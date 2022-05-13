AB ile yapılan Suriyeli mülteci anlaşmasında veriler açıklandı: 10 bine bile ulaşmadı

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan Suriyeli mülteci anlaşmasının resmi verileri kamuoyu ile paylaşıldı. AB'nin son 5 yılda Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den çok az sayıda Suriyeliyi kabul ettiği ve bunların da yüksek eğitimli olduğu ortaya çıktı.

Ali GÜLEN

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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan “Göç ve iade anlaşması” gereği, Suriyeli göçmenler Türkiye'den çıkarılmayacak ve AB onları yavaş yavaş alacaktı. Türkiye'ye, Suriyelilere bakmak için para ödeyen AB, 2016’dan 2020’nin sonuna kadar sadece 11 bin 800 Suriyeliyi kabul etti. Üstelik bunların bir kısmı da Ürdün ve Lübnan‘dan.

Bu iki ülkeden alınanların sayısı çıkınca, Türkiye'den sadece 10 bine yakın Suriyelinin kabul edildiği tahmin ediliyor.

Alman Uyum ve Göç Başkanlığı medya merkezinin verilerine göre, AB ile Türkiye arasındaki programa göre, Suriyeliler seçilerek alındı.

SEÇİYORLAR, DAĞITIYORLAR, EĞİTİYORLAR

Almanya ise belirlenen özel bir programa göre 2013 ile 2014 arasında sadece 20 bin Suriyeli aldı. Onların çoğu da Türkiye'den değil, Suriye'nin kuzeyinden getirildi.

Almanya'daki toplam Suriyeli sayısı ise 770 bin. Seçilmeden gelenlerde üniversiteli ortalaması 4'te birin üzerinde, diğerleri de hemen eğitime alındı.

Getirilen Suriyeliler, eyaletlerin nüfuslarına orantılı olarak 15 eyalete ve bine yakın kasabaya dağıtıldı. Hiç bir kasaba ya da köyde Suriyeli çoğunluğu bulunmuyor. Son yıllarda, ayda en fazla 1000 Suriyelinin aile birleşimi, iltica ya da başka yollarla gelmesine izin veriliyor. 2016 ile 2018 arasında zaten tüm gelişler durdurulmuştu.

GELENLERİN EĞİTİM VE EKONOMİK DURUMU

AB ile Almanya’ya, eğitimli ve ekonomik durumu iyi olan Suriyeliler seçilerek alındı.

Yabancılar Merkezi Kayıt Merkezi (Auslaenderzentralregister) verilerine göre, gelen Suriyelilerin çoğu üst düzey eğitimli. Şu anda Almanya'da en fazla yabancı doktor Suriye'den. Almanya'da resmi kayıtlara göre 4970 Suriyeli doktor görev yapıyor.

Almanya'daki Suriyelilerin 4'te 3'ü iyi eğitim alıyor. Sonradan gelenlerin yüzde 27.4'ü hemen eğitime alındı, uyum kurslarından geçirildi ve mesleklerine göre işe girdi.

UYUM VE VATANDAŞLIK; AİDİYET BAĞI

Başta Almanya olmak üzere, AB içinde de önce göçmenlerin uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Uyum, kendini geçindirecek işi olma, dil bilme şartlarının gerçekleşmesinden sonra, ortalama 8 yıllık sürenin ardından göçmenler AB ülkelerinde vatandaşlığa başvurabiliyor. AB içinde vatandaşlık, satış yapmak ya da para getirmek için verilmiyor.

Ülkeye “aidiyet bağı” oluştuktan sonra veriliyor.

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