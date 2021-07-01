Erdoğan’ı kim kandırdı

Tarih: 1 Ağustos 2018

ABD-Utah Savcılığı beş kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına ilişkin iddianame düzenledi: Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston ve Levon Termendzhyan…

Utah savcısının sanık Jacob Kingston sorgusu şöyle:

Tarih: 6 Şubat 2020

-Jacob Kingston (JK): Türkiye Cumhurbaşkanı ile Levon aracılığıyla tanıştım.

-Savcı: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı?

Sanık JK: Erdoğan…

Tarih: 10 Şubat 2020

Savcı: Türkiye'ye seyahat etmeye devam ettiniz mi?

Sanık JK: Evet…

Savcı: Türkiye Cumhurbaşkanı ile hiç tanıştınız mı?

Sanık JK: Evet tanıştım…

Savcı: Nasıl oldu ve neden?

Sanık JK: New York'ta BM haftasıydı; ben, Baran, ve Levon onların olduğu bir toplantıdaydık. Toplantının bir bölümünde hepimiz el sıkıştık.

Savcı: Savcılık Ek 6-120'ye bakar mısınız? Bu fotoğrafı hatırlıyor musunuz?

Sanık JK: Evet

Savcı: Bu resimde kim var?

Sanık JK: Cumhurbaşkanı ve ben.

Savcı: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı?

Sanık JK: Evet

Sorguya ara verip “film şeridini” dört yıl önceye saralım:

ARDA ERMUT

Tarih:19-22 Eylül 2016.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler/BM toplantısına katılmak için ABD-New York'ta bulundu.

Gezinin özelliği şuydu:

Reza Zarrab 19 Mart 2016'da ABD'de yakalanmıştı.

FETÖ 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde bulunmuştu.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda FETÖ darbesini hatırlatarak, “Bu terör örgütü varlık gösterdiği 170 ülke için bir güvenlik tehdididir. Tecrübeyle sabittir ki FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir” diyerek liderleri uyardı.

Bu uyarıyı yapan Erdoğan, New York Peninsula Oteli'nde Jacob Kingston, Levon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz ile kim yan yana getirildi?

Bu toplantıyı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı organize etti. Başında Arda Ermut vardı.

Erdoğan New York'a gelmeden on gün önce tüm iktidar medyasında şu haber yer aldı:

“15 Temmuz gecesi ‘FETÖ' darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ABD'li Washakie Yenilenebilir Enerji Grup'un yatırımlardan sorumlu üst yöneticisi, şirketin yatırım kararını değiştirmeyerek Türkiye'ye yapılacak 950 milyon dolarlık yatırım için imza attı.” (10 Eylül 2016)

Haberde “el sıkışan” iki kişinin fotoğrafı vardı: Sezgin Baran Korkmaz ve Arda Ermut!

Sezgin Baran Korkmaz New York dönüşü 13 Ekim 2016'te çıktığı Bloomberg TV'de Arda Ermut'a methiye dizdi:

“Öncelikle Başbakanlık Yatırım Ajansı'na çok büyük teşekkür ediyorum. Çünkü oranın başında olan Arda diye bir beyefendi, bize orada (New York), ben İngilizce filan bilmiyorum, Amerika'da yatırımcıları bulurken Arda'nın kolunu yapışıp ‘Abi gel senden rica ediyorum bunlarla sen bir konuş' dediğimizde bir kere bizi çevirmedi. Her seferinde bakın, önemli faktör bu…”

Tek görüşme yok; bir yıl sonra Eylül 2017'de Erdoğan, yine Jacob Kingston ile yan yana getirildi…

AKP MİLLETVEKİLİ

Mesele sadece kara para aklayıcıları ile New York ve Ankara'da görüşmekle sınırlı değil…

İddianameye dönelim:

Savcı: Tony Chappa kim?

Sanık JK: Levon (Termendzhyan) ile çalıştı; eski gizli servis çalışanıydı.

Savcı: O gezinizde orada mıydı?

Sanık JK: Sanırım.

Savcı: Ne için?

Sanık JK: Güvenliği sağlayacağını söylemişlerdi.

Savcı: Kim için?

Sanık JK: Erdoğan için.

Keza:

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki şirketi SBK Holding Başkanı Dan McDyre, 2 Mart 2020 tarihli ifadesinde şunu dedi:

Dan McDyre: New York'taki BM toplantısı için yapılan ziyarette güvenlik sıkıydı ve Bay Termendzhyan bir emekli gizli servis veya FBI çalışanından yardım istemişti.

Savcı: Niçin yardım istemişti?

Dan McDyre: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korunmasına yardımcı olabilmek için.

Uzatmayayım…

Türkiye Cumhuriyeti'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız?

Varlık Fonu Başkanı olan Arda Ermut konuşmalıdır; Sezgin Baran Korkmaz'ı kendine kim tavsiye etti? BoraJet'te olduğu gibi her taşın altından çıkan/ Erdoğan'ın 20 yıldır en yakınındaki bir AKP milletvekili mi?

Susarak kurtulunamaz; bu ikinci Zarrab davasıdır. Ve hedef yine Erdoğan'dır!