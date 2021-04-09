Tam kapandık, olmadı.

Haftasonu kapandık, olmadı.

Akşamları kapandık, olmadı.

Restoranları kapattık, gene olmadı.

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Bu işten kurtulmak istiyorsak…

Hiç denenmeyen yöntemi öneriyorum.

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Akp'yle aranıza mesafe koyun!

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“Lebaleb” doldurulan Akp kongrelerine gitmiş tanıdığınız varsa mesela, aranıza sosyal mesafe koyun, görüşmeyin.

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“Virüsten korunmak için dut pekmezi yiyin, köme yiyene pestil yiyene korona bulaşmaz, kar yağışı mikropları öldürür” diyen… Akp kongrelerini “tıklım tıklım” dolduranlara “maşallah barekallah” diyen asrın liderimizle aranıza sosyal mesafe koyun, dinlemeyin.

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“Şeffaf bilgi aktarıyoruz, salgın başladığından beri Türkiye'de toplam ölüm sayısı bile azaldı, her vaka hasta değildir, ulusal çıkarları korumak için pozitif çıkanları açıklamıyoruz, açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz, salgın kontrol altına alındı, katıldığım cenazenin kalabalık olabileceğini öngöremedim, herkese yetecek kadar aşımız var, günde iki milyon kişiyi aşılayacağız, lebaleb kongreleri gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim” diyen sağlık bakanımızla aranıza sosyal mesafe koyun, Fahrettinden masallara kanmayın.

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“Salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz, dünyanın en iyi hastanelerine sahibiz, Almanya şehir hastanelerimizi kıskanıyor, virüse karşı yerli ilaç ürettik, yerli aşımız hazır, sağlık sistemi çöken ABD'ye tıbbi yardım yaptık, sağlık bakanımıza Nobel ödülü verilmeli, Tbmm madalyası verilmeli, Kadir Savun gibi babacan, örnek devlet adamı” diyen Akp medyasıyla aranıza sosyal mesafe koyun, yalaka pozitif'in virüs pozitif'ten daha tehlikeli olduğunu unutmayın.

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Bilim kurulu olması gerekirken “ne biliim” kurulu haline gelenlerle aranıza sosyal mesafe koyun, Ahmet Saltık, Kayıhan Pala, Esin Davutoğlu Şenol, Bengi Başer, Gaye Usluer gibi, varlığıyla onur duyduğumuz profesörlerimize kulak verin, yoksa ölürsünüz.

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Murat Emir, Aytun Çıray, Mustafa Adıgüzel, Aylin Cesur gibi saygın milletvekillerimizin uyarılarını yakından takip edin, “kongrelerimizde yatay çekim yapıldığı için insanlar üst üste binmiş gibi gözüküyor” diyen Akp milletvekilleriyle aranıza sosyal mesafe koyun, aksi taktirde virüsten olmasa bile gülmekten ölürsünüz.

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“Biz bize yeteriz” diyerek, iban numarası verenlerle aranıza sosyal mesafe koyun, bağışlarınızın yandaş müteahhitlerin cebine değil, salgında zarar gören gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istiyorsanız, Chp'li belediyelerin yardım kampanyalarına destek olun.

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Market pahalı.

Pazar pahalı.

Doğalgaz pahalı.

Hayat pahalı…

185 ölü.

193 ölü.

211 ölü.

276 ölü.

İnsan sudan ucuz.

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Kader değil bu…

İddia ediyorum, düzeltmenin tek yolu var.

Akp'yle aranıza mesafe koyun!