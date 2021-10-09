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İlk 4 madde

Asrın liderimiz şehir hastanesi açılışında konuşuyordu.

“Eyyy benim kardeşlerim, eski Türkiye'nin eski sağlık sistemine evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz?” diye sordu.

“Eveeett” diye bağırdılar.

“Hayır hayır” dedi, tekrar sordu, “evet mi diyorsunuz, hayır mı?”

Bu defa “hayırrr” diye bağırdılar.

Asrın liderimiz rahatladı, “olay bu kadar basit” dedi.

Sonra da işi sağlama almak için tekrar sordu, “o eski Türkiye'nin sağlık düzenine evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz?”

Gene “eveeetttt” diye bağırdılar iyi mi!

“Hayır hayır, karıştırıyorsunuz” dedi, tekrar sormadı artık.

★

Bilal'in vakfında konuşuyordu.

“O eski Türkiye'de başörtülü kızlarımızı okul kapılarından sokmuyorlardı, nerede şimdi onlar?” dedi.

Salondakiler hep bir ağızdan “burdaaa” diye bağırdı.

Asrın liderimiz şoke oldu.

“Hayır hayır, onu yapanlar nerede” diye tekrar sormak zorunda kaldı.

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Partisinin il kongresinde konuşuyordu.

Şırnak'ta beklediklerinden çok daha az oy aldıklarını anlatırken, “yüzde 28 oranında evet elde edebildik” dedi.

Salon ayağa kalkıp alkışlamaya başladı.

Asrın liderimiz gözlerine inanamadı.

“Yanlış anladınız, niye alkışlıyorsunuz” diye fırçaladı.

★

Sarayında muhtarlara konuşuyordu.

Fetocuları kastederek “hani şimdi nerdesiniz?” diye sordu.

Muhtarlar ellerini havaya kaldırarak “burdaaa” diye bağırdı.

Asrın liderimiz ne desin… “Tamam tamam, siz burdasınız da onlar nerede” diye düzeltmek zorunda kaldı.

★

İstanbul'da fetih şöleni vardı, sahnedeki sunucu salladı, “652'nci fetih şölenine hoşgeldiniz” dedi, eyoooo diye alkışladılar.

Bu hesaba göre, İstanbul'un 90 yıl önce 1363'te fethedilmiş olması gerekiyordu.

Asrın liderimiz sunucuya seslendi, “562, 562” dedi, sunucuda jeton düştü, “562'nci fetih şölenine hoşgeldiniz” dedi, eyoooo diye alkışladılar.

★

Partisinin meclis grubunda konuşuyordu.

Bir harita gösterdi.

“İşte 2002 öncesindeki bölünmüş yolların haritası” dedi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

Asrın liderimiz sinirlendi…

“Niye alkışlıyorsunuz, daha alkışlanacak haritayı göstermedim” dedi.

Akp milletvekilleri sustu.

2002'den sonrasını gösteren haritayı gösterdi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

★

Seçim mitinginde konuşuyordu.

“Cehape genel başkanı çıkmış, başörtüsü sorununu ben çözerim diyor, buna inanıyor musunuz?” diye sordu.

“Eveeeeettt” diye bağırdılar.

Baktı ki, mevzuyu kavrayamadılar, bu defa soruyu tersten sordu.

“İnanmıyorsunuz değil mi?” dedi.

“Eveeeeettt” diye bağırdılar.

★

Bir başka seçim mitinginde konuşuyordu.

“Eyyy benim kardeşlerim, bunlar asgari ücrete zam yapacaklarmış, asgari ücreti iki bin lira yapacaklarmış, nerden bulacaklar” dedi.

Yuuhhhh diye bağırdılar.

Hemen ardından 600 lira eksiğini söyledi.

“Biz 1400 lira yapacağız” dedi.

Eyooo diye alkışladılar.

★

Bir ara Muharrem İnce'yi eleştiriyordu.

“Bu çırak anlar mı bu işlerden?” diye sordu.

“Eveetttt” diye bağırdılar.

Asrın liderimiz öfkelendi, “ne alakası var, anlamaz” dedi.

Ama, alacağı cevaptan endişe ettiği için, bir daha sormadı.

★

Kızılcahamam kampında konuşuyordu.

“Sayın Bahçeli'ye Refah Partisi olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

Hulusi Akar en önde oturuyordu, “Ak Parti Ak Parti” diye seslendi.

Asrın liderimiz vaziyeti anladı.

“Sayın Bahçeli'ye Ak Parti olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

★

Konya'da şehircilik üzerine konuşuyordu.

“Dikey mimari Konya'ya hiç yakışmıyor, halbuki Konya yer sıkıntısı olan bir ülke değildir” dedi, salon coşkuyla alkışlamaya başladı.

Konya'yı ülke yaptığını farkedince, hiç bozuntuya vermeden cümleyi tekrar etti, “Konya yer sıkıntısı olan bir şehir değildir” dedi.

Salon coşkuyla alkışlamaya başladı.

★

Miting kürsüsündeydi.

“Sütçü nine'nin diyarı Kahramanmaraş” dedi.

Eyooo diye bağırdılar.

İmam'ı nine yapmıştı.

Toparladı.

“Sütçü İmam'ın diyarı Kahramanmaraş” dedi.

Eyooo diye bağırdılar.

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Hatay mitinginde konuşuyordu.

“Ben belediyecilikten geldim, eyyy Bahçeli, sen SSK'nın genel müdürüydün” dedi.

Yuhhhhh diye bağırdılar.

Bir sonraki cümlede düzeltti, “eyyy Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdın” dedi.

Yuhhhhh diye bağırdılar.

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Eskişehir'de konuşuyordu.

Haramla helalin cümle içindeki yerini karıştırdı.

“Eyyy Kılıçdaroğlu, ben evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde, evlatlarıma haramdan bahsedecek evsafta değilsin” dedi.

Eyooo diye bağırdılar.

Düzeltmedi gari.

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E, üzüm üzüme baka baka kararır tabii…

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Cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu üyesi, Akp'li İsmail Kahraman “Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilebilir” dedi.

Asrın liderimiz kavrayamadı…

“Yeni anayasa diyoruz, hemen birileri çıkıp ilk 4 maddeyi değiştiririz diyor, Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirmek Chp'nin kurumsal iradesi midir, Kılıçdaroğlu'nun kişisel isteği midir, Chp'nin kurumsal iradesiyse ülkemiz açısından ciddi bir sıkıntı var demektir” dedi!

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İlk 4 madde asla değiştirilemez ama, 5'inci maddeye “vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülkedir” cümlesi eklense, iyi olur aslında!