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“Tbmm dokunulmazlık” diye arayın.

450 bin haber var.

“Survivor dokunulmazlık” diye arayın.

İki misli, 850 bin haber var.

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Çünkü…

Survivor'da bile Tbmm'den daha fazla demokrasi var.

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Survivor'da mesela, dokunulmazlığı kazanan takım, rakip takımdan şu gitsin diyemiyor, çünkü, senin takımının dokunulmazlığa sahip olması, rakip takımın dokunulmazlığı hakkında sana yetki vermiyor.

Tbmm'de ise dokunulmaz olanlar, rakip takımlardan şunlar şunlar gitsin diyebiliyor, böyle demokrasi olur mu?

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Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım, şu gitsin diye mecburen kendi takımından isim yazıyor, ama, nihai kararı takım vermiyor, millet veriyor, çünkü, bütün takım aynı ismi yazsa bile, millet istemezse, o isim gitmiyor, milletin dediği oluyor.

Tbmm'de ise, milletin dediği olmuyor, milletin Tbmm'ye gönderdiği milletvekili, milletin oyları yok sayılarak Tbmm'den atılıyor, böyle demokrasi olur mu?

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Survivor'da millet oy veriyor, milletin en çok oy verdiği yarışmacı, kendi takımından bir başka yarışmacı hakkında “şu gitsin” diyebiliyor, ama bu sadece bir öneri oluyor, çünkü, nihai kararı yine millet veriyor, milletten en çok oyu alman, bir başkasını oyundan atma yetkisini sana vermiyor, kimin kalacağını millet belirliyor.

Tbmm'de ise, milletten en çok oy alan, canım kimi isterse onu oyundan atarım diyor, ben milletten oy aldım diyor ama, milletin başkalarına verdiği oyu yok sayıyor, böyle demokrasi olur mu?

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Survivor'da rakibine küfür edersen, saldırırsan, yumruk veya tekme atarsan, oyundan atılırsın, yarışmalarda hileye başvuramazsın, çünkü, Survivor anayasasına göre fairplay esastır, rakip takıma düşman muamelesi yapamazsın, eşitliğe saygı duymak zorundasın.

Tbmm'de ise, üzerine yemin ettikleri anayasayı tanımıyorlar, küfür et, saldır, vur, dokunulmazlığına dokunulmuyor, seçim sandığında hile yapılıyor, rakip takımlara “terörist” deniyor, rakip takıma oy veren millete bile bela okunuyor, böyle demokrasi olur mu?

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Survivor'da konseyde oturan her yarışmacı, ama az ama çok, milletten oy alıyor, çünkü, yaşanan sorunları konseyde şeffaf şekilde konuşuyorlar, yüzleşiyorlar, bir anlamda millete hesap veriyorlar, millet seyrediyor, kim haklı kim değil, kim dürüst kim kaypak, kim doğru söylüyor kim yalancı, ona göre karar veriyor, konseyin geleceğini millet şekillendiriyor.

Tbmm'de ise milletten bir oy bile almayıp bakan olanlar var, bakanlar konseyini millet kurmuyor, konseyde neler dönüyor, milletin haberi bile olmuyor, konseydekiler milletten oy alarak seçilmediği için millete hesap vermiyor, konseydekilerin istifa ettiğini millet anca twitter'dan instagram'dan öğreniyor, böyle demokrasi olur mu?

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Ve, hal böyleyken hâlâ merak ediliyor…

Survivor niye bu kadar çok izleniyor?

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Çünkü, eğlence programı zannettiğin Survivor'da demokrasi var.

Milletin bizatihi katılımı var.

Türkiye büyük “millet” meclisi'nde milletin hükmü var mı?