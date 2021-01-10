Revolution

Time'a kapak oldular.

Ama, sayın basınımız sadece kapak fotoğrafını yayınladı.

Haberde neler anlatıldığı yazılmadı.

Belki merak ediyorsunuzdur…

Tercüme edeyim.

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“Ben Almanya'da cahil, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum, ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, cahil halktır, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” diyen Profesör Uğur Şahin, aşıya filan gerek olmadığını, deve sidiğinin koronaya şifalı geldiğini söyledi.

“Üniversiteler fuhuş evleridir, kadının evden çıkması caiz değildir, bir kadının bir erkekle nikahsız olarak tokalaşması ateş tutmaktan daha korkunçtur, kadınlara oy verilmemeli” diyen Özlem Türeci ise, kadınların evde boş boş oturmayıp, dut pekmezi ve köme yaparak koronayla mücadeleye destek olması gerektiğini izah etti.

Helal aşı üretebilmek için biliminsanlarının kep yerine sarık takması gerektiğini, laboratuvarda entariyle dolaşması gerektiğini belirten Profesör Uğur Şahin, “biliyorsunuz, hazreti Nuh'un cep telefonu vardı, tufan sırasında Metallica dinliyordu, testleri pozitif çıkanlar Nothing Else Matters dinlerlerse bi şeycikleri kalmaz” dedi.

Kadın erkek eşitliği fıtrata ters olduğu için karma eğitim verilen üniversitelerin kapısına kelepçe vurulması gerektiğini, harem selamlık üniversiteler kurulması gerektiğini belirten Özlem Türeci ise, “aynı anda farklı farklı yerlerde görülebilen Tillo evliyalarının kerametlerini bilim fuarında sergileyen Tübitak'ın, aynı anda farklı farklı yerlerde görülebilen covid'e de aşı bulacağından eminim” dedi.

Kendisinin icat ettiği Biontech aşısını yaptırmaya niyeti olmadığını, Türk basını tarafından Nobel'e aday gösterilen Fahrettin Koca'nın Çin'den satın aldığı yerli ve milli aşıyı yaptıracağını belirten Profesör Uğur Şahin, “Almanlar Çin aşısı olanları kıskanıyor” dedi.

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Sonra bi uyandım sıçrayarak… Meğer Time dergisinin kapağına bakarken içim geçmiş iyi mi, kan ter içinde kalmışım.

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Ayakta uyuyanları uyandırması gereken bu kapak, liyakat isteyen üniversite öğrencilerinin ne kadar haklı olduğunu gösteren kapaktır.

“Dünyada her şey için, hayat için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir” vizyonunu, aydınlanma devrimi'ni inkar edenlere kapaktır.