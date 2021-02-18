PKK’nın öteki yüzü

Öcalan, “Kürdistan'da Kişilik Sorunu” kitabını yazdı.

“Yeni Kürt insanı” yaratacaktı!

Peki, bu nasıl olacaktı; silahlı mücadeleyle…

Silah hangi parayla alınacaktı?

PKK hangi parayla idame ettirilecekti?

Soruların yanıtı için ben aradan çekileyim; pek güvendikleri ABD'den örnekler yazayım:

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi/ DEA dedi ki:

-“PKK, eroin üreterek, uyuşturucu tacirlerinin sınır ötesi topraklarından geçen mallardan vergi alarak, Avrupa'da eroin piyasalarının önemli bölümünü kontrol ederek büyük gelir elde ediyor…”

Bir başka raporlarında yönetici Asa Hutchinson, birim şefi Michelle Braun gibi DEA uzmanları dedi ki:

-“PKK, Türk hükümetine karşı terör hareketini desteklemek için eroin üretimi ve kaçakçılığını kullanmaktadır…”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Senatosu'na sunduğu raporda dedi ki:

-“Avrupa bölümünün alt kısmında PKK etnik Kürt örgütü, uyuşturucu trafiğinde yer alıyor ve hücresel olarak eroin trafiğini yürütüyor…”

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Benjamin Freedman ve Matthew Levitt hazırladığı raporda dedi ki:

-“PKK işlenmemiş morfini İran, Afganistan, Pakistan üçgeninden temin edip eroine dönüştürerek Avrupa'ya satışa sunuyor…”

Diğerlerini ekleyeyim:

NELER YAZDILAR

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi/UNODC dedi ki:

-“Orta Asya'daki Afganistan ve diğer ülkelerden Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığının yıllık 5 milyar dolarlık kazanç sağladığı tahmin ediyor. Bu kazancın yarısı PKK'ya gidiyor…”

Terör uzmanları Yvon Dandurand ve Vivienne Chin tarafından UNODC'a sunulan ‘Terörizm ile Diğer Suç Türleri Arasındaki Bağlantılar' raporu dedi ki:

-“PKK ve Kürt grupları arasındaki işbirliği Sicilya mafya aileleri arasındaki işbirliğine benziyor. PKK uyuşturucu ticaretinin, üretiminden piyasaya satışına kadar her aşamasında yer alan çok katmanlı bir organizasyon…”

Uluslararası polis işbirliği kurumu INTERPOL dedi ki:

-“Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolündeydi. 2005 yılından itibaren Avrupa pazarına gelen uyuşturucunun yüzde 80'inde PKK kontrolü bulunmaktadır…”

NATO Takviyeli Ekonomik Komite Raporu dedi ki:

-“Narkotik endüstrisi PKK'nın en kârlı kriminal faaliyetidir. Pakistan'daki uyuşturucunun ham üretiminden, Irak'ta damıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından, uyuşturucunun Avrupa'da vergilendirilmesine kadar örgüt narkotik ticaretin her safhasında yer almaktadır…”

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL, Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Gidiş Raporu'nda dedi ki:

-“ PKK finansman sağlamak amacıyla Kürt diasporasının yerleştiği birçok Avrupa Birliği ülkesinde uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor…”

OECD bünyesindeki Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü/ FATF dedi ki:

-“PKK tıpkı Taliban gibi yasadışı uyuşturucu trafiğinden gelir elde ediyor. Uyuşturucunun Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmasından vergi alıyor…”

Toparlarsam:

BAGIMLI İNSAN

PKK, Bekaa vadisindeki Baalbek ve Hermen kampında kenevir ve haşhaş ekip, kurduğu laboratuvarlarda uyuşturucu imal ederek başladı bu işlere…

Yakalanan Şemdin Sakık, Öcalan'ın kendisine ‘‘örgütü ayakta tutmak kolay değil, uyuşturucu geliri olmazsa bu kadar insanı nasıl doyuracağız'' dediğini itiraf etti.

Bugün ABD'den AB'ye, NATO'dan BM'ye kadar söyledikleri şudur:

–PKK, uyuşturucu mafyasıdır.

-Uyuşturucu ticareti ve terör ayrılmaz parçadır; terörün bataklığı uyuşturucudur.

PKK uyuşturucu ticaretine yönelik Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Moldova, Norveç, Portekiz, Polonya, Slovenya, Suriye, Yunanistan ve dağılmadan önce Yugoslavya'da 1987-2008 yılları arasında yapılan 92 operasyonda 288 PKK'lı yakalandı…

Sayının az olduğu, çünkü ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmeye' imza koyan ülkelerin yakalanan uyuşturucu tacirlerini-satıcılarını bir türlü PKK'lı görmek istemediği eleştirileri yapılıyor. Almanya Başsavcılığı açıklaması bunu teyit ediyor:

-“Avrupa'da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80'ini PKK ile bağlantılıdır. PKK, Türkiye ve Kuzey Irak'ta uyuşturucu laboratuvarlarını işleten grup olarak bilinmektedir…”

Türkiye'de ise bugüne kadar PKK'nın uyuşturucu ticari faaliyetlerine karşı 414 operasyon yapıldı. Bin 325 PKK'lı yakalandı.

Sonuca gelirsem:

Uyuşturucu ticaretiyle “yeni Kürt insanı” yaratılabilir mi?

Kafası uyuşmuş, gerçeği göremeyen bağımlı insan yaratılabilir sadece!