mücadelede dayanışma gösterilen 141'inci ülkeydi…

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Türkiye'den gönderilen 15 ton sağlık malzemesini taşıyan uçağı başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda karşılamıştı.

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri'ne, Güney Amerika'dan gelen gemilerde “narkotik araması” yapılması zorunlu!

Bulunan var, bulunmayan var…

Ticaret tarafına bakarsak; Türkiye 22 Ağustos 2020'de Venezuela'dan ithal edilen; peynir, yulaf, pirinç, yer fıstığı, hint yağı; artık ne kadar tarım ürünü varsa hepsinde gümrükler sıfırlandı.

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Türkiye'nin aynı güneşin altında uyanmadığı Venezula'ya yakınlığı nereden geliyor diye merak ediyorsunuzdur…

Amerika; “Venezuela'da uyuşturucu ticaretini belgeleyene 15 milyon dolar ödül” vereceğini açıkladı.

(Peker bu ödüle aday mı, dersiniz?!.. )

ABD bu ülkenin 7 milyar dolarlık malvarlığını dondurdu, yaptırımlar uyguluyor.

2019'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı planladığı darbe başarısız oldu.

Türkiye; Küba, Bolivya, Suriye, İran, Rusya gibi darbeyi kınayan ülkelerin başında yer aldı.

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Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı töreni için 10 Temmuz 2018'de Türkiye'ye gelen Maduro, “Diriliş Ertuğrul” film setini ziyaret etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bundan bir yıl sonra yaptığı bir açıklamada Maduro'nun “Bu dizi beni Müslüman yapacak” dediğini aktardı.

Aralık 2020 seçimlerinde yeniden iktidara gelen Maduro'nun 32 milyon nüfuslu ülkesi yoksulluktan kırılıyor. 2018'de yüzde 16 bine ulaşan enflasyon oranı, son 3 yılda yüzde 5 bin 500'e zar zor geriledi.

Asgari ücreti Mayıs 2021'de 3.5 dolara çıkan Venezuelalılar bununla ancak bir kilo peynir ve bir litre süt satın alabiliyor.

Biz de “peynir gemisi” yüzdürüyoruz…