2022 TÜRKİYE GÜZELİ NURSENA SAY EVLENDİ
2022 yılında Miss Turkey tacını takarak Türkiye güzeli seçilen Nursena Say, hayatında yeni bir sayfa açtı. Say, geçtiğimiz mart ayında nişanlandığı Fatih Kaynarca ile nikah masasına oturdu. Ünlü güzel, mutlu gününden bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
NURSENA SAY VE FATİH KAYNARCA EVLENDİ
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile Fatih Kaynarca, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mart ayında nişanlanan çift, bu kez mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.
Nursena Say, düğün gününe ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak özel gününü takipçileriyle paylaştı.
TÜRKİYE'Yİ MISS WORLD'DE TEMSİL ETMİŞTİ
Nursena Say, Türkiye güzeli seçilmesinin ardından ülkemizi uluslararası arenada da temsil etmişti.
Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye adına yarışmıştı. Hindistan'ın başkenti Delhi'de düzenlenen yarışmada mücadele eden Say, derece elde edememişti.
Şimdi ise 2022'de aldığı Türkiye güzeli unvanıyla tanınan Nursena Say, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki yeni dönemiyle gündemde.
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