Cumhurbaşkanı denek oldu

Bir tartışmaya tanık oldum.

Tartışma konusunda önce şu bilgiyi vermeliyim:

COV 19 aşı çalışmaları bitmedi; hiçbir aşı FAZ III sürecini tamamlayıp ruhsat almadı; sadece “acil kullanım onayı” verildi.

Yani, hâlâ FAZ III sürüyor.

Bunun daha FAZ IV süreci var… (Tamamlanma süreci olarak Sinovac aşısı için Ekim 2021, Pfizer-BionTech aşısı için Ocak 2023 tarihi veriliyor.)

Bir aşı piyasaya çıkmadan önce belirli aşamalardan başarılı olarak geçmesi gerekiyor. FAZ III amacı, aşının klinik etkinliğinin ve yan etkilerinin daha geniş hasta popülasyonunda değerlendirilmesidir. Ki hedef; aşının etkili ve güvenli olup olmadığına karar vermektir.

FAZ III çalışmalarında gönüllülük esastır. Ancak gönüllü olmak yetmez, bazı kriterler-kurallar vardır:

Mesela, hamile olmamak…

Mesela, 18 yaş altında olmamak gibi…

Denek olduğunuzda da mesele bitmiyor; bir dizi testten geçmeniz gerekiyor; kan tablosu, böbrek- karaciğer fonksiyonlarına bakılması gibi…

Sorular yöneltilir; ilaç kullanıp kullanılmadığı, ilaç etkileşimlerinin olup olmayacağı gibi…

Bu aşamaları geçtikten sonra denek olarak kabul ediliyorsunuz. Ve bir onay formuna imza atıyorsunuz…

Tartışılan konuya gelirsem:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olması doğru mu, değil mi?

Erdoğan'ın değil, Cumhurbaşkanının aşı olması tartışıldı. Erdoğan kişi olarak, parti lideri olarak denek olmaya gönüllü olabilir. Ya Cumhurbaşkanı?

İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Anayasa (madde 104) der ki:

-Cumhurbaşkanı devletin başıdır.

-Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eder.

-Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

–Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.

-Bakanları ve üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir.

-Kanunları onaylar. Kararnameler, yönetmelikler çıkarır.

–Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanıdır. Vs.

Böylesine kritik önemde makamda oturan bir cumhurbaşkanının aşının etkinliğini ve güvenilirliğini/ yan etkileri deneyimleyen FAZ III çalışmalarına gönüllü katılımı doğru mu?

“Evet doğrudur” diyenler; “Halka aşı konusunda güven vermesi gerekiyordu” dedi…

“Hayır yanlıştır” diyenler; “Aşının özellikle uzun dönem yan etkileri konusunda tam emin olamayız” dedi…

“Evet doğrudur” diyenler; “Putin de oldu Biden da oldu” dedi.

“Hayır yanlıştır” diyenler; “Putin Rusya aşısı, Biden ise seçim sponsoru Pfizer aşısının reklamı için oldu” dedi.

“Evet doğrudur” diyenler; “Yıllardır kullanılan geleneksel aşılardan korkmak gereksiz” dedi.

“Hayır yanlıştır” diyenler; “ Sinovac şirketi güvenilmezdir; Çin şirketi olup olmadığı bile kesin değildir, ortakları arasında JP Morgan ve Citibank bile vardır, FAZ I ve FAZ II klinik denemelerinde şaibeler olduğu iddia ediliyor, önceki aşılarını geliştirme ve onay alma süresi 10 yıl, 8 yıl, 5.5 yıl idi, bu son aşısının 6 aylık olması sıra dışı” dedi.

Bu söz tartışmayı alevlendirdi: “Siz utangaç Amerikan hayranları Çin'i kötülemek için bu küresel yalanlara sarılıyorsunuz…”

Bitmedi…

SARAÇOGLU NE DİYOR

Tartışma sürerken bir arkadaş hatırlattı:

-“Sağlık danışmanı İbrahim Adnan Saraçoğlu, Cumhurbaşkanının aşı olmasına nasıl izin verdi?” Yanıtı kendi söyledi:

-“Neredeyse her gün medyaya çıkan Saraçoğlu'nun ‘aşı olun' dediğini duydunuz mu? Aşı konusunda tek söylediği, otizmle ilgisini açıklamak oldu!”

Diğer arkadaş araya girdi; “Adaçayı ile ebegümeciyi karıştırarak gargara yapmayı önerdi.”

Bu aşamada tartışmanın seyri değişti:

Alternatif tıbba inanan, bitkisel ürünler kullanan Erdoğan, yoksa plasebo/boş/yalancı aşı mı oldu? Öyle ya…

FAZ III çalışmalarında deneklere “çift kör” karşılaştırması için plasebo aşı yapılıyor. Yani Çin'den gelen aşıların bir bölümü gerçek aşı değil, plasebo.

Aşı olan kişi plasebo olup olmadığını bilmez. Ama söz konusu olan Cumhurbaşkanı ve talebi plasebo aşı ise bilir elbette!

Uzatmayayım. Bu tartışmayı keyifle izledim.

Çünkü, “aşı tartışılmalıdır” diye yazan hep ben oldum.

Çünkü, “aşı ak ya da kara değildir; gri alanları vardır” diye yazan hep ben oldum.

Bugün, Türkiye'nin aşıyı tartışmasından memnunum.