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ABD, Doğu Avrupa’ya asker göndereceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi. 

Yayınlanma: 17:20 - 02 Şubat 2022 Güncellenme:
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ABD, Doğu Avrupa’ya asker göndereceğini açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa’da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi.

ABD’li bir yetkili Reuters’a verdiği demeçte, Başkan Joe Biden’in Doğu Avrupa’ya ek ABD askeri konuşlandırmalarını resmen onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde bölgeye ABD birliklerinin konuşlandırılmasının beklendiğini açıkladı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Biden, Avrupalı müttefiklerini desteklemek için 3 bin’den fazla ABD askerini görevlendirdi.

YEDEK ASKERLER DE DEVREYE GİREBİLİR

Gazete, ABD’den Polonya ve Almanya’ya yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin konuşlandırılacağını ve Romanya’ya yaklaşık 1000 askerin konuşlandırılacağını söyledi.

Pentagon’un olası bir saldırı durumuna karşı, yedek askerleri de devreye sokabileceği aktarıldı.

Yetkililer, toplamda, hareketlerin Rusya’yı Ukrayna’ya saldırmaktan caydırmayı ve Doğu Avrupa’daki savaşı önlemeyi amaçladığını söyledi.

Yetkililer, kuvvetlerin önümüzdeki birkaç gün içinde konuşlandırılmasının beklendiğini belirterek, belirli misyonları hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.

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