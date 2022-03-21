ABD’den Arakanlı Müslümanlar ile ilgili karar: Savaş suçu işlendi

ABD, Myanmar ordusunun Rohingya'da soykırım suçu işlediğine karar verdiklerini duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 aylık soruşturmanın ardından, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı “soykırım suçu” işlediği sonucuna ulaştıklarını açıkladı.

ABD medyasına açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, Joe Biden yönetiminin yaklaşık 14 aylık soruşturmanın ardından Myanmar konusunda bir sonuca vardığını ifade etti.

Blinken, Myanmar ordusunun Rohingya’daki eylemlerini “insanlığa karşı işlenmiş suçlar” ve “soykırım suçu” olarak nitelendireceğini açıkladı.

Blinken, bölgede esir alınan 12 bin kişinin Myanmar ordusu tarafından cinsel şiddete ve işkenceye maruz bırakıldığını da aktardı.

900 BİN KİŞİ KAÇTI

Çoğunluğu Müslümanların oluşturduğu 730 binden fazla Rohingyalı, toplu katliam ve tecavüzlerle karşı karşıya kaldığı için 2017 yılından beri ülkenin Batı eyaletlerine kaçıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında çıkan çatışmalarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. 2017 yılında ise bölgedeki sınır karakollarına düzenlenen eş zamanlı saldırılar Myanmar ordusunu harekete geçirmişti.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak nitelendiriyor.

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